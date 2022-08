Le marché de l’hybridation in situ devrait atteindre 2,4 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029 avec un TCAC de 11,50 %

\

Ces dernières années, l’hybridation in situ a occupé une place particulière dans le domaine de la recherche professionnelle. « In situ » est le terme latin pour « in situ » utilisé pour détecter l’ARN ou l’ADN dans des cellules ou des animaux réels. La prévalence croissante du cancer accélère la croissance du marché de l’hybridation in situ.

Le marché mondial de l’hybridation in situ était évalué à 0,9 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,4 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 11,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenir un exemple de PDF du rapport

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-in-situ-hybridization-market&rajaas

Dynamique du marché de l’ hybridation in situ

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

Prévalence du cancer

L’augmentation de la prévalence du cancer dans le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’hybridation in situ.

Financement et subventions

La forte augmentation des investissements sous la forme de fonds et de subventions de recherche sur les biomarqueurs a encore eu un impact sur la croissance du marché.

Incidence des maladies génétiques

L’augmentation de l’incidence des maladies génétiques dans la population a accéléré la croissance du marché de l’hybridation in situ.

Chance

De plus, les progrès technologiques de la technologie d’hybridation in situ offrent des opportunités lucratives aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les activités de R&D contribueront à élargir le marché.

Restreindre/défier le marché mondial de l’hybridation in situ

D’autre part, la disponibilité d’autres méthodes et la complexité des technologies d’application existantes devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de professionnels qualifiés devrait défier le marché de l’hybridation in situ au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’hybridation in situ détaille les développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’influence des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché , Taille du marché, Croissance du marché de la catégorie, Niche et dominance des applications, Approbation du produit, Lancement du produit, Expansion géographique, Innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché de l’hybridation in situ, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

Le kit de dosage RNAscope ISH (Bio-Techne) pour la plateforme BOND-III (Leica Biosystems) a reçu l’agrément CE-IVD en 2020. Il est bien connu que RNAscope est une technique puissante pour identifier la localisation au niveau de la cellule unique et le contexte des modèles d’expression d’ARN à la fois morphologiquement et spatialement.

Portée du marché mondial de l’hybridation in situ et taille du marché

Le marché des biomarqueurs est segmenté en fonction de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final, du type et du produit. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

La technologie

Hybridation in situ chromogénique (CISH)

Hybridation fluorescente in situ (FISH)

Basé sur la technologie, le marché de l’hybridation in situ est segmenté en hybridation in situ chromogénique (CISH) et hybridation in situ en fluorescence (FISH). L’hybridation in situ par fluorescence (FISH) a été subdivisée en ADN-FISH et ARN-FISH.

application

Immunologie

microbiologie

diagnostic de cancer

Neurosciences

maladie infectieuse

Sur la base des applications, le marché de l’hybridation in situ est segmenté en immunologie, microbiologie, diagnostic du cancer, neurosciences et maladies infectieuses .

utilisateur final

Société biotechnologique/pharmaceutique

Institutions académiques et de recherche

Laboratoire de diagnostic moléculaire

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’hybridation in situ est segmenté en sociétés biotechnologiques/pharmaceutiques, institutions universitaires et de recherche et laboratoires de diagnostic moléculaire.

taper

ADN

ARN

Sur la base du Type, le marché de l’hybridation in situ est segmenté en ADN et ARN.

produit

instrument

Sondes et kits

Sur la base du produit, le marché de l’hybridation in situ est segmenté en instruments, sondes et kits.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-in-situ-hybridization-market?rajaas

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’hybridation in situ

Le marché Hybridation in situ est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, technologies, applications, utilisateurs finaux, types et produits susmentionnés.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’hybridation in situ sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud. , Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de la partie Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil , l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’hybridation in situ en raison de l’incidence croissante du cancer et des maladies infectieuses dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la forte augmentation des investissements en R&D dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Hybridation in situ

Le paysage concurrentiel du marché Hybridation in situ fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de l’hybridation in situ sur lequel la société se concentre.

Parmi les principaux acteurs du marché de l’hybridation in situ figurent Abbott (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Thermo Fisher Scientific (États-Unis), Merck & Co. (Allemagne), Agilent Technologies (États-Unis). ) , PerkinElmer Inc. (États-Unis), Danaher (États-Unis), BioGenex (États-Unis), Advanced Cell Diagnostics, Inc. (États-Unis), Bio SB (États-Unis), Leica Biosystems Nussloch GmbH (Allemagne), Oxford Gene Technology (Royaume-Uni), Medtronic (Irlande), General Electric (États-Unis), Siemens (Allemagne), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), IMRIS (Canada), NeuroLogica Corp. (États-Unis) et Ziehm Imaging GmbH (Allemagne), entre autres.

Parcourez le catalogue complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-in-situ-hybridization-market&rajaas

Lien vers le rapport sur les soins de santé :

https://www.designerwomen.co.uk/market-for-biomarker-technologies-to-approach-usd-93487-04-million-with-a-cagr-of-14-25- by -2029/

https://www.designerwomen.co.uk/the-north-american-anesthesia-and-respiratory-devices-market-is-expected-to-reach-a-cagr-of-7-75-by-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/healthcare-asset-management-market-to-surpass-370-81-billion-in-revenue-by-the-end-of-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/inspection-machines-market-expected-to-grow-at-a-rate-of-5-35-by-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/stem-cell-therapy-market-report-forecasts-revenue-to-exceed-usd-398-54-million-during-forecast-period-2022-to-2029/

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et novatrice avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à exploiter les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple. Data Bridge est le produit d’une ingéniosité et d’une expérience pures qui ont été formulées et construites à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous servons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 dans le monde et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillant taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : -corporatesales@databridgemarketresearch.com