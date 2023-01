Le marché de l’huile de base de polyalkylène glycol (PAG) devrait atteindre 7 870 702,96 milliers de dollars d’ici 2029.

Le marché mondial des huiles de base de polyalkylène glycol (PAG) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. et devrait atteindre 7 870 702,96 mille USD d’ici 2029.

L’huile PAG ou polyalkylène glycol est une huile hygroscopique entièrement synthétique destinée spécifiquement aux compresseurs de climatisation des automobiles. Elle est largement utilisée comme huile de compresseur. De plus, il est utilisé dans des applications telles que le lubrifiant pour engrenages usés, le fluide hydraulique résistant au feu anhydre, le fluide de travail des métaux et autres. Ces huiles PAG ont un indice de viscosité élevé, une bonne solubilité dans l’eau, une stabilité au cisaillement et moins de volatilité à des températures élevées. Les huiles de base PAG sont également utilisées comme lubrifiants textiles et agents de trempe dans le traitement thermique des métaux.

Les huiles de base de polyalkylène glycol (PAG) sont classées selon leur composition en pourcentage en poids d’unités d’oxypropylène par rapport aux unités d’oxyéthylène dans la chaîne polymère. Les huiles de base de polyalkylène glycol (PAG) avec 100 % en poids de groupes oxypropylène sont insolubles dans l’eau ; tandis que ceux avec 50 à 75 % en poids d’oxyéthylène sont solubles dans l’eau à température ambiante. Bien que les huiles de base polyalkylène glycol (PAG) soient utilisées depuis longtemps comme lubrifiants industriels, des travaux récents ont conduit au développement de lubrifiants polyalkylène glycol (PAG) destinés à être utilisés dans les équipements de l’industrie agroalimentaire. Ces produits sont connus sous le nom de lubrifiants de qualité alimentaire.

La demande importante d’huiles de base de polyalkylène glycol dans l’industrie automobile a propulsé la croissance du marché des huiles de base de polyalkylène glycol (PAG). L’augmentation considérable des activités de construction et du développement des infrastructures à travers le monde devrait encore stimuler la croissance du marché. La principale contrainte qui a un impact négatif sur le marché mondial des huiles de base de polyalkylène glycol (PAG) est la volatilité des prix du pétrole brut.

D’autre part, l’utilisation croissante d’huiles PAG biodégradables peut offrir des opportunités pour le marché mondial des huiles de base de polyalkylène glycol (PAG) . Cependant, la présence de substituts sur le marché devrait remettre en question la croissance du marché dans un proche avenir.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de l’huile de base polyalkylène glycol (PAG)

Le paysage concurrentiel du marché mondial de l’huile de base de polyalkylène glycol (PAG) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques , l’analyse de la marque, les approbations de produits , les brevets, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications et la courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises concernant le marché mondial de l’huile de base de polyalkylène glycol (PAG).

Certains des principaux acteurs couverts par le rapport sont Phillips 66 Company, Exxon Mobil Corporation, Total Energies, Royal Dutch Shell plc, Denso Corporation, BASF SE, ENI Oil Products, Chevron Corporation, FUCHS, Croda International Plc, HANNONG Chemicals Inc., Petronas Lubricants International, Hornett Bros & Co Ltd., LIQUI MOLY GmbH, Morris Lubricants, Ultrachem Inc et Idemitsu Kosan Co., Ltd.

Ce rapport sur le marché mondial de l’huile de base de polyalkylène glycol (PAG) fournit des détails sur la part de marché , les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché . Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief ; notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.



Portée du marché mondial de l’huile de base de polyalkylène glycol (PAG) et taille du marché

Le marché mondial des huiles de base de polyalkylène glycol (PAG) est segmenté en trois segments notables, basés sur le produit, l’application et l’utilisation finale. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial des huiles de base de polyalkylène glycol (PAG) est segmenté en conventionnel (insoluble dans l’eau) et soluble dans l’eau. En 2022, le segment conventionnel (soluble dans l’eau) devrait dominer le marché car il a un indice de viscosité très élevé et des capacités bien basses et hautes températures, ce qui contribue à stimuler sa demande au cours de l’année de prévision.

Sur la base de l’application, le marché mondial des huiles de base de polyalkylène glycol (PAG) est segmenté en huile hydraulique, huile pour engrenages, huile pour compresseur, fluides de travail des métaux, graisses et autres. En 2022, le segment des huiles pour compresseurs devrait dominer le marché car il réduit l’usure des pièces rotatives et empêche le métal de frotter contre le métal, ce qui contribue à stimuler sa demande au cours de l’année de prévision.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial des huiles de base de polyalkylène glycol (PAG) est segmenté en automobile, aérospatiale, marine, outillage et équipement industriel, CVC et réfrigération, et autres. En 2022, le segment automobile devrait dominer le marché, car l’huile PAG aide à contrôler le frottement et l’usure du moteur automobile, ce qui contribue à stimuler sa demande au cours de l’année de prévision.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de l’huile de base de polyalkylène glycol (PAG) Le marché mondial est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du produit, de l’application et de l’utilisation finale. Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de l’huile de base de polyalkylène glycol (PAG) sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et le reste de l’Europe. L’Asie-Pacifique est segmentée en Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie et Nouvelle-Zélande et reste de l’Asie-Pacifique. L’Amérique du Sud est segmentée en Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont segmentés en Afrique du Sud, en Égypte, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Israël et dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. La Chine devrait dominer le marché mondial des huiles de base de polyalkylène glycol (PAG) en raison de la forte demande de l’industrie automobile. Les États-Unis devraient dominer le marché mondial de l’huile de base de polyalkylène glycol (PAG) en raison de l’adoption de l’huile de base PAG par les nombreux utilisateurs finaux et de l’augmentation des activités de construction dans le secteur résidentiel de cette région. L’Allemagne devrait dominer le marché mondial des huiles de base de polyalkylène glycol (PAG) en raison des progrès technologiques croissants et de la modernisation des techniques de production d’huile de base PAG dans la région.

