Le marché de l’huile de silicone devrait croître à un taux de 7,3 % jusqu’en 2029 | Tendances et opportunités commerciales

Définition du marché mondial de l’huile de silicone

L’huile de silicone est un liquide clair, non toxique, inodore et insipide composé d’une chaîne linéaire de siloxane qui est un organosilicium avec la liaison (Si-O-Si) avec une variété de chaînes latérales. Il existe différents types d’huiles de silicone, chacune avec sa propre viscosité et son ensemble de qualités. La viscosité et le poids moléculaire des deux produits varient. Les huiles de silicone ont généralement une faible densité spécifique (0,97), une viscosité élevée (1-5cs) et une faible tension interfaciale (35 mN/m), et peuvent être plus lourdes ou plus légères que l’eau selon le groupe radical qui leur est connecté.

Le marché mondial de l’huile de silicone était évalué à 4,14 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 7,28 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L' »utilisation finale » représente le plus grand segment d’utilisation finale sur le marché de l’huile de silicone en raison de sa large utilisation dans les produits de soin de la peau et des cheveux. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Obtenez un exemple de copie PDF de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-silicone-oil-market&Rohit

Analyse et taille du marché mondial de l’huile de silicone

Au cours des dernières années, l’industrie chimique a connu une croissance fulgurante. De plus, il y a eu un fort développement dans le secteur manufacturier, qui a considérablement contribué au marché des lubrifiants , ce qui augmente encore la croissance globale du marché.

Dynamique du marché de l’huile de silicone

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Forte demande parmi les utilisateurs finaux

Le besoin croissant d’huile de silicone dans de nombreuses industries d’utilisation finale telles que l’automobile, les soins personnels, l’électronique, la construction et le médical, entre autres, stimule le marché mondial de l’huile de silicone. Ils sont largement utilisés dans les pompes à diffusion, les réchauffeurs remplis d’huile, les dashpots, les lyophilisateurs, les réfrigérants et d’autres applications en raison de propriétés telles que de bonnes capacités de transmission de la chaleur, d’excellents isolants électriques, l’ininflammabilité et la stabilité thermique. On estime que ce facteur ouvre la voie à la croissance du marché.

La concurrence croissante en Asie-Pacifique va encore propulser le taux de croissance du marché de l’huile de silicone. De plus, le remplacement des produits à base d’hydrocarbures par des produits à base d’huile de silicone sont d’autres déterminants de la croissance du marché qui devraient soutenir la croissance du marché.

Opportunités

En outre, divers développements par les acteurs du marché et un potentiel élevé dans les applications de soins de santé qui améliorent encore les applications du produit, étendent les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les investissements élevés en recherche et développement dans le silicone haut de gamme les produits pétroliers élargiront encore la croissance future du marché de l’huile de silicone.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’huile de silicone sont

Merck KGaA (Allemagne)

Aurolab (Inde)

Clearco Products Co., Inc. (États-Unis)

Wacker Chemie AG (Allemagne)

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (Japon)

Elkem ASA (France)

Momentive (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

Silicone DRP (Inde)

Corp. Evonik (Allemagne)

CHT UK Bridgwater Ltd. (Royaume-Uni)

BRB International (Pays-Bas)

Corporation Siltech (Canada)

Anhui Youcheng Siliconeoil Co., Ltd (Chine)

Chine National Bluestar (Groupe) Co, Ltd. (Chine)

Visitez le rapport de recherche complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-silicone-oil-market?Rohit

Impact du COVID-19 sur le marché de l’huile de silicone

La récente épidémie de coronavirus eu un impact négatif sur le marché de l’huile de silicone. Les graves perturbations dans diverses opérations de fabrication ainsi que dans les opérations de la chaîne d’approvisionnement en raison des divers verrouillages de précaution imposés par les gouvernements pour freiner la propagation de la maladie ont entraîné un énorme revers financier pour le marché. Presque toutes les usines et industries ont été complètement fermées dans le monde en raison de fermetures à l’échelle nationale, de graves distanciations sociales et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, ce qui a eu un impact négatif sur les secteurs du bâtiment et de la construction, des soins personnels et de l’automobile, et a réduit la demande d’huile de silicone. Cependant, la demande du marché pour l’huile de silicone a été stimulée par une demande accrue des secteurs de la santé et des produits de consommation, en raison d’une sensibilisation croissante à la santé et à l’hygiène. L’épidémie de COVID-19 a entravé la demande de silicone, en raison d’une diminution des activités industrielles dans des pays comme la Chine, l’Inde et d’autres. La Chine était le plus grand importateur de produits à base de silicone.

Du côté positif, avec la baisse des cas de COBID dans le monde, on estime que le marché se redresse à mesure que les organismes de réglementation individuels commencent à assouplir ces verrouillages forcés. Les opérations suspendues et annulées se poursuivront et, par conséquent, le marché devrait se développer.

Développement récent

En mai 2020, WACKER, un fabricant de produits chimiques basé à Munich, a élargi son portefeuille de silicones pour les produits de soins capillaires avec l’ajout de deux nouveaux produits : l’émulsion fluide de silicone BELSIL® DM 3200 E et l’agent de brillance BELSIL® PF 100. Les deux produits sont accessibles dès maintenant. WACKER a également lancé une présentation en ligne de sa nouvelle composition anti-pollution, qui protège la peau des impacts environnementaux dangereux.

Portée du marché mondial de l’huile de silicone

Le marché de l’huile de silicone est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Fluide silicone droit

Huile de silicone modifiée

Sur la base du type, le marché de l’huile de silicone a été segmenté en fluide de silicone pur et en huile de silicone modifiée.

Produit

Agents de démoulage

Lubrifiants

Média d’amortissement

Fluides hydrauliques

Diélectriques liquides

Hydrofuges

Agents anti-mousse

Formules

Autres

Le marché de l’huile de silicone a également été segmenté sur la base du produit en agents de démoulage, lubrifiants, agents d’amortissement, fluides hydrauliques, diélectriques liquides, hydrofuges, agents anti-mousse, formulations et autres.

Application

Additifs

Cellules solaires

Emballage

Pharmaceutique

Soins à domicile

Caoutchouc et plastique

Biens de consommation

Autres

Sur la base de l’application, le marché de l’huile de silicone est segmenté en additifs, cellules solaires, emballages, produits pharmaceutiques, soins à domicile, caoutchouc et plastique, biens de consommation et autres.

Utilisation finale

Bâtiment et construction

Automobile

Électrique et Électronique

Médical et soins de santé

Soins personnels et cosmétiques

Aéronautique et Défense

Aliments et boissons

Pétrole et gaz

Produits chimiques

Agriculture

Énergie

Papier et pâte

Autres

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de l’huile de silicone a été segmenté en bâtiment et construction, automobile, électricité et électronique, médical et soins de santé, soins personnels et cosmétiques, aérospatiale et défense, aliments et boissons, pétrole et gaz, produits chimiques, agriculture , énergie, papier et pâte à papier et autres. Les soins personnels et les cosmétiques devraient détenir la plus grande part de marché en raison de leur large utilisation dans les produits de soin de la peau et des cheveux.

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’huile de silicone

Le marché de l’huile de silicone est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, produit, application et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’huile de silicone sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’huile de silicone en raison de l’industrialisation rapide soutenue par le gouvernement pour raffiner l’économie, combinée à l’intérêt croissant de posséder un véhicule parmi les acheteurs, ce qui a entraîné une grande fabrication de l’automobile dans la région.

L’Amérique du Nord, en revanche, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du besoin croissant d’huile de silicone dans de nombreuses industries d’utilisation finale de la région.

Achetez ce rapport, cliquez ici : https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-silicone-oil-market?Rohit

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié s’associe pour la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous fournissons une variété de services tels que des rapports de l’industrie vérifiés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com