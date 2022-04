Le marché de l’hydroxyde de potassium enregistrera une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision 2021-2027 | ICL Fertilizers, Chlorvinyls Limited, Occidental Petroleum Corporation, etc.

Le marché de l’ hydroxyde de potassium devrait atteindre 2,79 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché est attribuée aux applications croissantes de l’hydroxyde de potassium.

Une partie importante de l’hydroxyde de potassium produit dans le monde est utilisée dans la production de carbonate de potassium, qui est utilisé pour de nombreux processus de synthèse chimique . Plusieurs sels de potassium organiques, inorganiques et organiques sont produits à partir de carbonate de potassium et c’est une matière première pour les agents de condensation et la neutralisation du séchage. Il trouve une application comme engrais pour les sols acides ainsi que pour l’imprimerie et l’industrie textile. Les solutions de carbonate de potassium sont utilisées comme saumures de refroidissement et ignifuges, ainsi que comme agent levant dans les produits de boulangerie et comme additif dans le séchage des raisins secs, entre autres. De plus, le carbonate de potassium est utilisé dans la production de verre vidéo et de divers autres verres spéciaux, de produits chimiques photographiques, de détergents et de nettoyants, de purification de gaz, d’industrie laitière, d’additifs pour caoutchouc, de catalyseurs polymères, de bicarbonate de potassium, de textiles et de ciment.

Les phosphates, dérivés de l’hydroxyde de potassium, ont des effets tampons chélatants et nettoyants et sont principalement utilisés comme adjuvants dans les nettoyants et détergents industriels et dans les produits chimiques de traitement de l’eau, en raison de leur solubilité exceptionnelle. Les phosphates de potassium sont également mis en œuvre dans les produits de caséine solubilisée et les applications alimentaires, entre autres.

La demande croissante d’hydroxyde de potassium devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. En médecine vétérinaire, ce produit chimique est déployé pour ébourgeonner les cornes des veaux et dissoudre les poils et les écailles, et chez l’homme, il peut être utilisé dans le diagnostic des infections fongiques ainsi que pour dissoudre les verrues et les cuticules.

L’industrie des matériaux et des produits chimiques a enregistré une croissance rapide des revenus au cours des dernières années en raison du besoin constant de matériaux et de produits chimiques dans divers secteurs, notamment l’agriculture, la pharmacie et la biotechnologie, le papier, la santé, l’alimentation et les boissons et la fabrication, entre autres. La demande rapide de produits tels que les parfums, les savons, les détergents à usage quotidien, l’adoption croissante de l’énergie verte et des produits biologiques, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement et le soutien croissant de divers secteurs publics et privés sont des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché mondial de l’hydroxyde de potassium. En outre, des facteurs tels que l’augmentation du revenu disponible, les efforts accrus pour réduire l’empreinte carbone et le passage des consommateurs à des produits respectueux de l’environnement et durables devraient alimenter la croissance globale du marché à l’avenir.

Principaux acteurs clés : INEOS, Potash Corp., ICL Fertilizers, The Mosaic Company, Olin Corporation, Inovyn Chlorvinyls Limited, Occidental Petroleum Corporation, UNID, Haifa Chemicals Ltd. et Armand Products, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par type de produit, l’hydroxyde de potassium solide détenait une plus grande part de marché en 2018. Il trouve une utilisation dans le pétrole, la purification des gaz, les savons industriels, les médicaments chimiques à base de potassium, les produits pharmaceutiques, les piles alcalines, les arômes et parfums et les colorants, entre autres.

Par canal de distribution, le canal de distribution hors ligne a contribué à une plus grande part de marché en 2018 et devrait croître à un taux de 0,7 % au cours de la période de prévision. Le canal hors ligne a dominé le marché en 2018. Le canal hors ligne est le canal de distribution préféré car il offre aux clients la possibilité de créer des liens personnels avec les entreprises, ce qui est bénéfique pour la fidélisation.

Par application, l’industrie pharmaceutique devrait croître à un taux de 1,7% au cours de la période de prévision.

Le marché de la région Asie-Pacifique a contribué à la plus grande part de marché en 2018 et devrait connaître un taux de croissance de 1,8 % au cours de la période 2019-2027. L’urbanisation et l’industrialisation rapides, ainsi que la croissance démographique dans des pays comme la Chine et l’Inde, sont à l’origine de la forte demande dans la région.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de l’hydroxyde de potassium en fonction du type de produit, du canal de distribution, des applications et de la région :

Perspectives du type de produit (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

Hydroxyde de potassium liquide

Hydroxyde de potassium solide

Perspectives des applications (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

Chimique

Pharmaceutique

Agriculture

Les autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

l’Amérique latine

AEM

Merci d’avoir lu notre rapport sur le marché mondial des composites à matrice céramique. Veuillez vous connecter à nous pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation afin d’obtenir un rapport personnalisé selon vos besoins.

