Le marché de l’IA dans la défense devrait croître avec une opportunité commerciale à forte probabilité d’ici 2030

La taille du marché mondial de l’IA dans la défense était évaluée à 7,5 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 13,6 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 12,7 % sur la période de prévision. L’intelligence artificielle est devenue l’élément crucial de la guerre moderne, car elle possède une plus grande capacité à gérer les données. Dans le secteur militaire, l’IA est utilisée pour le ciblage autonome, la surveillance et le contrôle, la sécurité, la cyberdéfense, la cyberguerre et d’autres fonctions militaires importantes. En raison de son efficacité élevée, il est largement adopté dans les avions de chasse, les hélicoptères et les véhicules de combat militaires (MFV). Certaines des économies émergentes du monde intègrent l’IA dans des applications militaires pour promouvoir la sûreté et la sécurité.

Facteurs affectant le marché de l’IA dans la défense au cours de la période de prévision:

La croissance de l’analyse des mégadonnées et l’adoption croissante des services cloud dans le secteur de la défense sont des facteurs majeurs qui stimulent l’IA mondiale sur le marché de la défense.

L’IA est mise en œuvre par le biais de divers apprentissages automatiques utilisant des ordinateurs ou des ordinateurs portables pour exécuter un logiciel spécifique utile à la formation. L’algorithme d’apprentissage automatique peut aider divers systèmes à être traités simultanément pour l’identification de données pour certaines caractéristiques à partir de divers ensembles de données.

Le manque d’expertise, l’indisponibilité des algorithmes d’IA et le coût élevé de la mise en place d’une IA sont parmi les quelques facteurs qui entraveront la croissance du marché au cours de la période de prévision. Dans le même temps, l’IA améliore la planification, la logistique et le transport dans divers secteurs, créant une bonne opportunité pour la pénétration de l’IA dans le secteur de la défense au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’IA dans la défense :

En raison de la pandémie de COVID-19, la valeur marchande mondiale de l’IA dans la défense devrait connaître une baisse modeste en raison de l’impact sur l’industrie de la fabrication aérospatiale, soutenue par la baisse de la demande d’équipements aérospatiaux. Les gouvernements se sont concentrés et ont alloué un énorme fonds dans les établissements de santé au milieu de la pandémie ; par conséquent, l’énorme chute du fonctionnement du secteur de la défense a été constatée pendant la pandémie. Par conséquent, une baisse considérable de la valeur marchande de l’IA dans la défense peut être attendue en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur l’IA dans la défense en fonction de l’offre, de la plate-forme et de l’application.

Le marché de l’IA dans la défense a été segmenté sur la base de l’offre –

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Le marché de l’IA dans la défense a été segmenté sur la base de la plate-forme –

Aéroporté

Avion de chasse et hélicoptère

Terrain

Véhicules terrestres sans pilote (UGV)

Véhicules militaires de combat (MFV)

Les autres

Naval

Espace

Le marché de l’IA dans la défense a été segmenté sur la base de l’application –

La cyber-sécurité

Soins de santé militaires

Surveillance des menaces et connaissance de la situation

Simulation et formation

Logistique & Transport

Autres (plate-forme de guerre)

L’IA dans le marché de la défense : perspectives régionales

Le marché de l’IA dans la défense a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de l’IA dans la défense, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché de l’IA sur la défense au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

L’IA dans les principaux concurrents du marché de la défense comprend –

Le marché de l’IA dans la défense compte un petit nombre d’acteurs du marché à travers le monde. Les principaux acteurs de l’IA chez les acteurs de la défense opérant sur le marché mondial comprennent –

Systèmes BAE

La compagnie Boeing

Charles River Analytics Inc.

Société de dynamique générale

Société Harris

Société IBM

Leidos

Société Lockheed Martin

Société Northrop Grumman

NVIDIA Corporation

Société Raytheon

SAIC

SoarTech

SparkCognition

Groupe Thalès.

Le rapport sur le marché de l’IA dans la défense analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de l’IA dans la défense couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

