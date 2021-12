Le marché de l’imagerie de biomarqueurs multiplex connaîtra une croissance massive d’ici 2028 | US Biomax, PerkinElmer, Merck, Cisbio, Roche

Résumé du marché mondial de l’imagerie par biomarqueurs multiplex :

Le marché mondial de l’imagerie par biomarqueurs multiplex croît avec un TCAC de 12,10 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, des approches d’imagerie par biomarqueurs multiplex sont utilisées pour détecter les protéines fonctionnelles et structurelles dans les cellules d’échantillons de tissus. La technique aide à caractériser le microenvironnement tumoral et à identifier les étapes particulières au cours desquelles les maladies se forment. Il est capable de marquer plusieurs biomarqueurs associés à la visualisation de protéines cibles dans une seule coupe de tissu.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’imagerie par biomarqueurs multiplex sont l’augmentation de la demande pour l’imagerie et l’analyse des maladies à travers le monde, l’augmentation de la prévalence du cancer et des tumeurs parmi la population à travers le monde et la demande de médicaments et de traitements plus efficaces pour divers types de cancer, augmentation de la demande de techniques d’imagerie par biomarqueurs multiplex pour acquérir des informations approfondies sur l’anatomie tumorale.

Segmentation globale du marché Imagerie de biomarqueurs multiplex :

Sur la base du composant, le marché de l’imagerie de biomarqueurs multiplex est segmenté en instruments, logiciels et services.

Sur la base de l’application, le marché de l’imagerie par biomarqueurs multiplex est segmenté en études de sécurité des médicaments, d’oncologie et de caractérisation génétique.

Sur la base des techniques d’imagerie, le marché de l’imagerie de biomarqueurs multiplex est segmenté en dosage d’immunofluorescence (IF), dosage de microréseau tissulaire (TMA), dosage d’immunohistochimie (IHC), dosage d’hybridation fluorescente in situ (FISH) et système d’imagerie toponomique (TIS ).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’imagerie par biomarqueurs multiplex est segmenté en instituts de recherche gouvernementaux et privés, laboratoires cliniques, pharmaceutiques et biotechnologiques.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie par biomarqueurs multiplex en raison du nombre croissant de systèmes biologiques haute performance dans la région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’augmentation de la recherche clinique sur les maladies chroniques et de nombreux types de cancer dans la région.

Acteurs clés mondiaux :

Thermo Fisher Scientific Laboratoires Bio-Rad US Biomax Inc Aushon BioSystems Ltd Leica Biosystems Nussloch GmbH PerkinElmer Inc Abcam Plc Merck KGaA Systèmes Médicaux Ventana Inc Illumina Inc. Enzo Biochem Inc. EKF Diagnostics Holdings plc MESO SCALE DIAGNOSTICS LLC Cisbio Technologies Biosims Aushon BioSystems Leica Biosystems Nussloch GmbH Hoffmann-La Roche SA MicroConstants Inc ToposNomos SA

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché de l’imagerie de biomarqueurs multiplex, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur l’imagerie de biomarqueurs multiplex, y compris les produits, les ventes/revenus et position sur le marché

6 Imagerie de biomarqueurs multiplex Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial de l’imagerie de biomarqueurs multiplex : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2028

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché de l’imagerie par biomarqueurs multiplex par régions

5 Analyse globale du marché de l’imagerie par biomarqueurs multiplex par type

6 Analyse globale du marché de l’imagerie de biomarqueurs multiplex par applications

7 Analyse globale du marché de l’imagerie par biomarqueurs multiplex par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de l’imagerie des biomarqueurs multiplex

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de l’imagerie des biomarqueurs multiplex 2021-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

