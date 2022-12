Le marché de l’hydrogène vert devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 2 720,68 millions USD et croître à un TCAC de 14,50 % par rapport à la période de prévision

Le marché de l’hydrogène vert atteindra une valorisation estimée à 2 720,68 millions USD d’ici 2028, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 14,50% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché de l’hydrogène vert analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la demande croissante de sources d’énergie renouvelables à travers le monde.

L’hydrogène vert est fabriqué à partir de sources d’énergie régénératives par électrolyse de l’eau. Dans un électrolyseur, l’eau est séparée par un courant électrique en oxygène et en hydrogène et est séparée de l’hydrogène gris dérivé de combustibles fossiles (comme le gaz naturel). L’hydrogène vert est utilisé par les clients industriels et les industries du bâtiment et des transports comme une alternative écologique et durable aux combustibles fossiles. La demande de sources d’énergie renouvelable augmente dans le monde entier afin de réduire les émissions de carbone.

La prise de conscience croissante de l’hydrogène en tant qu’énergie transporteur, demande croissante d’électricité à travers le monde, présence de politiques gouvernementales favorables à l’économie de l’hydrogène ainsi que préoccupations environnementales croissantes concernant l’augmentation des émissions de carbone provenant des combustibles fossiles, nombre croissant de politiques et de réglementations de soutien, pénétration croissante des sources d’énergie renouvelables sont quelques-uns des facteurs majeurs et vitaux susceptibles de stimuler le marché de l’hydrogène vert dans la période prévue de 2021-2028. D’autre part, l’accent mis sur l’innovation et les progrès technologiques,

Production à coût élevé associée à la présence d’une production d’hydrogène à faible coût grâce à des techniques conventionnelles qui agiront probablement comme facteur de contraintes du marché pour la croissance de l’hydrogène vert dans le délai prévu mentionné ci-dessus.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Hydrogène vert

Le paysage concurrentiel du marché de l’hydrogène vert fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’hydrogène vert.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’hydrogène vert sont Linde ; Air Liquide; Air Products Inc. ; Groupe ENGIE ; Uniper SE ; Siemens Énergie ; Hydrogène vert ; Hydrogénie; Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation ; Nel ASA.; Groupe Solena ; FuelCellsWorks ; ACWA PUISSANCE ; CWP Renouvelables ; GROUPE ENVISION ; Iberdrola, SA ; Ørsted ; Snam SPA ; Yara ; Statkraft ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché de l’hydrogène vert fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’hydrogène vert, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de l’hydrogène vert et taille du marché

Le marché de l’hydrogène vert est segmenté en fonction de la technologie, de l’industrie d’utilisation finale et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la technologie, le marché de l’hydrogène vert est segmenté en électrolyseur alcalin (ALK), électrolyseur à membrane échangeuse de protons (PEM) et électrolyseur à oxyde solide. Le segment des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) détiendra la plus grande part de la croissance du marché en raison de la présence d’un électrolyte solide à base de matières plastiques spéciales qui offre une plus grande flexibilité fonctionnelle à l’électrolyseur PEM par rapport à son homologue alcalin.

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché de l’hydrogène vert est segmenté en aliments et boissons, médical, pétrochimique, électronique , verre, exploitation minière et autres.

Le marché de l’hydrogène vert est segmenté en termes de valeur marchande, de volume, d’opportunités de marché et de niches en de multiples applications. Le segment d’application du marché de l’hydrogène vert comprend la production d’électricité, le chauffage et le transport .

Analyse au niveau du pays du marché de l’hydrogène vert

Le marché de l’hydrogène vert est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, technologie, industrie d’utilisation finale et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’hydrogène vert sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Le Royaume-Uni domine le marché européen de l’hydrogène vert en raison de l’augmentation des niveaux d’investissement pour l’adoption de sources d’énergie renouvelables ainsi que de la prévalence de divers fabricants dans la région. Les États-Unis dominent le marché nord-américain de l’hydrogène vert au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la mise en œuvre de politiques d’énergie propre dans la région. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison du nombre croissant de la population ainsi que des niveaux d’investissement croissants pour l’adoption de sources d’énergie renouvelables dans la région.

