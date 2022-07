Le marché de l’imagerie chirurgicale devrait croître considérablement à un TCAC de 6,37 % de 2022 à 2029

Le document sur le marché mondial de l’imagerie chirurgicale contient des estimations des valeurs du TCAC qui sont très importantes pour les entreprises pour décider de la valeur de l’investissement sur la période. Le rapport met en lumière des études sur la définition du marché, la segmentation du marché et l’analyse concurrentielle sur le marché. Les informations précises et de pointe fournies via ce rapport aident les entreprises à prendre conscience des types de consommateurs, des demandes et des préférences des consommateurs, de leur point de vue sur le produit, de leurs intentions d’achat, de leur réponse à un produit particulier et de leur goûts variés sur le produit spécifique déjà existant sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’imagerie chirurgicale était évalué à 1,91 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 3,14 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,37% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de brochure PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-surgical-imaging-market

On estime que le marché de l’imagerie chirurgicale augmentera rapidement au cours de la période de prévision. Les troubles chroniques , y compris les maladies cardiovasculaires, sont fréquemment liés au processus de vieillissement. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de mortalité dans le monde, tuant 17,9 millions de personnes chaque année. Les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques représentent quatre décès cardiovasculaires sur cinq, un tiers des décès survenant avant l’âge de 70 ans. Ainsi, une augmentation de la fréquence des maladies chroniques a conduit à l’introduction de l’imagerie chirurgicale sur le marché.

Avant et pendant les interventions chirurgicales, l’imagerie chirurgicale est utilisée pour visualiser des images internes du corps, y compris des os et des organes. Il englobe la fluoroscopie, l’échographie, les rayons X, la tomodensitométrie (TDM), l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la radiothérapie guidée par résonance magnétique (RM) et les méthodes radionucléides, entre autres modalités médicales. L’imagerie chirurgicale a gagné en popularité auprès des chirurgiens au fil des ans, car elle leur permet d’effectuer des interventions chirurgicales complexes avec une ergonomie, une efficacité et une sécurité accrues.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’imagerie chirurgicale sont:

Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)

General Electric (États-Unis)

TOSHIBA CORPORATION (Japon)

Olympus Corporation (Japon)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Hologic, Inc. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

CONMED Corporation (États-Unis)

Imagerie chirurgicale NDS (Floride)

Carestream Health (États-Unis)

Ziehm Imaging GmbH (Allemagne)

Eurocolumbus srl (Italie)

OrthoScan Inc. (États-Unis)

BPL Medical Technologies (Inde)

Bâle AG (Allemagne)

Surgical Imaging Associates LLC (États-Unis)

Barco (Belgique)

Shimadzu Corporation (Japon)

Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)

Cuisinier (États-Unis)

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-imaging-market

Avant et pendant les interventions chirurgicales, l’imagerie chirurgicale est utilisée pour visualiser des images internes du corps, y compris des os et des organes. Il englobe la fluoroscopie, l’échographie, les rayons X, la tomodensitométrie (TDM), l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la radiothérapie guidée par résonance magnétique (RM) et les méthodes radionucléides, entre autres modalités médicales. L’imagerie chirurgicale a gagné en popularité auprès des chirurgiens au fil des ans, car elle leur permet d’effectuer des interventions chirurgicales complexes avec une ergonomie, une efficacité et une sécurité accrues.

Portée du marché mondial de l’imagerie chirurgicale

Le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en fonction de la technologie, de l’application, du produit, de la modalité et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Intensificateur d’image C-arms

Bras en C pour détecteurs à écran plat

Basé sur la technologie, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en bras en C à intensification d’image, en bras en C à détecteur à écran plat.

Application

Chirurgies orthopédiques et traumatologiques

Neurochirurgies

Chirurgies cardiovasculaires

Chirurgies gastro-intestinales

Autres applications

Sur la base des applications, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en chirurgies orthopédiques et traumatologiques, neurochirurgies, chirurgies cardiovasculaires, chirurgies gastro-intestinales et autres applications.

Produit

Arceaux mobiles

Mini bras en C

Endoscopie

Laparoscopie

Angiographie

Systèmes de navigation chirurgicale

Les autres

Sur la base du produit, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en c-arms mobiles, mini c-arm, endoscopie, laparoscopie, angiographie, systèmes de navigation chirurgicale et autres.

Modalité

IRM

radiographie

Tomodensitométrie

Optique

Imagerie nucléaire

Ultrason

Sur la base de la modalité, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en IRM, rayons X , tomodensitométrie, optique, imagerie nucléaire et ultrasons.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Les autres

Le marché de l’imagerie chirurgicale est également segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux , les cliniques et autres.

Analyse régionale / aperçu du marché de l’imagerie chirurgicale

Le marché de l’imagerie chirurgicale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de test, type d’emballage, type de panel, type d’échantillon, technologie, état, sites de prélèvement d’échantillons et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie chirurgicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie chirurgicale en raison de l’augmentation des dépenses de santé et du développement des technologies de pointe dans cette région. De plus, l’augmentation des procédures mini-invasives stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et des infrastructures de santé bien établies dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’imagerie chirurgicale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’imagerie chirurgicale, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché de l’imagerie chirurgicale. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-surgical-imaging-market

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-nuclear-imaging-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-intraoperative-imaging-market

https://www.einpresswire.com/article/573955068/behavioral-health-care-software-and-services-market-is-grow-at-cagr-of-15-10-by-2029-size-share- tendances-application?r=pa-Beo86Hk-jgMiklY

https://www.einpresswire.com/article/574127712/internet-of-medical-things-iomt-market-share-size-growth-revenue-technologies-top-leaders-forecast-to-2028

https://www.einpresswire.com/article/574124944/clinical-trials-market-size-share-growth-segment-trends-developing-technologies-opportunities-forecast-to-2029

https://www.einpresswire.com/article/574118495/ehealth-market-by-emerging-trends-business-strategies-technologies-revenue-to-grow-at-cagr-of-23-00-by-2029

https://www.einpresswire.com/article/574277868/probiotics-market-size-share-trends-business-challenges-opportunities-industry-trends-key-players-and-revenue

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-methylmalonic-acidemia-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hysteroscopes-and-hysteroscopic-fluid-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laryngoscope-blades-and-handles-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tonsillopharyngitis-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ultrasound-bone-densitometer-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-willams-sundrome-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-invasive-ventilation-masks-and-circuits-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kleefstra-syndrome-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Le pont de données est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475