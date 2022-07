Le marché de l’impression tactile devrait atteindre 2 257,92 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Tactile Printing Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Application and End-User», le marché était évalué à 1 353,27 millions de dollars américains en 2021 et est devrait atteindre 2 257,92 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 7,6 % de 2021 à 2028.

Accroître les efforts pour stimuler l’adoption des graphiques tactiles dans les régions en développement afin d’offrir des opportunités de croissance au marché de l’impression tactile entre 2021 et 2028

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00010303/

L’impression tactile trouve diverses applications dans les secteurs pharmaceutique, médical, des services à la personne, des sciences de la santé, de l’agriculture, des services et d’autres secteurs. La demande d’impression tactile est principalement motivée par l’utilisation croissante de cette technique dans la cartographie, l’étiquetage, l’emballage, la sécurité et la documentation sécurisée. En outre, l’augmentation des investissements dans la technologie d’impression en braille en raison de la demande croissante de solutions personnalisées telles que les jeux imprimés en braille, les bracelets, les cartes musicales, les broches, les interrupteurs, les cartes de visite, les étiquettes de localisation, les autocollants, les cartes de vœux et les calculatrices augmente la croissance de le marché de l’impression tactile. Alors que de nombreux pays se concentrent sur l’encouragement à l’emploi des personnes malvoyantes, l’industrie de l’impression braille présente des opportunités importantes pour les acteurs du marché de l’impression tactile.

Les entreprises mentionnées sont : Altix, Konica Minolta, Inc., Rink Printing Company, Sturdy Print & Design Ltd, American Thermoform, Canon Inc, Index Braille, Kanematsu USA, ViewPlus Technologies Inc, Roland DG Corporation

L’impression tactile est un processus de création d’une texture sur un substrat d’impression, qui peut être détectée au toucher. L’impression tactile trouve diverses applications dans les secteurs pharmaceutique, médical, des services à la personne, des sciences de la santé, de l’agriculture, des services et d’autres secteurs. La demande d’impression tactile est principalement motivée par l’utilisation croissante de cette technique dans la cartographie, l’étiquetage, l’emballage, la sécurité et la documentation sécurisée. En outre, l’augmentation des investissements dans la technologie d’impression en braille en raison de la demande croissante de solutions personnalisées telles que les jeux imprimés en braille, les bracelets, les cartes musicales, les broches, les interrupteurs, les cartes de visite, les étiquettes de localisation, les autocollants, les cartes de vœux et les calculatrices augmente la croissance de le marché de l’impression tactile. Alors que de nombreux pays se concentrent sur l’encouragement à l’emploi des personnes déficientes visuelles,

Aperçu du marché de l’impression tactile

Demande croissante de graphiques tactiles pour autonomiser les personnes malvoyantes

Les employeurs des petites et moyennes entreprises offrent des opportunités d’emploi à un large éventail de candidats, en tenant compte des candidats handicapés physiques dans la main-d’œuvre. Par conséquent, des secteurs tels que le marketing, la gestion et l’administration des entreprises, les services sociaux, les sciences de la santé et l’agriculture emploient à grande échelle des aspirants malvoyants. Plusieurs autres secteurs employant des personnes ayant une déficience visuelle comprennent des organisations à but non lucratif ; les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux ; et entrepreneurs indépendants. Les changements législatifs et les lois sur les droits civils ont également un impact positif sur les opportunités de carrière des personnes malvoyantes. Par conséquent, les panneaux de signalisation tactiles et les cartes sont très demandés pour aider ces personnes sur les lieux de travail.

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00010303

Le marché de l’impression tactile a été segmenté comme suit :

Marché de l’impression tactile – par application

Emballages et étiquettes

Graphiques tactiles

Documentation sécurisée

Marché de l’impression tactile – par utilisateurs

finaux de braille

Industrie

Gouvernement et défense

Marché mondial de l’impression tactile par région

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

De plus, les entreprises clés contribuant à l’évaluation du marché du laser à fibre sont étudiées de manière approfondie. L’étude comprend une liste de ces entreprises ainsi que des informations exhaustives sur leurs offres, les décisions stratégiques telles que les partenariats, les lancements de produits, les fusions et acquisitions et l’analyse SWOT.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’impression tactile

La crise de l’épidémie de COVID-19 affecte négativement la plupart des industries à travers le monde. En raison des perturbations de l’offre et de la demande tout au long de la chaîne de valeur, les entreprises opérant sur le marché mondial de l’impression tactile connaissent une baisse de leurs revenus et de leur croissance. Par conséquent, l’épidémie a limité dans une certaine mesure la croissance globale du marché en 2020. Cependant, en raison de l’augmentation attendue de la demande des utilisateurs commerciaux et industriels dans le monde, la croissance du marché devrait se normaliser à partir du troisième trimestre de 2021 et continuer de croître à un rythme régulier de 2021 à 2028.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00010303/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876