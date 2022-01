Le marché de l’huile de foie de morue devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,80% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché de l’analyse de l’aviation fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La prise de conscience croissante des consommateurs concernant les avantages pour la santé de l’huile de foie de morue intensifie la croissance du marché de l’huile de foie de morue.

L’huile de foie de morue est un supplément nutritionnel, et elle est obtenue à partir du foie de morue. L’huile de foie de morue contient des niveaux élevés de vitamine A, de vitamine D et d’acides gras oméga 3.

Le rapport sur le marché de l’huile de foie de morue présente les sociétés suivantes, notamment : – NaturesAid Inc, Omega Protein Corporation, Carlson Labs, OLVEA, Nordic Naturals, NOW Foods, Solgar Inc, WN Pharmaceuticals Ltd, Orkla, Country Life LLC, Twinlab Consolidated Corporation, Huile de poisson norvégienne AS, Garden of Life, Rosita RatfishOil, Mason Vitamins, Aterimar S.LAker BioMarine, Axellus, BASF SE, BioProcess Algae, EPAX, Martek Biosciences, Lonza, Pronova, GC Rieber Oils, Cargill, Incorporated, FMC Corporation, Croda International Plc, DSM, OLVEA Fish Oils, Omega Protein Corporation, Luhua Biomarine (Shandong) Co., Ltd., Pharma Marine AS, Polaris, Source-omega, Qualitas Health, Nordic Naturals, Algaecytes et Simris Alg

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de l’huile de foie de morue, catégorise la taille du marché mondial de l’huile de foie de morue (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, le type, l’application et la région. Le rapport sur le marché de l’huile de foie de morue par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie- Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de produit (liquides oraux, capsules orales), application (arthrite, respirateur pour maladies cardiovasculaires, infections des voies respiratoires, diabète, autres), canal de distribution (en magasin, hors magasin)

