Le marché de l’industrie des événements atteindra le CAGR de revenus le plus élevé jusqu’à l’année de prévision 2030

Reports and Data a publié un nouveau rapport de recherche sur le marché mondial de l’industrie des événements pour offrir une analyse complète des tendances actuelles et émergentes du marché ainsi que des développements clés de l’industrie. Le rapport offre des informations détaillées sur la part de marché, la taille du marché, la croissance des revenus du marché, les moteurs, les contraintes, les opportunités de croissance et les défis. Le rapport fournit également des informations sur différents segments tels que les types de produits, les applications, la bifurcation régionale ainsi que les principales entreprises. Le rapport est organisé à l’aide de recherches primaires et secondaires qui sont soigneusement évaluées par des experts de l’industrie et sont bien présentées à l’aide de diverses présentations illustrées telles que des tableaux, des diagrammes, des graphiques et des figures.

Le nombre croissant de réunions d’entreprise, de conférences, d’événements sportifs et de programmes d’initiation dans le monde entier, l’intérêt croissant des jeunes pour les séminaires d’entreprise et l’entrepreneuriat, et le besoin croissant de planificateurs d’événements pour un événement transparent et réussi sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus sur la période de prévision.

La croissance des revenus de l’industrie de l’événementiel est fortement influencée par des facteurs tels que l’augmentation des parrainages gouvernementaux et privés, les progrès rapides dans le secteur de la gestion d’événements et le nombre croissant de salons professionnels, d’expositions et de lancements de nouveaux produits. D’autres facteurs tels que la numérisation rapide, la forte pénétration d’Internet et des médias sociaux et la demande croissante de services de gestion d’événements tels que l’hébergement, la réservation de billets, l’évaluation d’événements, la recherche de lieux et la restauration devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial entre 2022 et 2030.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial de l’industrie des événements, ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Les principales entreprises du marché comprennent :

Accéder aux services de destination

Groupe BCD (réunions et événements BCD)

ATPI Ltd.

Evénements Riviera

Divertir l’Asie

Live Nation Worldwide Inc.

StubHub

Groupe de divertissement Anschutz

Pollstar

Cvent inc.

Capita Plc.

Expositions de roseaux

Questex LLC

Concerts dans l’arrière-pays

La société Freeman

Pingouins limités

Événements CL

Sept événements Ltd.

Gestion polyvalente des événements

Segmentation détaillée dans notre rapport :

Aux fins du présent rapport, le marché mondial de l’industrie des événements est segmenté en type, source de revenus, organisateur, tranche d’âge et région :

Type Outlook : (Revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Concert de musique

Festivals

Des sports

Expositions et Conférences

Événements corporatifs et séminaires

Autres

Perspectives des sources de revenus : (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Vente de billets

Parrainage

Autres

Perspectives de l’organisateur : (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Entreprise

Des sports

Éducation

Divertissement

Autres

Perspectives du groupe d’âge : (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Moins de 20 ans

21-40 ans

Plus de 40 ans

Segmentation du marché de l’industrie des événements basée sur les régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial de l’industrie des événements :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Procédés de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

