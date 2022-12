Le marché de l’hydrolysat de protéines de poisson devrait augmenter en valeur à 342,00 millions de dollars d’ici 2029.

Le marché des hydrolysats de protéines de poisson augmentait en valeur de 244,2 millions USD en 2021 à 342,00 millions USD en 2029, à un TCAC de 4,30% sur la période prévue de 2022 à 2029.

Le poisson est une plus grande source de protéines que les autres animaux et légumes. L’hydrolysat de protéines de poisson a d’abord été utilisé uniquement dans l’alimentation animale. Cependant, le poisson est maintenant largement utilisé dans de nombreuses autres entreprises, car de plus en plus de gens prennent conscience de sa teneur élevée en protéines. L’application de l’hydrolysat de protéines de poisson s’est étendue pour inclure une large gamme de produits, tels que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques, les nutraceutiques, les cosmétiques, les aliments pour animaux de compagnie et les aliments pour animaux et volailles. Les différences entre les espèces dans la teneur en protéines des poissons sont évidentes.

Un engrais organique qui peut améliorer la nutrition des plantes est l’hydrolysat de poisson. L’hydrolysat de poisson, une substance bioactive qui agit comme un engrais organique pour les plantes, est créé lorsque le poisson haché est décomposé en présence d’enzymes telles que les protéases et les lactobacilles. Il a plusieurs applications dans la transformation des aliments et les compléments pharmaceutiques et est riche en protéines et en vitamines vitales.

Obtenez l’exemple de rapport@

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-fish-protein-hydrolysate-market

Dynamique du marché des hydrolysats de protéines de poisson

Conducteurs

Grande disponibilité d’espèces de poissons

Les poissons peuvent être trouvés en abondance, de sorte que les fabricants ont commencé à commercialiser la pisciculture et à en extraire des protéines. La croissance significative de l’industrie pharmaceutique dans le monde est l’un des principaux facteurs qui expliquent les perspectives positives du marché.

Forte demande de diverses industries d’utilisateurs finaux

L’hydrolysat de protéines de poisson a des propriétés d’absorption rapide qui aident à développer la masse musculaire maigre tout en réduisant les risques d’hypertension et d’hypertension artérielle chez les consommateurs et est donc largement utilisé dans la nutrition sportive et les suppléments protéinés. Il est également utilisé pour traiter le syndrome du côlon irritable (IBS) et la maladie de Crohn et les aliments protéinés hypoallergéniques pour les nourrissons atteints de la maladie cœliaque, d’intolérance au lactose et au gluten.

L’hydrolysat de protéines de poisson utilisé comme cryoprotecteur dans l’aquaculture et l’alimentation animale augmente la croissance du marché. Le FPH aide à prévenir la propagation des maladies infectieuses et renforce l’immunité des animaux contre les bactéries, les champignons, les virus et les parasites.

Opportunité

L’utilisation croissante du produit dans le secteur des aliments pour l’aquaculture est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment, comme indiqué ci-dessus. Cela est dû au fait que la pisciculture fournit actuellement plus de la moitié de l’approvisionnement alimentaire mondial en poisson, qui devrait augmenter dans les années à venir. En conséquence, l’hydrolysat de protéines de poisson devrait jouer un rôle essentiel dans la fourniture d’acides aminés de haute qualité et d’une valeur nutritive globale au secteur de l’aquaculture.

Afficher la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-fish-protein-hydrolysate-market

Impact du COVID-19 sur le marché Hydrolysat de protéines de poisson

Presque toutes les industries ont subi un revers au cours des 18 derniers mois. Cela est dû à des perturbations importantes dans leurs opérations de fabrication et de chaîne d’approvisionnement respectives en raison de divers verrouillages de précaution et d’autres restrictions imposées par les autorités gouvernementales du monde entier. Il en va de même pour le marché mondial de l’hydrolysat de protéines de poisson.

De plus, la demande des consommateurs a par la suite diminué, car les gens se concentrent désormais davantage sur l’élimination des dépenses non essentielles de leurs budgets respectifs, car la situation économique générale de la plupart des gens a été gravement touchée par cette épidémie. Ces variables devraient avoir un impact sur la trajectoire des revenus du marché mondial Hydrolysat de protéines de poisson au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial de l’hydrolysat de protéines de poisson

Formulaire

Liquide

Pâte

Poudre

Source

Morue

Thon

Crustacé

Sardine

Mollusques

Autre

Technologie

Hydrolyse enzymatique

Hydrolyse autolytique

Hydrolyse acide

Application

Aliments

Produits de beauté

Pharmaceutique

Agriculture

Canal de distribution

Direct

Indirect

Obtenez plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fish-protein-hydrolysate-market

Analyse/aperçus régionaux du marché Hydrolysat de protéines de poisson

Le marché de l’hydrolysat de protéines de poisson est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, forme, source, technologie et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des hydrolysats de protéines de poisson sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste du Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Parcourir les rapports connexes :

https://hackmd.io/@UJ-unn1WT5-4wraNZWqycw/H1YLM1zFo

https://whotrades.com/go/3/43630272087?feedContext=limex

https://bookreadholic.blogspot.com/2022/12/free-standing-electrical-height_22.html

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/free-standing-electrical-height-adjustable-tablest/5a253a0e-7766-4fc1-9396-759477d5af25

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/free-standing-electrical-height-adjustable-tables-market-is-expected-to-rea

https://marketin50.wordpress.com/2022/12/22/free-standing-electrical-height-adjustable-tables-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-6866-13- millions d’ici 2029/

https://rupsbidkar.blogspot.com/2022/12/free-standing-electrical-height.html

https://lockabee.com/read-blog/38268_north-america-shipping-container-liner-market-will-grow-at-a-cagr-of-3-7-by-the.html

https://www.xaphyr.com/blogs/198027/North-America-Shipping-Container-Liner-Market-will-Grow-at-a

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com