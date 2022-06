Le marché de l’huile de silicone devrait dépasser une évaluation de 7,28 milliards de dollars d’ici 2029

Définition du marché mondial de l’huile de silicone

Huile de silicone est un liquide clair, non toxique, inodore et insipide composé d’une chaîne linéaire siloxane qui est un organosilicium avec la liaison (Si-O-Si) avec une variété de chaînes latérales. Il existe différents types d’huiles de silicone, chacune avec sa propre viscosité et son ensemble de qualités. La viscosité et le poids moléculaire des deux produits varient. Les huiles de silicone ont généralement une faible densité spécifique (0,97), une viscosité élevée (1-5cs) et une faible tension interfaciale (35 mN/m), et peuvent être plus lourdes ou plus légères que l’eau selon le groupe radical qui leur est connecté.

Le marché mondial de l’huile de silicone était évalué à 4,14 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 7,28 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L ‘«utilisation finale» représente le plus grand segment d’utilisation finale sur le marché de l’huile de silicone en raison de sa large utilisation dans les produits de soin de la peau et des cheveux. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Analyse et taille du marché mondial de l’huile de silicone

Au cours des dernières années, l’industrie chimique a connu une croissance fulgurante. En outre, le secteur manufacturier s’est fortement développé, ce qui a contribué de manière significative à la marché des lubrifiants, ce qui augmente encore la croissance globale du marché.

La portée du document d’étude de marché sur l’huile de silicone s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, en passant par le coût et le bénéfice des régions de marché spécifiées. Les données collectées pour structurer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. En fonction des besoins du client, les informations sur les entreprises et les produits ont été rassemblées via ce rapport, ce qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions. La qualité et la transparence maintenues dans ce rapport font gagner la confiance des entreprises membres et des clients. Pour transformer des informations complexes sur le marché en versions plus simples, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération duHuile de siliconerapports.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Huile de silicone

Le paysage concurrentiel du marché de l’huile de silicone fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’huile de silicone.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’huile de silicone sont

Merck KGaA (Allemagne)

Aurolab (Inde)

Clearco Products Co., Inc. (États-Unis)

Wacker Chemie AG (Allemagne)

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (Japon)

Elkem ASA (France)

Momentive (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

Silicone DRP (Inde)

Corp. Evonik (Allemagne)

CHT UK Bridgwater Ltd. (Royaume-Uni)

BRB International (Pays-Bas)

Corporation Siltech (Canada)

Anhui Youcheng Siliconeoil Co., Ltd (Chine)

Chine National Bluestar (Groupe) Co, Ltd. (Chine)

Il administre également les matières premières en amont et l’analyse du marché en aval. Les tendances et les réseaux de distribution du développement commercial mondial sont brièvement analysés. Enfin, la faisabilité des récentes entreprises d’investissement est mesurée et les conclusions générales de l’étude sont abordées. Ce rapport comprend des informations clés sur l’état de l’industrie avec des graphiques et des tableaux pour mieux mesurer le marché mondial et peut être une source importante de commentaires et d’orientation pour les entreprises curieuses du marché. L’analyse présente un résumé régional général qui tient compte de plusieurs variables. Ici, la prise de conscience des techniques adoptées par eux a été notée par les grands acteurs.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’huile de silicone

La récente flambée de coronavirus eu un impact négatif sur le marché de l’huile de silicone. Les graves perturbations dans diverses opérations de fabrication ainsi que dans les opérations de la chaîne d’approvisionnement en raison des divers verrouillages de précaution imposés par les gouvernements pour freiner la propagation de la maladie ont entraîné un énorme revers financier pour le marché. Presque toutes les usines et industries ont été complètement fermées dans le monde en raison de fermetures à l’échelle nationale, de graves distanciations sociales et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, ce qui a eu un impact négatif sur les secteurs du bâtiment et de la construction, des soins personnels et de l’automobile, et a réduit la demande d’huile de silicone. Cependant, la demande du marché pour l’huile de silicone a été stimulée par une demande accrue des secteurs de la santé et des produits de consommation, en raison d’une sensibilisation croissante à la santé et à l’hygiène. L’épidémie de COVID-19 a entravé la demande de silicone, en raison d’une diminution des activités industrielles dans des pays comme la Chine, l’Inde et d’autres. La Chine était le plus grand importateur de produits à base de silicone.

Du côté positif, avec la baisse des cas de COBID dans le monde, on estime que le marché se redresse à mesure que les organismes de réglementation individuels commencent à assouplir ces verrouillages forcés. Les opérations suspendues et annulées se poursuivront et, par conséquent, le marché devrait se développer.

Développement récent

En mai 2020, WACKER, un fabricant de produits chimiques basé à Munich, a élargi son portefeuille de silicones pour les produits de soins capillaires avec l’ajout de deux nouveaux produits : l’émulsion fluide de silicone BELSIL® DM 3200 E et l’agent de brillance BELSIL® PF 100. Les deux produits sont accessibles dès maintenant. WACKER a également lancé une présentation en ligne de sa nouvelle composition anti-pollution, qui protège la peau des impacts environnementaux dangereux. Portée du marché mondial de l’huile de silicone

Le marché de l’huile de silicone est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Fluide silicone droit

Huile de silicone modifiée

Sur la base du type, le marché de l’huile de silicone a été segmenté en fluide de silicone pur et en huile de silicone modifiée.

Produit

Agents de démoulage

Lubrifiants

Média d’amortissement

Fluides hydrauliques

Diélectriques liquides

Hydrofuges

Agents anti-mousse

Formules

Les autres

Le marché de l’huile de silicone a également été segmenté sur la base du produit en agents de démoulage, lubrifiants, agents d’amortissement, fluides hydrauliques, diélectriques liquides, hydrofuges, agents anti-mousse, formulations et autres.

Application

Additifs

Cellules solaires

Emballage

Pharmaceutique

Soins à domicile

Caoutchouc et plastique

Biens de consommation

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de l’huile de silicone est segmenté en additifs, cellules solaires, emballages, produits pharmaceutiques, soins à domicile, caoutchouc et plastique, biens de consommation et autres.

Utilisation finale

Bâtiment et construction

Automobile

Électrique et Électronique

Médical et soins de santé

Soins personnels et cosmétiques

Aéronautique et Défense

Aliments et boissons

Pétrole et gaz

Produits chimiques

Agriculture

Énergie

Papier et Pâte

Les autres

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de l’huile de silicone a été segmenté en bâtiment et construction, automobile, électricité et électronique, médical et soins de santé, soins personnels et cosmétiques, aérospatiale et défense, aliments et boissons, pétrole et gaz, produits chimiques, agriculture , énergie, papier et pâte à papier et autres. Les soins personnels et les cosmétiques devraient détenir la plus grande part de marché en raison de leur large utilisation dans les produits de soin de la peau et des cheveux.

Renseignez-vous avant d’accéder au rapport à :https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-silicone-oil-market&Rohit

De plus, avec les variables associées ou les périmètres à fusionner, le degré de relation peut être analysé. Par l’implication de quelques équipes, le marché stratégique de l’Huile de Silicone est classé. Étant donné que tous les acteurs se font concurrence pour développer des parts de marché importantes, l’environnement concurrentiel entre les acteurs est très féroce. Les acteurs doivent constamment lancer des produits et les différencier avec une proposition de valeur distinctive et cohérente afin de maintenir leur compétitivité mondiale et d’augmenter leur part de marché. Grâce à des activités de recherche et développement approfondies, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial se concentrent de plus en plus sur la croissance des produits et, en échange, sur l’augmentation de leurs ventes.

