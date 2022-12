Le marché de l’huile de noix de coco devrait atteindre 5,88 milliards USD d’ici 2028 et croître à un taux de croissance de 4,60% L'huile de noix de coco est dérivée de noix de coco séchées ou tendres et est une huile insipide et incolore. Il existe deux types d'huile de noix de coco disponibles en fonction de l'extraction : l'huile non raffinée et raffinée, ou l'huile vierge.

Le marché de l’huile de noix de coco devrait atteindre 5,88 milliards USD d’ici 2028, avec un taux de croissance de 4,60% au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Nombre croissant d’applications du produit dans diverses industries telles que les cosmétiques, l’alimentation et d’autres qui seront probablement agir comme un facteur pour le marché de l’huile de noix de coco au cours de la période de prévision 2021-2028.

L’huile de noix de coco est dérivée de noix de coco séchées ou tendres et est une huile insipide et incolore. Il existe deux types d’huile de noix de coco disponibles en fonction de l’extraction : l’huile non raffinée et raffinée, ou l’huile vierge. L’huile non raffinée est non blanchie et non transformée et est rarement utilisée pour la consommation tandis que l’huile vierge est utilisée pour la consommation. L’huile de noix de coco est également utilisée comme complément à l’huile végétale et est un ingrédient couramment utilisé par les indigènes du sud de l’Inde.

De plus en plus de préférences parmi les consommateurs concernant les utilisations de l’huile de noix de coco car elle offre divers avantages pour la santé, les femmes optant pour des shampooings, des huiles capillaires, des après-shampooings, un écran solaire et un sérum, l’huile de noix de coco a une solution à tous ces problèmes, comme l’ont prouvé les dermatologues, en raison de sa teneur en acides gras insaturés, il est largement utilisé comme une meilleure option pour les patients cardiovasculaires , fait partie des facteurs majeurs et importants susceptibles d’accélérer la croissance du marché de l’huile de noix de coco dans la période prévue de 2021-2028.

Portée du marché mondial de l’huile de noix de coco et taille du marché

Le marché de l’huile de coco est segmenté en fonction de la source, du type, du canal de distribution, de l’application, de l’emballage et du type de produit. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché de l’huile de coco est segmenté en biologique et conventionnel.

En fonction du type, le marché de l’huile de coco est segmenté en produits raffinés et non raffinés.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’huile de coco est segmenté en ventes directes et indirectes. Les ventes indirectes ont été davantage segmentées dans le commerce moderne, les grossistes, les dépanneurs, les détaillants et les détaillants en ligne.

Le marché de l’huile de coco est également segmenté en fonction de l’application. L’application est segmentée en aliments, détergents ménagers, fluides pour le travail des métaux, peintures et revêtements, savons, produits chimiques textiles, industrie plastique, pharmaceutique et industrie cosmétique. Le segment alimentaire a été subdivisé en confiseries , sauces et pâtes à tartiner, ingrédients aromatisants et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de l’huile de noix de coco

Le marché de l’huile de coco est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, source, type, canal de distribution, application, emballage et type de produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’huile de noix de coco sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du Sud Amérique en tant que partie de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de l’huile de noix de coco en raison de la dépendance des consommateurs à l’égard des cuisines à base d’huile et de leur volonté d’opter pour de meilleurs substituts liés à la santé dans la région, tandis que la région Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2021 à 2028 en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de la noix de coco dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Huile de noix de coco

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur l’huile de coco sont :

Windy City Organics, LLC; Premier Organics.; Hain Céleste ; Windmill Organics Ltd; Wichy Plantation Company (Pvt) Ltd ; ANDY ALBAO CORPORATION – Produits de noix de coco et de cacao biologiques CocoWonder ; Hallstar.; Marico ; Entreprises AB ; Manga Dua ; le chant des fleurs ; EPS Impex Co. ; JK International.; PT. Général Laju.; LibraBioScience ; Groupe Adani ; Cargill, Incorporé.; SMA ;

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

