Le marché de l’imagerie in vivo devrait atteindre 1459,71 millions USD avec une croissance à un TCAC de 6,28% d’ici 2030

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’imagerie in vivo, qui était de 896,716 millions USD en 2022, devrait atteindre 1459,71 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 6,28% au cours de la période de prévision 2023 à 2030. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research incluent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Aperçu du marché:

Les progrès technologiques rapides en imagerie moléculaire sont l’un des facteurs clés qui devraient accélérer la croissance et la demande d’imagerie in vivo. En outre, une augmentation des initiatives public-privé et un financement élevé pour soutenir la recherche préclinique devraient contribuer à la croissance du marché mondial de 2023 à 2030. L’augmentation rapide de la demande de techniques d’imagerie non invasives pour petits animaux et les progrès rapides des services de santé et de la technologie devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, une sensibilisation accrue aux avantages de la détection précoce des maladies et une augmentation du taux d’acceptation clinique des systèmes d’imagerie multimodalité sont des facteurs importants.

L’imagerie in vivo est la visualisation de divers processus vitaux au sein d’un organisme. Avec des commandes PC à une touche, définies par l’utilisateur ou prédéfinies pour une imagerie reproductible et précise, un système d’imagerie in vivo aide à mécaniser la recherche en imagerie in vivo. Selon l’application, les systèmes d’imagerie in vivo peuvent être utilisés à la fois sur les animaux et sur les humains. Dans les laboratoires de recherche, les systèmes d’imagerie in vivo sont généralement utilisés pour étudier l’activité d’un médicament sur des animaux tels que des souris albinos, des rats albinos, etc. Ces procédures d’imagerie pour petits animaux comprennent une analyse corporelle complète ainsi qu’une analyse ciblée. Le scanner corporel complet est une méthode d’imagerie populaire car elle est peu coûteuse et peut donc être utilisée pour la commercialisation et la validation régulière de nouveaux médicaments.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Imagerie in vivo

Le paysage concurrentiel du marché Imagerie in vivo fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’imagerie in vivo.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’imagerie in vivo sont:

PerkinElmer Inc. (États-Unis)

Brucker (États-Unis)

FUJIFILM Holdings America Corporation (Canada)

Siemens (Allemagne)

Miltenyi Biotec (Allemagne)

CMR Naviscan (États-Unis)

SCANCO Medical AG (Suisse)

Aspect Imaging Ltd. (Israël)

Mediso Ltd. (États-Unis)

LI-COR, Inc. (États-Unis)

Takara Bio Inc. (Japon)

MILabs BV (Pays-Bas)

Solutions MR (Royaume-Uni)

Imagerie Trifoil (États-Unis)

Biospace Lab (France)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

General Electric (États-Unis)

Hitachi, Ltd. (Japon)

Guerbet (France)

Portée du marché mondial de l’imagerie in vivo

Le marché de l’imagerie in vivo est segmenté en fonction de la modalité, des réactifs, des techniques et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Modalité

Systèmes d’imagerie optique

Systèmes d’imagerie par bioluminescence/fluorescence

Systèmes d’imagerie par fluorescence autonomes

Optique + radiographie/optique + CT

Systèmes d’imagerie nucléaire

Systèmes micro-PET

Systèmes micro-SPECT

Systèmes de trimodalité (SPECT/PET/CT)

Micro-IRM

Micro-échographie

Micro-CT

Systèmes d’imagerie photoacoustique

Systèmes d’imagerie par particules magnétiques

Réactifs

Réactifs d’imagerie optique

Réactifs d’imagerie bioluminescents

Réactifs d’imagerie fluorescente

Réactifs d’imagerie nucléaire

Traceurs PET et sondes SPECT

Agents de contraste IRM

A base de gadolinium

À base de fer

À base de manganèse

Agents de contraste pour ultrasons

Agents de contraste CT

À base d’iode

À base de baryum

Nanoparticules d’or

À base de gastrografine

Techniques

À base de radio-isotopes

Basé sur des biomarqueurs

À base de protéines luminescentes

Autres

Utilisateur final

Hôpitaux et Cliniques

Centres d’imagerie

Organismes de recherche

Autres

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des écrans médicaux

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

