Le marché de l’identification humaine devrait atteindre 3,51 milliards de dollars d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’identification humaine était évalué à 1,5 milliard de dollars en 2021 et devrait atteindre 3,51 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,2 % sur la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché préparé par le marché du pont de données L’équipe de recherche comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché mondial de l’identification humaine

L’identification humaine est décrite comme un domaine scientifique qui analyse des échantillons d’ADN pour identifier des individus et mener des enquêtes médico-légales. Étant donné que chaque individu a des formes et des catégorisations de crêtes différentes, cette technique se concentre sur la différenciation des crêtes détectées sur les doigts du suspect. L’étude du sang, des cheveux, de l’ADN, de la peau et des dents est l’application la plus courante des technologies d’identification humaine dans les laboratoires médico-légaux.

Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme une partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), du Brésil, de l'Argentine et du reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Cytiva (États-Unis), PerkinElmer Inc. (États-Unis), BioTek Instruments, Inc. (États-Unis), Tecan Trading AG (Suisse), Abbott (États-Unis), Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis), BD (États-Unis) , Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), Merck KGaA (Allemagne), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis). ), Illumina, Inc. (États-Unis), General Electric (États-Unis), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Hitachi Ltd. (Japon), verogen inc. (CA), QIAGEN (Allemagne), Eurofins Scientific (Luxembourg), Ciro Manufacturing Corporation. (ETATS-UNIS)

Dynamique du marché de l’identification humaine

Conducteurs

La demande croissante d’analyse ADN stimulera le taux de croissance du marché

La demande accrue d’analyses d’ADN ralentira le taux de croissance du marché de l’identification humaine. Parallèlement à cela, la demande croissante de réduction du temps et du coût de l’analyse ADN freinera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le nombre croissant d’initiatives gouvernementales pour les programmes médico-légaux stimulera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’identification humaine est stimulé par le nombre croissant d’initiatives gouvernementales pour les programmes médico-légaux. Les entités gouvernementales du monde entier ont intensifié leur soutien à l’expansion du marché de l’identification humaine, sur la base du potentiel, de la demande et des applications de l’identification humaine dans de nombreuses industries.

En outre, le nombre croissant d’affaires criminelles sera un facteur majeur influençant la croissance du marché de l’identification humaine. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’essor de la technologie dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de l’identification humaine. En outre, l’augmentation du mode de vie changeant et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui augmenteront encore la croissance du marché de l’identification humaine. L’utilisation croissante de l’analyse en temps réel pour suivre la transformation numérique est un élément essentiel de la croissance du marché de l’identification humaine,

Opportunités

Le nombre croissant d’applications d’identification humaine générera de nombreuses opportunités de marché au cours de la période de prévision.

En outre, l’utilisation de l’identification humaine dans des domaines tels que la prévention de la traite des êtres humains, les enquêtes criminelles et la médecine créera un nouveau potentiel de croissance dans l’industrie mondiale au cours de la période de prévision.

Les marchés émergents créeront de nouvelles opportunités de marché au cours de la période de prévision.

Les marchés émergents sont susceptibles d’offrir un potentiel de croissance considérable aux concurrents du marché dans les années à venir. Plusieurs gouvernements asiatiques se sont également engagés à soutenir le développement de produits d’identification humaine et d’enquêtes médico-légales.

Contraintes / Défis Marché mondial de l’identification humaine

Le coût élevé associé aux instruments génomiques entravera le taux de croissance du marché.

Cependant, le coût élevé associé aux instruments génomiques entravera le taux de croissance du marché de l’identification humaine.

La rareté des finances posera un défi majeur au taux de croissance du marché.

La croissance du marché devrait être entravée par un manque de fonds dédiés aux nouveaux développements sur le marché de l’identification humaine. Les progrès technologiques nécessitent des investissements substantiels dans la recherche et le développement, ce qui renchérit le coût des services.

D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés dans les pays sous-développés mettra à l’épreuve le marché de l’identification humaine. En outre, l’apparition de conditions défavorables dues à l’épidémie de COVID-19 et le manque de sensibilisation dans les pays en développement agiront comme un frein et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Impact du COVID-19 sur le marché de l'identification humaine

Impact du COVID-19 sur le marché de l’identification humaine

Le marché mondial de l’identification humaine devrait être affecté négativement par la pandémie de COVID-19. La pandémie de COVID-19 a exercé une pression sur les systèmes de santé mondiaux, nécessitant l’avancement des technologies de l’information sur les soins de santé. Un grand nombre de cliniques et d’hôpitaux à travers le monde ont été reconfigurés pour augmenter la capacité hospitalière pour les patients COVID-19. Étant donné que la situation économique générale de la plupart des gens a été affectée négativement par cette épidémie, la demande des consommateurs a diminué en conséquence, car les gens sont désormais plus intéressés à réduire les dépenses non essentielles de leurs différents budgets. Au cours de la période de prévision,

développement récent

En juin 2021, QIAGEN NV a annoncé un partenariat de commercialisation avec Verogen, spécialiste de l’identification humaine basé à San Diego. Grâce à cette collaboration, les clients des deux entreprises bénéficieront d’outils améliorés et d’une prise en charge complète des flux de travail d’identification humaine (HID) dans leurs laboratoires.

Étendue du marché mondial de l’identification humaine

Le marché de l’identification humaine est segmenté en fonction du produit et du service, de la technologie, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit et service

consommables

Prestations de service

Instruments

Logiciel

Basé sur les produits et services, le marché de l’identification humaine est segmenté en consommables, services, instruments et logiciels. Le segment des consommables est en outre segmenté en kits de test, réactifs et produits chimiques de laboratoire. Le segment des kits de test est en outre sous-segmenté en kits d’électrophorèse, kits d’identification d’ADN, kits d’extraction d’ADN, kits de quantification d’ADN, kits de purification d’ADN génomique, analyse rapide d’ADN et autres. Le segment des produits chimiques et réactifs de laboratoire est en outre sous-segmenté en tampons généraux et autres. Le segment des instruments est en outre segmenté en thermocycleurs, instruments de PCR en temps réel, embouts, tubes, bandelettes et accessoires, filtres centrifuges, colonnes et plaques de purification, etc.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’identification humaine sont Cytiva (États-Unis), PerkinElmer Inc. (États-Unis), BioTek Instruments, Inc. (États-Unis), Tecan Trading AG (Suisse), Abbott (États-Unis), Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis), BD (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), Merck KGaA (Allemagne), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Illumina, Inc., (États-Unis), General Electric (États-Unis) , Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Hitachi Ltd. (Japon), verogen inc. (CA), QIAGEN (Allemagne), Eurofins Scientific (Luxembourg), Ciro Manufacturing Corporation. (États-Unis), Hamilton Company (États-Unis), Sorenson Forensics (États-Unis), INNOGENOMICS TECHNOLOGIES, LLC (États-Unis), Genex Diagnostics Inc. (États-Unis), LGC Limited (Royaume-Uni) et NMS Labs (PA), entre autres.

Technologie

électrophorèse capillaire

microfluides

Réaction en chaîne par polymérase (PCR)

Purification et extraction des acides nucléiques

Manipulation automatisée des liquides

micromatrices

Séquençage de nouvelle génération (NGS)

analyse ADN rapide

Autres

Sur la base de la technologie, le marché de l’identification humaine est segmenté en électrophorèse capillaire, microfluidique, réaction en chaîne par polymérase (PCR), purification et extraction d’acide nucléique, manipulation automatisée des liquides, microréseaux, séquençage de nouvelle génération (NGS), analyse rapide de l’ADN et autres .

Application

applications médico-légales

Identification de paternité

Autres

Sur la base de l’application, le marché de l’identification humaine est segmenté en applications médico-légales, identification de paternité et autres. Le segment des applications médico-légales est en outre segmenté en bases de données ADN criminelles, dossiers ADN médico-légaux, enquêtes sur les personnes disparues et identification des victimes de catastrophes. Le segment Autres est en outre segmenté en études génétiques, études de population et autres.

Finale usuelle

Laboratoires médico-légaux

Centres de recherche

Instituts universitaires et gouvernementaux

Autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de l’identification humaine est segmenté en laboratoires médico-légaux, centres de recherche, instituts universitaires et gouvernementaux, etc.

Aperçu / analyse du marché régional de l’identification humaine

Le marché de l’identification humaine est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, produit et service, technologie, application et utilisateurs finaux, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’identification humaine sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’identification humaine en raison du nombre croissant d’activités de recherche et développement de diverses entreprises des sciences de la vie dans cette région. De plus, la présence d’acteurs clés majeurs stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison du niveau croissant des dépenses pour le développement des infrastructures de santé dans cette région. Parallèlement à cela, la prise de conscience croissante de la technologie d’identification humaine stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’identification humaine vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’identification humaine, l’impact de la technologie qui utilise les courbes de ligne de vie et les changements dans scénarios réglementaires de santé et leur impact. sur le marché de l’identification humaine. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Identification humaine

Le paysage concurrentiel du marché Identification humaine fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. le produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché de l’identification humaine.

