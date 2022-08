Le marché de l’imagerie en direct représentera 1 333,81 millions USD et croîtra à un TCAC de 5,78 % sur la période de prévision jusqu’en 2028

Le marché de l’ imagerie in vivo devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché représentera 1 333,81 millions USD d’ici 2028 et croîtra à un TCAC de 5,78 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’imagerie in vivo fait généralement référence à la visualisation de divers processus vitaux au sein d’un organisme. Le système d’imagerie in vivo permet de mécaniser la recherche d’imagerie in vivo avec des commandes PC à une touche, définies par l’utilisateur ou prédéfinies pour une imagerie précise et reproductible.

Les progrès technologiques rapides dans le domaine de l’imagerie moléculaire font partie des facteurs importants qui devraient intensifier la croissance et la demande du marché de l’imagerie in vivo. En outre, l’augmentation du nombre d’initiatives public-privé et le financement élevé pour soutenir les investigations précliniques devraient également contribuer à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, l’augmentation rapide de la demande de petits Les techniques d’imagerie animale non invasives et les progrès rapides des services et de la technologie de la santé sont également susceptibles d’améliorer la croissance du marché.En outre, la prise de conscience accrue des avantages du diagnostic précoce des maladies et l’augmentation du taux d’acceptation des systèmes d’imagerie multimodale en clinique sont également l’un des facteurs importants attendus pour tirer la croissance du marché de l’imagerie en direct. Il est prévu que l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation de la prévalence du cancer, suivies de la R&D dans la technologie d’imagerie pour le diagnostic de divers types de maladies telles que le cancer, offriront des opportunités de croissance importantes pour le marché au cours de la période de prévision à partir de 2021 à 2028.

Ce rapport sur le marché de l’imagerie in vivo fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de l’imagerie in vivo, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé du marché. analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de l’ imagerie in vivo et taille du marché

Le marché de l’imagerie in vivo est segmenté en fonction de la modalité, des réactifs, des techniques et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base de la modalité, le marché de l’imagerie in vivo est segmenté en systèmes d’imagerie optique, systèmes d’imagerie nucléaire, micro-IRM, micro-ultrasons, micro-CT, systèmes d’imagerie photoacoustique et systèmes d’imagerie par particules magnétiques. Les systèmes d’imagerie optique ont été segmentés en systèmes d’imagerie par bioluminescence/fluorescence, systèmes d’imagerie par fluorescence autonomes et optique + rayons X/optique + CT. Les systèmes d’imagerie nucléaire ont été segmentés en systèmes micro-TEP, systèmes micro-SPECT et systèmes trimodaux (SPECT/PET/CT).

Sur la base des réactifs, le marché de l’imagerie in vivo est segmenté en réactifs d’imagerie optique, réactifs d’imagerie nucléaire, agents de contraste IRM, agents de contraste ultrasonore et agents de contraste CT. Les réactifs d’imagerie optique ont été subdivisés en réactifs d’imagerie bioluminescents et en réactifs d’imagerie fluorescents. Les réactifs d’imagerie nucléaire ont ensuite été segmentés en traceurs PET et en sondes SPECT. Les agents de contraste IRM ont été subdivisés en produits à base de gadolinium, à base de fer et à base de manganèse. Les agents de contraste CT ont été segmentés en nanoparticules d’or à base d’iode, de baryum et de gastrografine.

Sur la base des techniques, le marché de l’imagerie in vivo est segmenté en radio-isotopes, biomarqueurs, protéines luminescentes et autres.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de l’imagerie in vivo est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres d’imagerie, organismes de recherche et autres.

Analyse au niveau national du marché Imagerie en direct

Le marché de l’imagerie in vivo est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, modalité, réactifs, techniques et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie en direct sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région nord-américaine est en tête du marché de l’imagerie in vivo en raison de la prévalence croissante du cancer et de la forte présence de pays développés tels que les États-Unis et le Canada. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la forte adoption de nouvelles technologies dans le secteur des services médicaux dans les économies en développement telles que l’Inde et la Chine.

La section par pays du rapport sur le marché de l’imagerie en direct fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Imagerie en direct

Le paysage concurrentiel du marché Imagerie en direct fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché de l’imagerie in vivo.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie in vivo sont PerkinElmer Inc., Bruker, FUJIFILM Visualsonics, Inc., Siemens, Miltenyi Biotec, CMR Naviscan, SCANCO Medical AG, Aspect Imaging Ltd., Mediso USA, LI-COR, Inc., Takara Bio Inc., MILabs BV, MR Solutions, Trifoil Imaging, New England Biolabs, Biospace Lab, Koninklijke Philips NV, General Electric, Hitachi, Ltd. et Guerbet, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

