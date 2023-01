Le marché de l’impression textile numérique observera le plus haut TCAC par, taille, part, demande, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives concurrentielles

Le marché de l’impression textile numérique observera le plus haut TCAC par, taille, part, demande, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives concurrentielles

Marché mondial de l’impression textile numérique, par type de processus (direct sur vêtement, direct sur tissu), processus d’impression (processus rouleau à rouleau, processus DTG), type d’encre (sublimation, pigment, réactif, acide et autres), application (Industrie, textile et décoration, publicité, habillement et habillement, signalisation souple) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Le marché du textile se développe rapidement. Les tendances importantes telles que l’augmentation de la capacité d’achat, la croissance démographique et l’évolution rapide des tendances de la mode sont les principaux moteurs de la croissance du marché de l’impression textile. La production mondiale de textiles imprimés devrait atteindre 37,3 milliards de mètres carrés d’ici 2024. Il est prévu que d’ici 2024, l’impression textile numérique contrôlera 5 à 10 % du marché de l’impression textile. Il existe une énorme pression sur le délai de mise sur le marché pour les entreprises d’impression textile et donc sur l’efficacité, la flexibilité, l’échantillonnage plus rapide, l’augmentation des vitesses d’impression et la conception. Afin d’atteindre de tels objectifs, le marché doit essentiellement envisager d’autres méthodes d’impression sur le tissu.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’impression textile numérique était évalué à 2,23 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,32 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,49 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par L’équipe Data Bridge Market Research comprend des analyses approfondies d’experts, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de procédé (direct sur vêtement, direct sur tissu), procédé d’impression (procédé rouleau à rouleau, procédé DTG), type d’encre (sublimation, pigment, réactif, acide, autres), application (industrielle, textile et décoration, Publicité, vêtements et habillement, signalétique souple) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Aeoon Technologies GmbH (Autriche), ATPColor (Italie), Bordeaux Digital PrintInk Ltd. (Israël), Durst Group AG (Italie), Hollanders (Pays-Bas), Kornit Digital (Israël), SPGPrints (Pays-Bas), Brother International Corporation (Japon) , Colorjet Group (Inde), d.gen (Corée du Sud), Konica Minolta Business Solutions India Private Limited (Japon), Mimaki Engineering Co., Ltd. (Japon), Mutoh Holdings Co. Ltd. (Japon), Ricoh (Japon ), Roland DG Corporation (Japon), Seiko Epson Corporation (Japon), DuPont (États-Unis), Electronics For Imaging, Inc. (États-Unis), Huntsman International LLC (États-Unis)., Marabu GmbH & Co. KG (Allemagne), Sawgrass Technologies (États-Unis), Sensient Colors LLC (Royaume-Uni), Trendvision Technology (Zhuhai) Co., Ltd. (Chine) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Avancée technologique

Définition du marché

L’impression textile numérique est un processus d’impression dans lequel des colorants sont imprimés sur les vêtements et les textiles en utilisant la technologie à jet d’encre. Ce processus permet la production de cycles moyens à petits, de pièces uniques et même de longs tirages comme option de remplacement pour sérigraphier le tissu. La première étape de l’impression textile numérique consiste à prétraiter le tissu avec les solutions liquides qui le préparent pour permettre la teinture et mieux absorber la couleur. Ensuite, il est alimenté par l’imprimante qui pulvérise la teinture sur le textile sous forme de minuscules gouttelettes. L’étape finale est la fixation du tissu, maintenant le processus qui assure la durabilité de la conception et selon le type de teinture et de textile, la fixation peut impliquer de la chaleur sèche, de la vapeur ou de la pression.

Dynamique du marché de l’impression textile numérique

Conducteurs

Haute résolution, motifs fins et flexibilité

Dans l’impression textile numérique, utilisez la combinaison de couleurs illimitées, ces imprimantes numériques ne sont pas limitées à un nombre maximum d’écrans rotatifs. Comparaison avec l’écran rotatif L’impression textile numérique utilise moins d’espace. De plus, il utilise moins d’encre et d’énergie L’impression textile numérique ne nécessite pas d’eau pour la sublimation. Tous ces facteurs maintiennent les coûts bas, ce qui est la principale raison de la croissance du marché.

Hausse due aux produits de mode rapide

La demande croissante de produits de « mode rapide » due à l’évolution du comportement des consommateurs, à une adaptabilité plus rapide, à une urbanisation rapide, à l’augmentation du revenu disponible et à la réduction de la durée des créations de mode devrait stimuler la demande de solutions d’impression textile numérique dans l’habillement et le vêtement. secteur.

Augmenter la demande dans le secteur de l’emballage

La technologie d’impression textile numérique est utilisée dans le secteur de l’emballage pour le classement, l’identification, l’étiquetage, la marque et une variété de solutions d’ emballage . Le visage de l’industrie de l’impression textile change à mesure que l’impression textile numérique et ces technologies s’améliorent et se développent.

Opportunités

La technologie d’impression numérique avancée implique l’utilisation de solvants doux et de produits chimiques moins nocifs que ceux utilisés dans les technologies d’impression conventionnelles, telles que l’impression à encre solide et l’impression offset. Par conséquent, avec l’attention croissante portée aux productions rentables et à l’impression verte, la demande de solutions d’impression numérique augmente sur le marché de l’impression textile numérique. En outre, une augmentation du nouveau marché émergent et de nouvelles collaborations stratégiques agiront également comme moteurs du marché, ce qui augmentera encore les opportunités utiles pour le taux de croissance du marché.

Contraintes/ Défis

Le prix des machines d’impression textile numérique est beaucoup plus élevé que les machines d’impression textile conventionnelles car le coût total de possession tel que les opérateurs, les dépenses de service, l’eau, l’énergie, l’encre, le post-traitement du tissu, etc. du textile conventionnel est plus élevé que le textile numérique. impression. Le mètre de tissu de l’impression textile numérique est environ 1,5 fois plus cher que l’impression traditionnelle. De plus, des travailleurs professionnels et formés sont nécessaires pour faire fonctionner la machine d’impression numérique. Ce sont donc les principales contraintes du marché qui entraveront le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de l’impression textile numérique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’impression textile numérique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’impression textile numérique

En raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19, de nombreux pays ont imposé des mesures de confinement qui obligent les consommateurs à rester à l’intérieur. Cela a affecté l’industrie de la signalisation et de la mode et a considérablement réduit la demande du produit. De nombreuses entreprises de graphisme d’affichage ont été énormément touchées à cause de cette épidémie. Mais, à mesure que la situation s’est normalisée, la demande de tissus plus récents a augmenté. La capacité de l’impression numérique à raccourcir le temps de cycle, ce qui a permis aux textiles imprimés numériquement de mieux performer que l’ensemble du marché du textile pendant la pandémie.

Développement récent

En février 2021, Mimaki Europe, l’un des principaux fabricants de systèmes de découpe et d’imprimantes à jet d’encre , a annoncé l’ajout de deux nouvelles imprimantes textiles hautes performances à son portefeuille de produits, telles que l’imprimante Mimaki Tiger-1800B MkIII et la Mimaki TS100-1600.

En mai 2021, le détaillant de mode en ligne mondial tel que Fashion-Enter Ltd et le fournisseur britannique ASOS ont annoncé qu’ils s’associaient à Kornit pour adopter Kornit Presto, car il s’agit d’une impression textile numérique directe sur tissu à faible impact efficace avec des vitesses de production accélérées. et zéro gaspillage d’eau. Kornit Presto est la solution en une seule étape la plus avancée pour l’impression directe sur tissu.

