Le marché de l’huile de coco devrait atteindre 5,88 milliards de dollars d’ici 2028 et croître à un taux de croissance de 4,60 %.

L'épidémie mondiale de coronavirus a affecté la croissance des ventes et des revenus dans l'industrie alimentaire et des boissons. De plus, la fermeture d'usines de fabrication dans l'industrie agroalimentaire pendant le confinement a eu un impact négatif sur le marché des équipements sanitaires. Le scénario post-COVID aura un impact positif sur les équipes d'hygiène alimentaire car les producteurs sont plus intéressés à réduire la contamination microbienne et bactérienne des aliments.

Le marché des équipements d’assainissement alimentaire était évalué à 791,59 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 411,78 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision.

L’industrie hautement compétitive des aliments et des boissons a créé une demande pour des produits plus sûrs et plus savoureux. Par conséquent, les équipements d’assainissement des aliments jouent un rôle important pour les fabricants afin de conserver les aliments pendant de longues périodes et d’éliminer l’humidité des ingrédients en tuant les micro-organismes.

En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les acteurs clés, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement, un réseau de distributeurs et partenaires. Mise en page, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et de l’écart de la demande.

Dynamique du marché mondial des équipements d’assainissement alimentaire

conducteur

Besoin croissant de prolonger la durée de conservation en raison de la consommation accrue d’aliments emballés

Une bonne hygiène des aliments maintient la salubrité des aliments et améliore la capacité des fabricants de produits alimentaires à fournir des aliments de qualité avec une longue durée de conservation. Pendant ce temps, la popularité croissante des aliments emballés et préparés dans les pays en développement a augmenté la demande de désinfection des aliments de la part des fabricants de produits alimentaires.

Les politiques strictes appliquées par les autorités stimulent la croissance du marché

Le développement économique est essentiel pour augmenter le nombre de distributeurs d’ingrédients alimentaires de spécialité dans les pays en développement. La croissance du PIB dans les marchés émergents devrait stimuler la demande de produits de distribution et à valeur ajoutée. Les consommateurs du monde entier exigent de plus en plus des aliments sûrs et propres, et les gouvernements et les autorités imposent des normes strictes de sécurité alimentaire aux producteurs, transformateurs, importateurs et exportateurs de denrées alimentaires. Actuellement, divers acteurs du marché stérilisent et testent leurs aliments/ingrédients pour éviter les sanctions des autorités et se conformer à des réglementations strictes.

chance

La demande d’équipements d’assainissement alimentaire devrait augmenter dans un proche avenir. En effet, les progrès de la technologie de l’hygiène et le développement de nouveaux produits d’hygiène créent des opportunités pour les fabricants de produits alimentaires de développer de nouveaux aliments pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Les fabricants d’aliments et de boissons investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer le profil nutritionnel et multifonctionnel des aliments aux nombreux avantages pour la santé, ce qui alimente la croissance du marché mondial des équipements d’hygiène alimentaire.

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements d’hygiène alimentaire

L’épidémie mondiale de coronavirus a affecté la croissance des ventes et des revenus dans l’industrie alimentaire et des boissons. De plus, la fermeture d’usines de fabrication dans l’industrie agroalimentaire pendant le confinement a eu un impact négatif sur le marché des équipements sanitaires. Le scénario post-COVID aura un impact positif sur les équipes d’hygiène alimentaire car les producteurs sont plus intéressés à réduire la contamination microbienne et bactérienne des aliments.

Couverture du marché mondial des équipements d’assainissement alimentaire

Le marché des équipements d’assainissement alimentaire est segmenté en fonction de l’application, de la technologie et du processus. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

traiter

stérilisation par lots

stérilisation continue

Technologie

Chaleur

vapeur

radiation

filtration

Autre



application

épices

fruits et légumes

fruits secs et noix

boire

Autre

Analyse concurrentielle de la part de marché des équipements d’aménagement paysager et d’assainissement alimentaire

Les principaux acteurs opérant sur le marché des équipements d’assainissement alimentaire sont:

JBT (Royaume-Uni)

Bühler AG (Suiza)

Bentilex. (Pays Bas)

Third Dry SL (Espagne)

Groupe Cosmed (États-Unis)

Richard Industrials (États-Unis)

Allpax Products, LLC (EE. UU.)

