Le marché de l’imagerie médicale témoigne de 33 002,52 millions de dollars US d’ici 2028 d’énormes opportunités de croissance – Impact COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

Le marché de l’imagerie médicale était évalué à 23 901,88 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 33 002,52 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,3% au cours de 2021-2028.

L’imagerie médicale fait référence aux techniques et aux processus utilisés pour créer des images de diverses parties du corps humain à des fins de diagnostic et de traitement dans le cadre de la santé numérique. Le terme imagerie médicale comprend diverses techniques d’imagerie radiologique telles que la radiographie aux rayons X, la fluoroscopie, l’imagerie par résonance magnétique (IRM), l’échographie ou l’échographie médicale, l’endoscopie, l’élastographie, l’imagerie tactile, la thermographie, la photographie médicale et les techniques d’imagerie fonctionnelle en médecine nucléaire— par exemple tomographie par émission de positons (TEP). L’imagerie médicale est cruciale dans tous les milieux médicaux et à tous les niveaux des soins de santé. L’utilisation de l’imagerie médicale aide les médecins à établir des diagnostics plus précis et des décisions de traitement appropriées. Sans imagerie médicale, le diagnostic et le traitement en santé numérique peuvent être très difficiles à réaliser avec n’importe quel niveau de précision. Les facteurs tels que la demande croissante de diagnostic précoce des maladies et l’élargissement du champ d’applications cliniques, la croissance rapide de la population gériatrique et l’augmentation subséquente de la prévalence des maladies associées, les progrès technologiques dans l’industrie de l’imagerie diagnostique stimulent la croissance du marché de l’imagerie médicale

Le rapport de recherche présente des perspectives complètes sur le marché mondial de l’imagerie médicale et contient des informations, des faits, des données historiques et des données de marché étayées par des statistiques et validées par l’industrie. Il contient également des projections utilisant un ensemble approprié d’hypothèses et de méthodologies. Le rapport de recherche fournit des analyses et des informations selon des catégories telles que les segments de marché, les zones géographiques, les types, la technologie et les applications. Le rapport d’étude de marché Imagerie médicale fournit les données les plus récentes de l’industrie et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des revenus et la rentabilité.

Acteurs clés du marché de l’imagerie médicale :

• Compagnie générale d’électricité

• Siemens AG

• Koninklijke Philips N.V.

• SOCIÉTÉ SHIMADZU

• Hitachi, Ltd.

• Canon Inc.

• Hologic, Inc.

• Carestream Santé Inc.

• SPA ESAOTE

• Groupe Samsung

Une évaluation détaillée des principaux événements tels que les acquisitions et les fusions, les collaborations, les lancements de produits, les nouveaux entrants et les avancées technologiques offre un aperçu complet de ce que sera l’avenir du marché de l’imagerie médicale dans les années à venir.

Marché de l’imagerie médicale – par produit

• Systèmes CT

• Systèmes à rayons X

• Systèmes PET

• Systèmes d’IRM

• Systèmes à ultrasons

• Autres

Marché de l’imagerie médicale – par utilisateur final

• Centres de soins d’urgence

• Centres OP

• Bureaux des cliniciens

• Centres de soins d’urgence

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global en étant affecté ; ainsi, entraver le marché global de l’imagerie médicale dans le monde. Ce rapport sur le « Marché de l’imagerie médicale » fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Ensuite, il a analysé les conditions du marché de l’imagerie médicale de la principale région du monde, y compris le prix du produit, le profit, la capacité, la production, l’offre, la demande et le taux de croissance et les prévisions de l’industrie de l’imagerie médicale, etc. En fin de compte, le rapport a présenté une nouvelle analyse SWOT du projet, la faisabilité de l’investissement l’analyse et l’analyse du retour sur investissement. Géographiquement, le marché est délibéré en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et à LAMEA. L’APAC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie médicale. La prise de conscience des groupes de soins de santé et l’augmentation des dépenses des utilisateurs finaux pour des solutions et des services de cybersécurité améliorés et en raison de l’augmentation du nombre de cyberattaques, devraient alimenter la croissance du marché dans cette région.

Dans cette étude, les années considérées pour estimer la taille du marché sont les suivantes :

Année d’histoire : 2015-2020

Année de référence : 2020

Année estimée : 2021

Année de prévision 2021 à 2028

