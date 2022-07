Le marché de l’hydroquinone devrait atteindre 5,26 milliards USD à un TCAC de 5,1 % d’ici 2027

Le marché de l’hydroquinone devrait croître à un taux de 5,1 % en termes de valeur, à partir de 2020 pour atteindre 5,26 milliards USD d’ici 2027. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante d’hydroquinone parmi les industries utilisatrices finales. utilisation comme révélateur photographique, agent réducteur, antioxydant pour divers produits oxydables, inhibiteur de polymérisation ou stabilisant pour des matériaux spécifiques qui polymérisent en présence de radicaux libres et intermédiaire chimique pour la production de produits agrochimiques et de polymères, entre autres.

La demande croissante d’hydroquinone dans l’industrie cosmétique est le moteur de la croissance du marché. Il est utilisé en cosmétique comme antioxydant. De plus, l’hydroquinone peut être mise en œuvre comme stabilisant qui entrave le processus de polymérisation de l’adhésif présent dans les faux ongles. La Food and Drug Administration (FDA) a accepté l’hydroquinone comme agent de blanchiment de la peau en vente libre destiné à éclaircir les plaques de peau foncée. L’hydroquinone est utilisée dans les cosmétiques et les préparations médicales. L’hydroquinone trouve une application en médecine (à des concentrations allant jusqu’à 5,0%) pour le traitement de la dyschromie (telle que le mélasma, une forme acquise d’hypermélanose).

Lire la description complète du rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/hydroquinone-market

Principaux acteurs du marché mondial de l’hydroquinone :

Eastman Chemical Company, Mitsui Chemicals, Solvay, Hiahang Industry Company Ltd., Ube Industries Ltd., Honeywell International PLC, YanCheng FengYang Chemical Co. Ltd., Shanxi Jin-Jin Chemical Co. Ltd., Camlin Fine Sciences Ltd. et Kawaguchi Industrie Chimique Co. Ltd.

Obtenez un exemple de copie du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2898

Segmentation du marché basée sur Application Outlook :

Intermédiaire

Antioxydant

Inhibiteur de polymérisation

Produit chimique photosensible

Les autres

Perspectives du canal de distribution :

En ligne

Hors ligne

Perspectives des marchés verticaux de l’industrie :

Produits de beauté

Polymères

Peintures et Adhésifs

Caoutchouc

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Demandez une copie personnalisée du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2898

Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial Hydroquinone au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial de l’hydroquinone?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial de l’hydroquinone au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Blogue : https://www.reportsanddata.com/blogs