Le marché de l’impression textile numérique devrait atteindre 5,32 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 11,49 %

Data Bridge Market Research rapporte que le marché de l’impression textile numérique était évalué à 2,23 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,32 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,49 % sur la période de prévision 2022-2029. L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend des analyses d’experts approfondies, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des avancées technologiques.

Le marché du textile se développe rapidement. Les grandes tendances telles que l’augmentation du pouvoir d’achat, l’augmentation de la population et l’évolution rapide des tendances de la mode sont les principaux moteurs de la croissance du marché de l’impression textile. La production de textiles imprimés devrait atteindre 37,3 milliards de mètres carrés dans le monde d’ici 2024. D’ici 2024, l’impression textile numérique devrait capturer 5 à 10 % du marché de l’impression textile. Les entreprises d’impression textile sont soumises à d’énormes pressions en matière de délai de mise sur le marché et d’efficacité, de flexibilité, d’échantillonnage plus rapide et d’augmentation des vitesses d’impression et des conceptions. Pour atteindre ces objectifs, le marché doit essentiellement trouver d’autres moyens d’imprimer sur des textiles.

Dynamique du marché de l’impression textile numérique

conducteur

Haute résolution, motifs fins et flexibilité

L’impression textile numérique utilise des combinaisons de couleurs illimitées et ces imprimantes numériques ne sont pas limitées à un nombre maximum d’écrans rotatifs. Comparaison avec les écrans rotatifs L’impression textile numérique prend moins de place. Il utilise également moins d’encre et d’énergie. L’impression textile numérique ne nécessite pas d’eau pour la sublimation. Tous ces facteurs permettent de réduire les coûts, ce qui est un moteur majeur de la croissance du marché.

Augmentation due aux produits de mode rapide

La demande croissante de produits de « mode rapide » en raison de l’évolution du comportement des consommateurs, de l’adaptabilité rapide, de l’urbanisation rapide, de l’augmentation du revenu disponible et du raccourcissement de la période de conception de la mode devrait stimuler la demande de solutions d’impression textile numérique pour les vêtements. secteur.

Demande croissante dans le secteur de l’emballage

La technologie d’impression textile numérique est utilisée dans l’industrie de l’emballage pour classer, identifier, étiqueter, marquer et une variété de solutions d’emballage. Le visage de l’industrie de l’impression textile change à mesure que l’impression textile numérique et ces technologies s’améliorent et se développent.

chance

La technologie d’impression numérique avancée utilise des solvants plus doux et des produits chimiques moins nocifs que ceux utilisés dans les technologies d’impression traditionnelles telles que l’impression à encre solide et l’impression offset. Par conséquent, l’intérêt croissant pour une production rentable et une impression respectueuse de l’environnement stimule la demande de solutions d’impression numérique sur le marché de l’impression textile numérique. De plus, l’émergence de nouveaux marchés émergents et de nouvelles collaborations stratégiques agiront également comme moteurs du marché, augmentant encore les opportunités utiles pour la croissance du marché.

contrainte/défi

Les machines d’impression textile numérique ont un prix nettement plus élevé que les machines d’impression textile traditionnelles en raison du coût total de possession plus élevé, y compris les coûts d’opérateur, de service, d’eau, d’électricité, d’encre et de post-traitement du tissu. imprimer. Un mètre de tissu en impression textile numérique coûte environ 1,5 fois plus cher qu’en impression conventionnelle. De plus, des opérateurs professionnels et formés doivent faire fonctionner des machines d’impression numérique. Ce sont donc les principales contraintes du marché qui entravent le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de l’impression textile numérique analyse les opportunités en termes de nouveaux développements récents, de réglementations commerciales, d’analyse des importations et des exportations, d’analyse de la production, d’optimisation de la chaîne de valeur, de part de marché, d’impact des acteurs du marché national et local, de poches de revenus émergentes, de réglementation du marché, de stratégie analyse de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et avantages des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché de l’impression textile numérique, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’impression textile numérique

En raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19, de nombreux pays ont imposé des confinements obligeant les consommateurs à rester chez eux. Cela a affecté les industries de la signalisation et de la mode et a considérablement réduit la demande de produits. De nombreuses entreprises de sérigraphie ont été durement touchées par cette épidémie. Cependant, à mesure que la situation se normalisait, la demande de nouveaux tissus augmentait. La capacité de l’impression numérique à raccourcir les temps de cycle pour garantir que les textiles imprimés numériquement surpassent le marché textile plus large pendant la pandémie.

Couverture du marché mondial de l’impression numérique textile

processus

directement sur le vêtement

directement sur le tissu

processus d’impression

processus de rouleau à rouleau

Processus DTG

type d’encre

sublimation

couleurs

réactivité

montagne

etc.

application

industrie

textile

publicité

vêtements et vêtements

signalétique souple

Analyse du paysage concurrentiel de l’impression numérique textile et de la part de marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’impression textile numérique comprennent :

Aeon Technologies GmbH (Autriche)

D.Gen (Corée)

Konica Minolta Business Solutions India Private Limited (일본)

Société d’ingénierie Mimaki. Ltd (Japon)

Mutoh Holdings Co. Ltd. (일본)

Riche (Japon)

Du Pont (États-Unis)

Imaging Electronics, Inc. (en anglais)

Huntsman International LLC (États-Unis)

