Le marché de l’informatique de découverte de médicaments reflétera une expansion constante au cours de 2022-2029 | Jubilant Biosys, IBM, Eurofins Scientifique

Aperçu du marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments :

Le marché de l’informatique de découverte de médicaments à grande échelleLe rapport de recherche comporte plusieurs aspects de la recherche et de l’analyse marketing, notamment des estimations de la taille du marché, la dynamique du marché, les meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, les stratégies marketing d’entrée de gamme, le positionnement et les segmentations, l’aménagement paysager concurrentiel, l’analyse des opportunités, les prévisions économiques, les solutions technologiques spécifiques à l’industrie, la feuille de route analyse, ciblage des critères d’achat clés et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs. Ce rapport de marché propose une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les principales régions du monde. Un moyen parfait de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle qui a été suivie lors de la préparation du rapport d’analyse crédible du marché de l’informatique de découverte de médicaments et de mâcher plusieurs fragments du scénario de marché actuel et à venir.

Le rapport commercial de premier ordre Drug Discovery Informatics rend disponibles les fluctuations des valeurs du TCAC au cours de la période de prévision 2022 – 2029 pour le marché. Grâce à l’utilisation appropriée d’excellents modèles de pratique et d’une méthode de recherche brillante, ce rapport de marché exceptionnel est généré, ce qui aide les entreprises à dénicher les plus grandes opportunités de prospérer sur le marché. Le rapport fournit des mesures clés, le statut des fabricants tout en s’avérant une source d’orientation remarquable pour les entreprises et les organisations. Dans le vaste document sur le marché de l’informatique de découverte de médicaments, les tendances de l’industrie de la santé sont formulées au niveau macro, ce qui aide les clients et les entreprises à comprendre le marché et les problèmes futurs possibles.

Le marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments devrait atteindre 5,42 milliards USD d’ici 2029 et augmentera à un TCAC de 11,77 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, l’informatique de découverte de médicaments utilise des algorithmes bioinformatiques sophistiqués pour traiter les données liées aux médicaments, aux protéines, aux maladies, aux voies, à l’expression des gènes, ainsi qu’à séquencer les données et élargir l’architecture flexible pour créer de nouvelles approches et algorithmes personnalisés pour divers aspects de découverte de médicaments, ce qui faciliterait la diminution des coûts de développement de médicaments.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments sont l’augmentation des dépenses de recherche en informatique par les industries pharmaceutique et biotechnologique, la demande et le soutien croissants pour la recherche sur les maladies rares et les médicaments orphelins et l’accent croissant mis sur la découverte de médicaments à l’aide de logiciels informatiques.

Le marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments est segmenté en fonction de la fonction, des solutions, du flux de travail, du mode et de l’utilisateur final.

Sur la base de la fonction, le marché de l’informatique de découverte de médicaments est segmenté en analyse de séquençage et de données cibles, amarrage, modélisation moléculaire, préparation de bibliothèques et de bases de données, etc.

Sur la base des solutions, le marché de l’informatique de découverte de médicaments est segmenté en logiciels et services.

Sur la base du workflow, le marché de l’informatique de découverte de médicaments est segmenté en découverte et développement de médicaments. La découverte de médicaments a en outre été segmentée en informatique d’identification et de validation, en informatique de développement d’essais et en traitement d’informations de génération de leads.

Sur la base de Mode, le marché de l’informatique de découverte de médicaments est segmenté en informatique interne et informatique externalisée.

Sur la base du segment des utilisateurs finaux, le marché de l’informatique de découverte de médicaments est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, en organismes de recherche sous contrat (CROS) et autres.

En termes d’analyse géographique, la région Amérique du Nord est en tête du marché de l’informatique de découverte de médicaments en raison des taux d’incidence élevés de différentes maladies infectieuses et maladies oncologiques ainsi que de la forte croissance des laboratoires de séquençage et de chimie de nouvelle génération dans la région. L’APAC devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence du secteur des nanotechnologies pharmaceutiques et de la recherche en cours sur les logiciels dans cette région particulière.

Objectifs du marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) qui influencent la croissance du marché de l’informatique de découverte de médicaments

2 Analyser et prévoir la taille du marché de l’informatique de découverte de médicaments, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché de l’informatique de découverte de médicaments pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché de l’informatique de découverte de médicaments en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché de l’informatique de découverte de médicaments

Les principaux fabricants clés sont : Jubilant Biosys, IBM, Infosys Limited, Eurofins Scientific , Thermo Fisher Scientific, PerkinElmer Inc., Schrödinger, Inc., Dassault Systèmes, Charles River Laboratories, Selvita, Certara, GVK Biosciences Private Limited, Collaborative Drug Discovery, Inc, OpenEye Scientific Software, IO Informatics, Inc., Albany Molecular Research Inc., Accenture, Cognizant, Insilico Medicine et Boehringer Ingelheim International GmbH et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) de Drug Discovery Informatics dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévision), couvrant : Amérique du Nord, Europe , Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments par régions

5 Analyse du marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments par type

6 Analyse globale du marché de l’informatique de découverte de médicaments par applications

7 Analyse du marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

