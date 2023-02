Le marché de l’impression 3D alimentaire devrait croître à un TCAC de 52,30 % d’ici la fin des prévisions de 2028 Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’impression 3D alimentaire sont : 3D Systems , Inc., Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée, NATURAL MACHINES, Choc Edge, Systems & Materials Research Corporation, byFlow BV, Print2Taste GmbH , Barilla America, Inc., BeeHex, Modern Meadow,

L’impression alimentaire 3D intègre des conceptions numériques tridimensionnelles dans de délicieux aliments réels, donnant aux ingrédients alimentaires une forme tridimensionnelle tout en préservant le style, la structure et la texture du produit. Grâce à ce processus, les protéines d’insectes, de protozoaires ou de feuilles de betterave sont transformées en produits savoureux et considérés comme respectueux de l’environnement.

Sensibiliser les innovateurs alimentaires à la nécessité de mettre à niveau la technologie de production alimentaire est un enjeu important pour stimuler la croissance du marché de l’impression 3D alimentaire. La croissance du commerce alimentaire commercial, la demande croissante de produits alimentaires personnalisés contenant des matières nutritives pour les besoins de traitement biologique non publics et les préoccupations croissantes concernant la sécurité et le développement alimentaires mondiaux sont les principaux facteurs qui animent le marché de l’impression alimentaire 3D.

L’augmentation des activités de R&D par les acteurs clés et les offres alimentaires innovantes des nouveaux entrants peuvent générer de nouvelles opportunités de marché pour l’impression 3D alimentaire.

Les problèmes de sécurité et d’étiquetage, la complexité de la manipulation et de la valeur de production, et les limites de la portée de l’impression 3D alimentaire sont d’autres contraintes majeures et peuvent encore défier le marché de l’impression 3D alimentaire.

Étendue du marché mondial de l’impression 3D alimentaire et taille du marché

Le marché de l’impression 3D alimentaire est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de la composition. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché de l’impression 3D alimentaire est segmenté en fruits et légumes, sauces, produits laitiers et autres.

Basé sur l’application, le marché de l’impression 3D alimentaire est segmenté en magasins de détail, confiserie et boulangerie, restaurants, résidentiel.

Analyse au niveau du pays du marché de l’impression alimentaire 3D

Le marché de l’impression 3D alimentaire est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de la composition.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’impression 3D alimentaire comprennent les États-Unis en Amérique du Nord, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste d’Europe Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Autre Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de l’impression alimentaire 3D grâce aux grandes entreprises d’impression alimentaire 3D et continuera de prospérer sa domination au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé en raison de l’important budget du gouvernement américain dans les soins de santé

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Impression alimentaire 3D

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’impression 3D alimentaire sont :

3D Systems , Inc., Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée, NATURAL MACHINES, Choc Edge, Systems & Materials Research Corporation, byFlow BV, Print2Taste GmbH , Barilla America, Inc., BeeHex, Modern Meadow, Dovetailed, Aniwaa Pte. Ltd, BIOZOON GmbH, Wiiboox, ZMorph , ORD Solutions Inc et PancakeBot LLC parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

