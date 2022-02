Le marché de l’informatique cognitive prend de l’ampleur par les principaux acteurs IBM, Microsoft, Numenta, Oracle

Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et conservez un avantage concurrentiel en évaluant les opportunités commerciales disponibles dans les différents segments et territoires émergents du marché de l’ informatique cognitive .

« L’analyse du marché mondial de l’informatique cognitive jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de l’informatique cognitive avec une segmentation détaillée du marché par technologie, type de déploiement, taille d’entreprise, application, composant et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de l’informatique cognitive et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Basé sur la technologie, le marché mondial de l’informatique cognitive est segmenté en apprentissage automatique, raisonnement automatisé, traitement du langage naturel (TAL), apprentissage en profondeur, etc.

Sur la base du type de déploiement, le marché est segmenté en local et en cloud.

En fonction de la taille de l’entreprise, le marché est segmenté en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en banque, services financiers et assurance (BFSI), vente au détail, éducation et recherche, médias et divertissement, éducation et recherche, etc.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en plate-forme et services.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteurs:

L’augmentation des ensembles de données volumineux et complexes, l’augmentation de l’adoption de la technologie basée sur le cloud créeront de nouvelles opportunités sur le marché de l’informatique cognitive au cours de la période de prévision.

Contraintes:

Le facteur qui peut freiner la croissance du marché est l’augmentation du coût d’installation des systèmes informatiques cognitifs et les problèmes de gouvernement et de conformité peuvent entraver le marché de l’informatique cognitive.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché de l’informatique cognitive. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Amazon Web Services, Inc.

CognitiveScale, Inc.

Enterra Solutions LLC

IBM

Microsoft

Numenta

Oracle

Hewlett Packard Enterprise Development LP

SAP SE

SAS Institut Inc.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉSENTATION

1.1. PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

1.2. DIRECTIVES POUR LE RAPPORT DE RECHERCHE DES PARTENAIRES INSIGHT

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ

1.3.1 Marché de l’informatique cognitive – Par technologie

1.3.2 Marché de l’informatique cognitive – Par déploiement

1.3.3 Marché de l’informatique cognitive – Par taille d’entreprise

1.3.4 Marché de l’informatique cognitive – Par application

1.3.5 Marché de l’informatique cognitive – Par composant

1.3. 6 Marché de l’informatique cognitive – Par région

1.3.6.1 Par pays

2. POINTS CLÉS

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. PAYSAGE DU MARCHÉ DE L’INFORMATIQUE COGNITIVE

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DES CINQ FORCES DE PORTER

4.2.1 Pouvoir de négociation des acheteurs

4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

4.2.1 Menace du substitut

4.2.1 Menace des nouveaux entrants

4.2.1 Rivalité concurrentielle

4.3. ANALYSE DE L’ÉCOSYSTÈME

4.4. AVIS D’EXPERTS

5. MARCHÉ DE L’INFORMATIQUE COGNITIVE – DYNAMIQUES CLÉS DU MARCHÉ

5.1. FACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

5.2. CONTRAINTES CLÉS DU MARCHÉ

5.3. OPPORTUNITÉS CLÉS DU MARCHÉ

5.4. TENDANCES FUTURES

5.5. ANALYSE D’IMPACT DES MOTEURS ET DES RETENUES

……Suite

