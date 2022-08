Le marché de l’huile d’olive devrait connaître une croissance de 4,7% et la demande future, les stratégies commerciales, la croissance de l’industrie, les perspectives régionales, les défis et l’analyse par prévision 2029

L’huile d’olive est une huile extraite des olives et se compose d’acides gras sains tels que l’acide oléique ainsi que l’acide palmitique et l’acide linoléique. C’est une huile de cuisson qui offre une grande valeur nutritive. En raison de sa popularité à travers le monde, une large gamme catégorielle d’huiles d’olive est disponible sur le marché. Sa composition nutritionnelle comprend des vitamines D et K, des graisses monosaturées et des niveaux élevés d’antioxydants. En plus de l’utiliser comme huile de cuisson comestible, les huiles d’olive sont également utilisées dans un large éventail d’applications. Par exemple, l’huile d’olive a des propriétés hydratantes et exfoliantes, ce qui la rend parfaite pour les soins de la peau et les soins personnels.

L’utilisation croissante de l’huile d’olive couplée à l’application croissante de l’huile d’olive dans les produits personnels/de soins de la peau a fait grimper sa demande. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’huile d’olive augmentera à un TCAC de 4.7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’huile d’olive sont: Cargill, Incorporated, Deoleo, Del Monte Foods, Inc, Gallo Worldwide, BORGES INTERNATIONAL GROUP, SLU, Avenida Rafael Ybarra, SOVENA, Sun Grove Foods Inc., EU Olive Oil Ltd. , Huile d’Artajo, GROUPE SALOV, Aceites Sandua, Tucan Olive Oil Company LTD, Domenico Manca Spa, Les huiles d’olive Lahmar, GRAMPIANS OLIVE CO., Victorian Olive Groves, Gourmet Foods Inc., JAENCOOP GROUP, �? ?RV�’

Dynamique du marché mondial de l’huile d’olive

Conducteurs

Changer le style alimentaire des consommateurs à travers le monde

En raison de l’augmentation de l’incidence d’un certain nombre de maladies, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, il y a un changement majeur dans le style alimentaire des consommateurs à travers le monde. Ainsi, en raison de ces chiffres croissants, la tendance à maintenir la santé et le bien-être en général en passant à des choix d’huile plus sains devrait stimuler le marché.

Sensibilisation croissante aux bienfaits de l’huile d’olive pour la santé

Il y a une sensibilisation croissante à la santé et l’adoption de modes de vie plus sains. Les huiles d’olive ont de nombreux avantages pour la santé. L’huile d’olive est riche en graisses monoinsaturées saines. Environ 14% de l’huile est constituée de graisses saturées, tandis que 11% sont polyinsaturées, telles que les acides gras oméga-6 et oméga-3. La récente reconnaissance des effets positifs des MUF sur la santé a augmenté la demande d’huile d’olive.

Augmentation de l’utilisation de l’huile d’olive dans les produits personnels/de soins de la peau et les médicaments pharmaceutiques

L’huile d’olive a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui sont bénéfiques pour les soins de la peau. Lorsqu’elle est utilisée sur la peau, l’huile d’olive élimine les cellules mortes de la peau et autres impuretés et nettoie, hydrate et nourrit également les cheveux. L’huile d’olive peut diminuer l’acné en tuant les bactéries qui causent l’acné. Dans le même temps, l’huile d’olive hydrate également la peau en emprisonnant l’humidité et en hydratant la peau, ce qui devrait augmenter la demande d’huile d’olive dans les produits personnels/de soins de la peau.

Utilisation croissante de l’huile d’olive dans le secteur des ménages et de la restauration

L’augmentation de la demande d’huile d’olive pour la cuisine dans les ménages est due à une prise de conscience croissante des bienfaits de l’huile d’olive pour la santé. L’huile d’olive a la plus haute teneur en graisses monoinsaturées et contient des antioxydants tels que les vitamines A, D, E, K et le bêta-carotène, qui aident à réduire le mauvais cholestérol et à prévenir les maladies cardiaques.

Opportunités

Augmentation de la demande d’aromathérapie

L’aromathérapie consiste à utiliser des huiles essentielles telles que l’huile d’origan, l’huile d’écorce de cannelle, l’huile de jasmin et l’huile d’olive à des fins thérapeutiques. Cependant, en raison de ses nombreux avantages pour la santé, l’huile d’olive est principalement utilisée en aromathérapie, ce qui augmente la demande d’huile d’olive. Ainsi, la demande croissante d’aromathérapie crée une opportunité pour la croissance du marché mondial de l’huile d’olive.

Contraintes/Défis

Cependant, la disponibilité d’huiles alternatives à faible coût peut entraver le taux de croissance du marché. De plus, les fluctuations des prix des olives limiteront davantage le taux de croissance du marché. La faible capacité de production des économies émergentes peut également poser un défi majeur.

Ce rapport sur le marché mondial de l’huile d’olive fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché mondial de l’huile d’olive, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En juillet 2020, Sandua Oils a lancé deux nouvelles catégories premium d’huiles d’olive extra vierges, Whim by Sandua Ecological Arbequina et Selected Harvest Sandua Premium. Cela a aidé l’entreprise à élargir son portefeuille de produits

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de l’huile d’olive

Aperçu du marché mondial de l’huile d’olive

Concours mondiaux du marché de l’huile d’olive par les fabricants

Capacité mondiale d’huile d’olive, production, revenus (valeur) par région

Offre mondiale d’huile d’olive (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale d’huile d’olive, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial de l’huile d’olive par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux d’huile d’olive

Analyse des coûts de fabrication de l’huile d’olive

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial de l’huile d’olive

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché de l’huile d’olive contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Huile d’olive? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial de l’huile d’olive? Quels sont leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ?

Quel était le statut du marché mondial de l’huile d’olive du marché de l’huile d’olive? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché de l’huile d’olive?

Quel est le statut actuel du marché de l’huile d’olive de l’industrie de l’huile d’olive? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché de l’huile d’olive en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale de l’huile d’olive compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production ? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché de l’huile d’olive par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur l’industrie de l’huile d’olive? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quelles sont la dynamique du marché de l’huile d’olive du marché de l’huile d’olive? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie de l’huile d’olive ?

