Le marché de l’huile hydraulique atteindra 18,40 milliards USD, à l’échelle mondiale, d’ici 2029 à un TCAC de 7,30%: Data Bridge Market Research

Définition du marché

Les huiles hydrauliques peuvent également être appelées liquides hydrauliques ou fluides hydrauliques qui constituent une partie principale des systèmes hydrauliques, à travers lesquels la puissance est transmise dans l’engrenage hydraulique. Les huiles hydrauliques sont principalement utilisées pour transmettre l’énergie potentielle et cinétique dans un système hydraulique. Les huiles hydrauliques offrent couramment un débit de volume dans les pompes et les moteurs hydrostatiques.

Le marché mondial de l’huile hydraulique était évalué à 10,47 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 18,40 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, la capacité de production d’huile hydraulique a considérablement augmenté dans le monde entier. De plus, les huiles de base des groupes II et III gagnent principalement en popularité pour être utilisées dans des formulations de lubrifiants pour les moteurs à transmission automatique, les camions lourds et les voitures de tourisme. Par conséquent, ces déterminants devraient stimuler le développement du marché mondial de l’huile hydraulique au cours de la période prévue.



Un rapport fiable sur le marché de l’huile hydraulique guide la réalisation d’une croissance durable sur le marché en fournissant des informations sur les produits et le marché bien documentées, spécifiques et les plus pertinentes. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués à l’aide d’une analyse SWOT. L’intelligence économique a été appliquée pour générer ce rapport sur le marché, ce qui est un aspect essentiel lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations approfondies et étendues sur le marché. Ce rapport sur le marché contribuera également sûrement à la croissance et au succès de l’entreprise. Le document d’étude de marché sur l’huile hydraulique fournit également un aperçu perspicace des spécifications du produit, de la technologie, des applications, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’huile hydraulique sont

Chevron Corporation (États-Unis)

Exxon Mobil Corporation (États-Unis)

S-OIL CORPORATION (Corée du Sud)

Motiva Enterprises LLC (États-Unis)

SK innovation Co., Ltd. (Corée du Sud)

Shell (Pays-Bas)

Neste (Finlande)

AVISTA OIL Deutschland GmbH (Allemagne)

Nynas AB (Suède)

Repsol (Espagne)

Ergon, Inc. (États-Unis)

Calumet Specialty Products Partners, LP (États-Unis)

Groupe H&R (Allemagne)

Sinopec Corp. (Chine)

PetroChina Company Limited (Chine)

Saudi Aramco (Arabie Saoudite)

Compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi (ADNOC) (EAU)

PT Pertamina (Persero) (Indonésie)

Phillips 66 Company (États-Unis)

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) (Malaisie)

Impact du COVID-19 sur le marché de l’huile hydraulique

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché de l’huile hydraulique. En 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’activité des fluides hydrauliques. L’activité manufacturière dans plusieurs industries, notamment l’automobile, l’aérospatiale, la construction, le pétrole et le gaz et l’exploitation minière, a été interrompue pendant une longue période pendant l’épidémie. En conséquence, la demande de fluides hydrauliques dans ces industries a chuté. La fabrication automobile, par exemple, a chuté de 15,8 % en 2020 par rapport à l’année précédente. Cependant, en raison de l’assouplissement des exigences de confinement, la production de ces secteurs a repris au second semestre 2020.

Développement récent

En août 2020, Chevron Products Company, une filiale de Novvi LLC et Chevron USA Inc., a annoncé la production de la première huile de base 100 % renouvelable à partir de l’usine Novvi de Deer Park, Houston, utilisant la technologie ISODEWAXING. Le nouveau processus de fabrication et les nouvelles molécules devraient surpasser les huiles de base conventionnelles et synthétiques tout en étant également fabriqués à partir de matières premières renouvelables.

En juillet 2020, SWEPI LP, une filiale de Royal Dutch Shell, a finalisé la vente de sa position sur le gaz de schiste des Appalaches à Seneca Resources Company, LLC et NFG Midstream Covington, LLC, toutes deux filiales de National Fuel Gas Company, pour 541 millions USD à investir comme un atout pour la production d’huile de base de qualité.

Portée du marché mondial de l’huile hydraulique

Le marché de l’huile hydraulique est segmenté en fonction de l’huile de base, du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Huile de base

Huile minérale

Huile synthétique

Huile semi-synthétique

Huile Bio

Taper

Huiles paraffiniques

Huiles naphténiques

Huiles Aromatiques

Huiles Végétales et Bio

Application

Fabricant d’équipement d’origine (OEM)

Équipement de minage

Équipement de construction

Transport

Pétrole et gaz

Production de métaux

Nourriture et boisson

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’huile hydraulique

Le marché de l’huile hydraulique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, huile de base, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’huile hydraulique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la croissance du secteur industriel dans la région.

D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation de la population. En outre, la croissance des dépenses de construction dans les pays en développement, la montée de l’industrialisation et l’augmentation de la demande d’huile hydraulique dans la région.

