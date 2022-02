Le marché de l’immunochimie en Amérique du Nord devrait atteindre 1 536,87 millions de dollars américains et croître à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision 2021-2027

Le marché de l’immunochimie en Amérique du Nord devrait atteindre 1 536,87 M$ US en 2027 contre 806,34 M$ US en 2018. Le marché devrait croître avec un TCAC de 7,6 % de 2019 à 2027.

La croissance du marché est tirée par des facteurs tels que l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques et infectieuses et l’augmentation de la population gériatrique. Cependant, le marché devrait ralentir sa croissance en raison des limites liées à l’immunohistochimie.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

PerkinElmer, Inc.

Abcam Plc

Agilent Technologies,

BioSB

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

Technologie de signalisation cellulaire, Inc.

F. Hoffmann-La Roche Ltée.

Danaher

Merck KGaA

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Les pays de la région créent des opportunités importantes pour les principaux acteurs du marché afin de développer leurs activités. Il est susceptible d’être un facteur majeur contribuant à la croissance du marché au cours des prochaines années. Avec la hausse des coûts de production par rapport à leurs pratiques, les entreprises de santé s’efforcent de générer des revenus suffisants pour divertir leurs investisseurs. Les marchés de certaines économies en croissance devraient jouer un rôle essentiel pour offrir des opportunités de croissance plus fiables et plus rentables aux principaux acteurs afin d’étendre leur industrie et leur portée géographique.

En outre, les progrès croissants de la biotechnologie ont augmenté la demande de diagnostics sur le marché des soins de santé, encourageant l’introduction d’un nombre plus important de systèmes d’immunodosage et facilitant le passage à la médecine personnalisée. Il existe de nouvelles opportunités dans les tests de maladies infectieuses, l’oncologie moléculaire et la pharmacogénomique dans les pays émergents. Par conséquent, les entreprises de soins de santé peuvent cibler des patients ou des consommateurs dans un pays en développement.

Il y a eu une augmentation des dépenses de santé des pays au cours des années précédentes. Selon la Banque mondiale aux États-Unis, 17,1 % de son PIB est consacré à l’industrie, alors qu’en Amérique latine, les dépenses de santé ne représentent que 7,24 %, avec le Mexique à 6,3 % et le Brésil à 8,3 %. Ainsi, le nombre croissant d’incidences et de progrès des maladies infectieuses devrait stimuler le marché et devrait offrir des opportunités de croissance importantes aux acteurs opérant sur le marché au cours de la période de prévision.

Enfin, le rapport sur le marché de l’immunochimie en Amérique du Nord est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit les paramètres régionaux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché et les chiffres, etc.

