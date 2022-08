Le marché de l’ichtyose épidermolytique atteindra 42,97 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029 à un TCAC de 5,50%

Le marché de l’ichtyose épidermolytique (IE) est un trouble cutané héréditaire caractérisé par l’apparition de divers degrés de cloques cutanées et une desquamation réactive ultérieure. La division de l’épiderme et l’hyperkératose sont observées dans l’histologie sous-jacente, appelée hyperkératose épidermolytique (EHK). Selon le type de mutation sous-jacente, les symptômes peuvent aller de cloques modérées du frottement à des érosions sévères ou à des écailles verruqueuses étendues (« porcs-épics »). Certaines variations de cette affection comprennent la kératodermie palmoplantaire (prolifération de callosités sur les paumes et la plante des pieds) et/ou des irrégularités capillaires.

Le marché de l’ichtyose épidermolytique est évalué à 28,0 millions USD en 2021, pourrait atteindre 42,97 millions USD d’ici 2029 et devrait croître à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, selon Data Bridge Market Research. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché de l’ ichtyose épidermolytique

chauffeur

Les cas de maladies cutanées héréditaires en hausse

La prévalence croissante des maladies cutanées héréditaires telles que l’ichtyose bulleuse épidermolytique et les maladies desmosomes telles que la dysplasie ectodermique de McGrath-syndrome de fragilité cutanée à l’échelle mondiale est à l’origine de la croissance du marché de l’ichtyose épidermolytique, l’un des principaux facteurs.

Augmentation de l’incidence des mutations génétiques

Les mutations génétiques, qui surviennent en raison du dysfonctionnement des gènes normaux, sont les principaux contributeurs à la croissance du marché.

Recherche et développement en croissance

Les développements et les progrès croissants dans le traitement des maladies génétiques de la peau devraient alimenter davantage la croissance du marché en croissance.

De plus, la demande croissante de traitements efficaces, les changements climatiques, les développements technologiques et la croissance démographique ont un impact positif sur le marché de l’ichtyose épidermolytique.

Chance

De plus, le développement continu de nouveaux traitements et l’augmentation des dépenses de santé offriront en outre des opportunités potentielles de croissance du marché de l’ichtyose épidermolytique dans les années à venir.

Marché mondial de l’ ichtyose épidermolytique

Le marché de l’ichtyose épidermolytique est segmenté en fonction du traitement, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

médicament

kératolytique topique

émollient topique

rétinoïdes

autre

Sur la base de la pharmacothérapie, le marché de l’ichtyose épidermolytique est segmenté en kératolytiques topiques, émollients topiques, rétinoïdes et autres.

Voie administrative

usage externe,

oral

autre

Sur la base de la voie d’administration, le marché de l’ichtyose épidermolytique est segmenté en produits topiques, oraux et autres.

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’ichtyose épidermolytique est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

autre

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’ichtyose épidermolytique est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché de l’ichtyose épidermolytique

Le marché de l’ichtyose épidermolytique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, traitement, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution mentionnés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’ichtyose épidermolytique sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud (dans le cadre de l’Amérique du Sud), l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique. , Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie – Pacifique, Arabie saoudite, Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’ichtyose épidermolytique en raison de l’incidence croissante des maladies cutanées héréditaires. L’Amérique du Nord devrait observer une croissance significative des acteurs mondiaux des nouvelles technologies. En outre, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement devrait stimuler la croissance du marché de l’ichtyose épidermolytique dans la région au cours de la période de prévision.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements dans la réglementation du marché intérieur qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché de chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Ichtyose épidermolytique

Le paysage concurrentiel du marché de l’ichtyose épidermolytique fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de l’ichtyose épidermolytique qui intéresse la société.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’ichtyose épidermolytique sont :

GlaxoSmithKline (États-Unis)

Elorac (États-Unis), Laboratoires Prasco (États-Unis)

SMG Pharmaceuticals (États-Unis)

Lannett (États-Unis)

Basch Health Companies Inc. (Canada)

Ion Labs Inc. (États-Unis)

Mylan NV (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

