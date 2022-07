Le marché de l’imagerie par satellite commerciale devrait être résilient de 2022 à 2030

Le marché mondial de l’imagerie par satellite commerciale était évalué à XX millions de dollars en 2022 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, enregistrant un TCAC de XX % de 2022 à 2030. L’imagerie par satellite est la technologie qui offre des informations géospatiales en temps réel sous la forme d’images. Ces images sont ensuite utilisées dans diverses applications à des fins commerciales.

L’importance des images satellites à des fins commerciales augmente dans le monde entier, car les informations extraites de ces images contribuent à renforcer les opérations de défense et les services de sécurité au niveau mondial dans son ensemble ou pour un pays en particulier. En outre, l’incorporation de technologies récemment lancées telles que la télédétection, le GPS, le LiDAR et le service cloud dans l’imagerie satellite est susceptible de simplifier la méthode globale de collecte d’images, ce qui aura un impact positif sur la croissance globale du marché.

L’augmentation des applications des services d’imagerie par satellite tels que la cartographie géospatiale, la cartographie des catastrophes, la planification urbaine et la gestion de l’énergie est le facteur clé qui stimule la croissance du marché mondial de l’imagerie par satellite commerciale. En outre, l’augmentation des besoins en analyse de données d’imagerie par satellite de diverses industries qui ont besoin d’informations critiques sur les conditions géospatiales et environnementales pour une gestion efficace des ressources alimente la croissance du marché.

De plus, l’imagerie satellitaire est utilisée efficacement dans diverses applications commerciales telles que la sélection de chantiers de construction, les zones environnantes, la planification d’itinéraires, la surveillance de projets d’infrastructure et la modélisation 3D de zones d’excavation. Avec l’incorporation de nouvelles technologies, y compris la télédétection et le LiDAR, l’imagerie par satellite devrait développer de nouvelles applications commerciales dans les prévisions météorologiques et d’autres domaines.

En outre, l’augmentation de la dépendance aux services basés sur la localisation devrait stimuler la croissance du marché mondial. Cela est attribué au fait que ces services offrent des informations géospatiales en temps réel, ce qui aide à prévenir les situations potentiellement mortelles et les catastrophes naturelles. Cela a conduit à une augmentation des lancements de satellites commerciaux, ce qui accélère la croissance du marché.

Le marché mondial de l’imagerie par satellite commerciale est segmenté en application, utilisation finale et région. Les applications couvertes sur le marché comprennent l’acquisition et la cartographie de données géospatiales, la planification et le développement urbains, la gestion des catastrophes, la gestion de l’énergie et des ressources naturelles, la surveillance et la sécurité, la défense et le renseignement, etc.

Par application, le segment de l’acquisition et de la cartographie de données géospatiales a recueilli la plus grande part du marché. Cela est attribué au fait que la cartographie géospatiale est potentiellement utilisée dans l’archéologie, la construction, le gouvernement, l’armée, l’exploitation minière et le génie civil.

Selon l’utilisation finale, le marché est fragmenté en gouvernement, défense militaire, foresterie et agriculture, énergie, génie civil et archéologie, transport et logistique, etc. Le secteur de la défense est le plus grand utilisateur final de ce marché, car il utilise l’imagerie satellitaire commerciale principalement pour la cartographie géospatiale. En outre, l’augmentation des problèmes de sécurité a conduit le secteur de la défense à devenir un acheteur de premier plan pour les services de renseignement géospatial et de cartographie, entre autres.

Au niveau régional, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en LAMEA. L’Amérique du Nord est devenue le leader mondial du marché commercial de l’imagerie par satellite. La croissance de cette région est attribuée à l’augmentation de l’utilisation de l’imagerie par satellite dans les secteurs de la défense, du gouvernement et de l’agriculture. La présence de certaines des grandes entreprises telles que Google Inc., DigitalGlobe, GeoEye, Inc. et ImageSat International NV en Amérique du Nord stimule davantage la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’imagerie par satellite commerciale sont BlackSky Global LLC, European Space Imaging, Galileo Group, Inc., Harris Corporation, ImageSat International NV, Maxar Technologies Inc., Planet Labs Inc., Planet Labs Inc., Telespazio France, UrtheCast Corp, et d’autres.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

ü Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative approfondie des tendances actuelles et des estimations futures du marché mondial de l’imagerie par satellite commerciale de 2022 à 2030 pour déterminer les opportunités existantes

ü Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie

ü La taille du marché est fournie en termes de valeur et de volume

ü L’analyse des cinq forces de Porter aide à analyser le potentiel des acheteurs et des fournisseurs et le scénario concurrentiel de l’industrie de l’imagerie par satellite commerciale pour l’élaboration de la stratégie

ü Profils des principaux acteurs opérant sur le marché sont fournis pour comprendre le scénario concurrentiel

ü Le rapport fournit des informations qualitatives détaillées sur les segments et régions importants présentant une croissance favorable du marché

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par application

o Acquisition et cartographie de données géospatiales

o Urbanisme et développement

o Gestion des catastrophes

o Gestion de l’énergie et des ressources naturelles

o Surveillance et sécurité

o Défense et renseignement

o Autres

• Par l’utilisateur final

o Gouvernement

o Défense militaire

o Foresterie et agriculture

o Énergie

o Génie civil et archéologie

o Transport et logistique

o Autres

• Par région

§ Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

§ Europe

• Allemagne

• France

• Espagne

• Italie

• Royaume-Uni

• Russie

• Reste de l’Europe

§ Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Corée du Sud

• Australie

• Reste de l’Asie-Pacifique

§ LAMEA

• Arabie Saoudite

• Émirats Arabes Unis

• Koweït

• Qatar

• Afrique du Sud

• Reste de LAMEA

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

• BlackSky Global LLC

• Imagerie spatiale européenne

• Galileo Group

• Inc.

• Harris Corporation

• ImageSat International NV

• Maxar Technologies Inc.

• Planet Labs Inc.

• Telespazio France

• UrtheCast Corp

Les autres acteurs de la chaîne de valeur du marché comprennent Surrey Satellite Technology Ltd., Airbus Defence and Space, ADCC International East Africa Limited, Korea Space-Image Technology, Ltd., Vricon, Inc., SpaceView Inc. et autres.