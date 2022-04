Le marché de l’huile de palmiste atteindra 18,01 milliards de dollars d’ici 2027

Le marché mondial de l’ huile de palmiste devrait atteindre 18,01 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’huile de palmiste est extraite des graines des fruits du palmier à huile. L’huile de palmiste contient une grande quantité d’acide laurique et un acide gras saturé. Il est solide à température ambiante pour cette raison.

La forme brute de l’huile est brun jaunâtre et, après raffinage, elle se transforme en graisse blanc-jaunâtre. Il est couramment utilisé dans les glaçages au cacao, l’enrobage de crème glacée, la confiserie glacée et les garnitures de confiserie fondantes. Il est également utilisé comme composant important dans la production de margarine et est une matière première de base pour la fabrication de produits intermédiaires oléochimiques qui sont utilisés pour les agents de nettoyage et les cosmétiques.

La prise de conscience croissante de la nature nocive des produits chimiques utilisés dans les cosmétiques et de leurs effets secondaires favorise l’utilisation de l’huile de palmiste dans plusieurs produits. De plus, le penchant du consommateur pour les produits de soins personnels et cosmétiques naturels augmente l’application de l’huile dans la production de cosmétiques. L’augmentation du nombre de magasins de détail et de salles d’exposition, ainsi que l’essor des spas, des grands magasins, des salons et des magasins de produits de beauté, devraient propulser la demande pour le produit du marché. Une augmentation du niveau de vie est également le moteur du marché au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision. L’industrie alimentaire américaine est en croissance en raison de la consommation accrue de produits alimentaires et de boissons. Comme l’huile de noyau est utilisée dans la préparation des aliments, la croissance de l’industrie des aliments et des boissons dans la région propulse la demande sur le marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

L’huile de palmiste est utilisée dans la cuisine commerciale et est plus abordable que les autres huiles. Elle a une durée de conservation plus élevée que les autres huiles végétales. Le produit du marché est applicable dans les produits laitiers, et avec l’industrie alimentaire et des boissons qui connaît une croissance significative à l’échelle mondiale, le marché devrait connaître une augmentation de la demande dans les années à venir.

L’huile de palmiste est utilisée dans le savon car elle contient des acides myristique, laurique et palmitique élevés, qui produiront une barre nettoyante dure avec une mousse complète. L’huile accélère la trace et provoque une saponification rapide des formules de savon.

Les canaux en ligne connaissent une augmentation de la demande en raison de la croissance des portails de commerce électronique en tant que principal moyen de vente auprès des consommateurs. Il offre également l’avantage supplémentaire de services à valeur ajoutée et d’avantages de paiement à la livraison (COD) et de coupons.

L’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme sain au cours de la période de prévision. La région est en pleine croissance grâce à son industrie des soins personnels et des cosmétiques. Les économies émergentes comme l’Inde ont un pouvoir d’achat élevé avec un niveau de vie amélioré, ce qui a contribué à la croissance de l’industrie cosmétique dans la région.

Principaux participants United Palm Oil Industry Public Company Limited, Cargill Inc., Sime Darby, Wilmar International Limited, Golden Agri Resources Limited, PT Astra Agro Lestari Tbk, Godrej Agrovet Limited, Londres Sumatra, Musim Mas Group et Alami Group, entre autres.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’huile de palme en fonction de l’application, de l’industrie de l’utilisateur final, du canal de distribution et de la région :

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

Huile de cuisson

Les produits laitiers

Biodiesel

Autres

Perspectives de l’industrie des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

Soins personnels et cosmétiques

Nourriture et boisson

Pétrole et énergie

Autres

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

En ligne

Hors ligne

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

Amérique du Nord NOUS

L’Europe  ROYAUME-UNI France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

AEM

Amérique latine Brésil



