Le marché de l’huile de jojoba devrait afficher un excellent TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

Avec l'analyse complète du marché, le rapport sur le marché de l' huile de jojoba présente un aperçu du marché en ce qui concerne le type et les applications, mettant en vedette les principales ressources commerciales et les principaux acteurs. Les données statistiques et numériques sont représentées sous forme graphique pour une compréhension nette des faits et chiffres. Ce rapport de marché est un examen analytique des principaux défis qui peuvent survenir sur le marché en termes de ventes, d'exportation, d'importation ou de revenus. Le document d'analyse de marché est la meilleure source qui donne les valeurs du TCAC avec des variations au cours de la période de prévision pour La section par pays du rapport publicitaire sur le marché de l'huile de jojoba fournit également des facteurs d'impact sur le marché individuel et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché.

Le rapport sur le marché de l’huile de jojoba fournit la liste des principaux concurrents ainsi que les informations stratégiques et l’analyse des facteurs clés influençant l’industrie ABC. Ce document de marché mesure également les tendances et les modèles de développement existants ainsi que les canaux de distribution et de commercialisation. Le rapport présente d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie du marché de l’huile de jojoba par les principaux acteurs. Ce rapport d’analyse de marché fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Le rapport de recherche commerciale sur le marché mondial de l’huile de jojoba agit comme une colonne vertébrale solide pour l’industrie du marché de l’huile de jojoba avec lequel il peut surpasser la concurrence.

Analyse et taille du marché

Le jojoba est un arbuste vivace originaire du nord du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. La graine de la plante de jojoba contient 45 à 55% d’huile ou de cire liquide, qui a des propriétés chimiques similaires à la graisse corporelle du cachalot. Cette huile est la mieux adaptée pour une utilisation dans les cosmétiques, les cires et les lubrifiants haute pression.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’huile de jojoba était évalué à 135 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 353,84 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,80 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

L’huile de jojoba est un type d’ huile végétale dérivée des fèves broyées de l’arbuste de jojoba, Simmondsia chinensis. C’est une cire liquide polyinsaturée avec une composition similaire au sébum, l’huile naturelle produite par la peau.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Grade (Winterised Jojoba and Lite, Bleached Jojoba, Others), Application (Cosmetics, Pharmaceutical, Industrial, Others) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Desert Whale Jojoba Company (États-Unis), Ecooil (Argentine), Purcell Jojoba (États-Unis), Egyptian Natural Oil Co. (Égypte), The Jojoba Company Australia Inc. (Australie), Inca Oil SA (Allemagne), W.Ulrich GMBH ( Allemagne), Earth Expo Company (Inde), SivkinDotik (Slovanie), EI Baraka For Natural Oils (Égypte), L’Oréal SA (France), Estée Lauder Companies (États-Unis), Murad LLC (États-Unis), Deborah Group Srl (Italie ) Des opportunités Augmentation du revenu disponible et du niveau de vie

La variété des applications de l’huile de jojoba dans les produits de soins personnels se développe rapidement, ce qui est susceptible de créer de nouvelles opportunités pour les fabricants du marché de l’huile d’arbuste de jojoba

La demande accrue de produits de soins personnels stimule rapidement le marché

Dynamique du marché de l’huile de jojoba

Conducteurs

Longue durée de conservation et demande croissante de l’industrie des soins personnels

L’huile de jojoba a une longue durée de conservation car elle ne s’oxyde pas, ne rancit pas et ne se dégrade pas lorsqu’elle est soumise à des températures et à des pressions élevées. En raison de cette propriété, elle est utilisée dans une variété de produits de soins de la peau, y compris les hydratants, les nettoyants pour le visage, les cicatrices et les des anti-vergetures et des gels anti-acné, ainsi que des produits de soins capillaires, notamment des après-shampooings, des crèmes démêlantes et des sérums pour la repousse des cheveux.

L’application croissante dans les industries des suppléments et pharmaceutiques

De plus, l’huile de jojoba contient une variété de vitamines et de minéraux, notamment un complexe de vitamines E et B, du silicium, du chrome, du cuivre, de l’iode et du zinc. En conséquence, il est utilisé comme complément alimentaire et comme ingrédient clé dans plusieurs produits pharmaceutiques pour le traitement des plaies, des coupures, des ecchymoses et des brûlures, ainsi que du pied d’athlète et des verrues. De plus, comme les graines de jojoba peuvent être cultivées après cinq ans, les grandes entreprises investissent dans des activités de R&D pour développer des technologies innovantes et rentables afin d’assurer un approvisionnement constant en ressources pétrolières.

Opportunité

L’augmentation du revenu disponible et du niveau de vie sont les principaux facteurs de croissance du marché de l’huile de jojoba ; la demande accrue de produits de soins personnels stimule rapidement le marché. La variété des applications de l’huile de jojoba dans les produits de soins personnels se développe rapidement, ce qui est susceptible de créer de nouvelles opportunités pour les fabricants du marché de l’huile d’arbuste de jojoba au cours de la période de prévision.

Raisons d’acheter ce rapport-

Ce rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle

Il offre une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché de l’huile de jojoba

Il fournit une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché Huile de jojoba

Il aide à comprendre les segments de produits clés et leur avenir

Il fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous garde une longueur d’avance sur vos concurrents

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché.

