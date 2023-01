Le marché de l’hydrolysat de protéines de poisson devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

Marché mondial de l’hydrolysat de protéines de poisson par forme (pâte, poudre et liquide), source (tilapia, crustacé anchois, sardine, saumon atlantique, thon, mollusques et morue), technologie (hydrolyse autolytique, hydrolyse acide et hydrolyse enzymatique), application ( alimentation animale , Alimentaire, Cosmétique , Pharmaceutique et Agriculture), Distribution (Directe et Indirecte) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Comparé à d’autres animaux et plantes, le poisson est une meilleure source de protéines. Au début, l’hydrolysat de protéines de poisson n’était utilisé que dans l’alimentation animale. Cependant, à mesure que de plus en plus de gens prennent conscience de la teneur élevée en protéines du poisson, il est devenu largement utilisé dans diverses industries. L’hydrolysat de protéines de poisson est maintenant utilisé dans divers produits, notamment les aliments et les boissons, les médicaments, les nutraceutiques, les cosmétiques , les aliments pour animaux de compagnie et les aliments pour animaux et volailles. La protéine présente dans le poisson varie selon les espèces.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’hydrolysat de protéines de poisson a augmenté d’une valeur de 244,2 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 342,00 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,30% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 .

Définition du marché

L’hydrolysat de poisson est un engrais organique capable d’améliorer la nutrition des plantes. L’hydrolysat de poisson est un composé bioactif produit par la décomposition du poisson haché en conjonction avec des enzymes telles que les protéases et les lactobacilles, qui fournit un engrais organique aux plantes. Il est riche en protéines et en vitamines essentielles et a de nombreuses utilisations dans la transformation des aliments et les suppléments médicaux.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Forme (Pâte, Poudre et Liquide), Source (Tilapia, Crustacé Anchois, Sardine, Saumon atlantique, Thon, Mollusques et Morue), Technologie (Hydrolyse autolytique, Hydrolyse acide et Hydrolyse enzymatique), Application (Alimentation animale, Alimentaire, Cosmétique, Pharmaceutique et Agriculture), Distribution (Directe et Indirecte) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Hofseth BioCare ASA (Norvège), Diana Group Srl (France), Bio-marine Ingredients Ireland (Irlande), Copalis (France), Janatha Fish Meal & Oil Products (Inde), Scanbio Marine Group AS (Norvège), Sopropêche (France) , Omega Protein Corporation (États-Unis), Sociedad Pesquera Landes Sa (Chili), TC Union Agrotech et United Fisheries (Thaïlande) Opportunités Augmentation de l’utilisation du produit dans l’industrie des aliments pour l’aquaculture

Forte croissance de l’industrie pharmaceutique dans le monde

Hausse du revenu disponible

Dynamique du marché des hydrolysats de protéines de poisson

Conducteurs

Large disponibilité d’espèces de poissons

Les poissons peuvent être trouvés en abondance, c’est pourquoi les fabricants ont commencé à commercialiser la pisciculture et à en extraire des protéines. La croissance significative de l’industrie pharmaceutique dans le monde est l’un des principaux facteurs qui expliquent les perspectives positives du marché.

Forte demande de diverses industries d’utilisateurs finaux

L’hydrolysat de protéines de poisson a des propriétés d’absorption rapide qui aident à développer la masse musculaire maigre tout en réduisant les risques d’hypertension et d’hypertension artérielle chez les consommateurs et est donc largement utilisé dans la nutrition sportive et les suppléments protéinés. Il est également utilisé pour traiter le syndrome du côlon irritable (IBS) et la maladie de Crohn et les aliments protéinés hypoallergéniques pour les nourrissons atteints de la maladie cœliaque, d’intolérance au lactose et au gluten.

L’hydrolysat de protéines de poisson utilisé comme cryoprotecteur dans l’aquaculture et l’alimentation animale augmente la croissance du marché. Le FPH aide à prévenir la propagation des maladies infectieuses et renforce l’immunité des animaux contre les bactéries, les champignons, les virus et les parasites.

Occasion

L’utilisation croissante du produit dans le secteur des aliments pour l’aquaculture est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment, comme indiqué ci-dessus. Cela est dû au fait que la pisciculture fournit actuellement plus de la moitié de l’approvisionnement alimentaire mondial en poisson, qui devrait augmenter dans les années à venir. En conséquence, l’hydrolysat de protéines de poisson devrait jouer un rôle essentiel dans la fourniture d’acides aminés de haute qualité et d’une valeur nutritive globale au secteur de l’aquaculture.

