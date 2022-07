Le marché de l’huile pressée à froid assistera à une expansion généralisée de 2022 à 2030

La taille du marché mondial de l’huile pressée à froid était évaluée à XX milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de XX% pour atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030. L’extraction par presse à froid est l’une des méthodes d’extraction mécanique ainsi que nécessite moins d’énergie que les autres techniques d’extraction du pétrole. Il élimine tous les effets nocifs qui naissent par les méthodes conventionnelles d’extraction de l’huile. De plus, il est respectueux de l’environnement et est utilisé pour obtenir des huiles de haute qualité en effectuant une production à basse température en utilisant la méthode de pressage à froid.

Les huiles pressées à froid sont plus sûres que les huiles pressées à chaud et évitent les effets néfastes causés par les températures élevées. De plus, ces huiles ont de meilleures propriétés nutritives que les huiles raffinées. Ces huiles apportent une contribution vitale à une vie saine car elles sont non raffinées, sans cholestérol et exemptes de tout résidu de solvant nocif. En outre, la hausse de la demande de pétrole non raffiné dans le monde et la croissance de la tendance des consommateurs à consommer sainement des aliments devraient stimuler le marché. De plus, la montée des préoccupations concernant l’environnement et l’environnement propulse la croissance du marché de l’huile pressée à froid dans le monde entier.

Cependant, la faible productivité et les allergies des consommateurs causées par les graines de soja, le colza, la noix de coco et autres limitent la croissance de ce marché à l’échelle mondiale. En outre, des problèmes de santé majeurs tels que les démangeaisons de la paume et des pieds, l’essoufflement et l’obstruction nasale devraient entraver la croissance du marché.

Le marché mondial de l’huile pressée à froid est segmenté en fonction du type, de l’application et du canal de distribution. Selon le type, le marché est divisé en huile de coco, huile de coton, huile d’olive, huile de palme, huile de palmiste, huile d’arachide, huile de colza, huile de soja et huile de tournesol. Par application, il est classé dans l’industrie alimentaire, l’agriculture et l’industrie des cosmétiques et des soins personnels. Basé sur le canal de distribution, il est divisé en magasins de proximité, grands magasins, unités commerciales modernes et vente au détail en ligne.

Le rapport met en évidence les moteurs, les contraintes, les opportunités et les stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs pour comprendre la dynamique et le potentiel du marché. Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’huile pressée à froid sont profilés pour fournir un paysage concurrentiel de l’espace de marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont les suivants :

• Statfold Seed Oil Ltd.

• Freshmill Oils

• Naissance Natural Healthy Living

• Gramiyum Wood Pressed Cooking Oil

• The Health Home Economist

• Lala’s Group

• Archer Daniels Midland Company

• Cargill

• Bunge

• Wilmar International

• COFCO

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché et des opportunités sur le marché mondial.

• Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative détaillée des tendances actuelles et des estimations futures qui aident à évaluer les opportunités de marché existantes.

• Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie.

• Une analyse approfondie du marché est menée en suivant le positionnement des produits clés et en surveillant les principaux concurrents dans le cadre du marché.

• Le rapport fournit des informations qualitatives approfondies sur les segments potentiels et de niche ou les régions affichant une croissance favorable.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par type

o Huile de noix de coco o Huile de

graines de coton

o Huile d’olive

o Huile de palme

o Huile de palmiste

o Huile d’arachide

o Huile de colza

o Huile de soja

o Huile de graines de tournesol

• Par application

o Industrie alimentaire

o Agriculture

o Industrie des cosmétiques et des soins personnels

• Par canal de distribution

o Dépanneurs

o Grands magasins

o Unités commerciales modernes

o Vente au détail en ligne

• Par région

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Allemagne

§ France

§ Royaume-Uni

§ Italie

§ Espagne

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Japon

§ Chine

§ Australie

§ Inde

§ Corée du Sud

§ Reste de l’Asie-Pacifique

o LAMEA

§ Brésil

§ Argentine

§ Arabie Saoudite

§ Afrique du Sud

§ Reste de LAMEA