Le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé atteindra 10,8 milliards USD et devrait croître à un TCAC de 22,8 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le rapport Global Healthcare 3D Printing Market , grâce à ses études de marché, aide à améliorer et à modifier les produits afin d’apporter les changements nécessaires aux futurs produits et de fournir plus de satisfaction aux précieux clients. Lors de l’élaboration de ce rapport sur le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé, les capacités commerciales des clients sont bien comprises pour identifier les opportunités de croissance tangibles. De plus, un modèle stratégique autour des objectifs de croissance est conçu par l’analyste et comprend une analyse détaillée de la trajectoire du marché, des capacités à exploiter et à développer et des éventuels pièges. Le rapport d’étude de marché Impression 3D de soins de santé fournit une analyse complète de la structure du marché et des prévisions pour divers segments et sous-segments du marché.

L’analyse des études de marché sur l’impression 3D dans le domaine de la santé fournira des idées fructueuses pour que le produit soit plus efficace et plus impressionnant sur un marché concurrentiel. De tels rapports peuvent être très percutants, car les entreprises cherchent plus rapidement des réponses aux défis commerciaux. Le rapport examine des descriptions détaillées, des scénarios concurrentiels, de vastes portefeuilles de produits de fournisseurs clés et des stratégies commerciales adoptées par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les rapports d’études de marché sur l’impression 3D dans le domaine de la santé peuvent non seulement faire gagner des heures de temps, mais également ajouter de la crédibilité au travail effectué, qu’il s’agisse d’affiner un plan d’affaires, de préparer une présentation pour un client important ou de faire des recommandations aux dirigeants.

医疗保健 3D 打印设备可用于组织工程、生物打印和烧伤手术。此类技术使 3D 打印能够创建人体皮肤层,从而保护发生严重事故并遭受重伤的人们的生命。根据 Ayca Aydin 等人于 2019 年 6 月在 Materials Today Bio Journal 上发表的一项研究,具有可控结构的金属 3D 打印是一项尖端技术,可以开发用于生物医学应用的金属植入物。

由于技术先进的独立 3D 打印设备的可用性以及主要市场参与者为准备发布高级独立系统而增加的研发,“独立”部分主导了市场。Data Bridge Market Research 分析,2021 年医疗保健 3D 打印市场价值 20.9 亿美元,预计到 2029 年将达到 108.0 亿美元,预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以 22.8% 的复合年增长率增长.

全球 医疗保健 3D 打印 市场范围和市场规模

医疗保健 3D 打印市场根据模式、组件、技术、应用、医学专业和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场,并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力,帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

模态

独立

融合的

在模式的基础上,医疗保健 3D 打印市场分为独立和集成。

成分

材料

硬件

软件

服务

在基础组件上,医疗保健 3D 打印市场分为材料、硬件、软件和服务。

技术

生物打印

基于液滴沉积/挤出的技术

光聚合

激光束熔化

电子束熔炼 (EBM)

3DP/粘合/粘合剂喷射

其他

在技​​术的基础上,医疗保健 3D 打印市场分为生物打印、光聚合、激光束熔化、电子束熔化 (EBM)、基于液滴沉积/挤出的技术、3DP/粘合/粘合剂喷射等。

应用

医疗的

外科

制药

其他

根据应用,医疗保健 3D 打印市场细分为医疗、外科、 制药 等。

医学专业

骨科

牙科

心血管

颅颌面(CMF)

神经外科

肿瘤学

其他

Sur la base de la spécialité médicale, le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé est segmenté en dentaire, cardiovasculaire, craniomaxillofacial (CMF), orthopédie, neurochirurgie, oncologie et autres.

utilisateur final

Centre médical et chirurgical

Centres de recherche et institutions académiques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

autre

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé est segmenté en centres médicaux et chirurgicaux, centres de recherche et institutions universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, etc.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-3d-printing-market?rajaas

Analyse/aperçus régionaux du marché de l’impression 3D dans le secteur de la santé

Comme mentionné ci-dessus, le marché Impression 3D pour la santé est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, mode, composant, technologie, application, spécialité médicale et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’impression 3D pour les soins de santé sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme Moyen-Orient et Afrique (MEA) faisant partie du Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud faisant partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé en raison de l’émergence d’acteurs clés du marché. De plus, la capacité de production croissante et la hausse des coûts des soins de santé propulseront davantage la croissance du marché de l’impression 3D des soins de santé dans la région au cours de la période de prévision. Le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison de l’adoption croissante des technologies 3D et 4D telles que la main bionique de Youbionic, qui ajoute de la valeur à l’expérience globale. En outre, les infrastructures médicales en cours et la hausse des coûts des soins de santé devraient encore alimenter la croissance du marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé dans la région au cours des prochaines années.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, les tarifs intérieurs et les routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Impression 3D dans le domaine de la santé

Le paysage concurrentiel du marché Impression 3D de soins de santé fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé sont :

Carbon, Inc. (États-Unis)

Formlabs (États-Unis)

3T Additive Manufacturing Ltd (Royaume-Uni)

Stratasys Ltd. (États-Unis)

3D Systems, Inc. (États-Unis)

Organavo Holdings Inc. (États-Unis)

CYFUSE BIOMEDICAL KK (Japon)

CELLINK (États-Unis)

Anatomics Pty Ltd (Australie)

Bloquer.un. (Allemagne)

Renishaw plc (Royaume-Uni)

Solutions SLM (Allemagne)

FIT AG (Allemagne)

Prodways Technologies (France)

BOSON MACHINES (Inde)

Advanced Solutions Life Sciences, LLC(美国)

Tinkerine Studios Ltd. (Canada)

Wacker Chemie AG (Allemagne)

Parcourez le catalogue complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-3d-printing-market&rajaas

