Le marché de l’huile d’avocat est estimé à 1 452,2 millions de dollars américains d’ici 2027 avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision – Par The Insight Partners

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Marché de l’huile d’avocat Par Type, Nature, Variété, Application, Canal de distribution et Géographie: Analyse de l’Impact de la COVID-19 et des Opportunités mondiales et Prévisions de l’Industrie, 2019-2027 » publié par TheInsightPartners, la taille du marché de l’Huile d’Avocat devrait passer de 669,5 Millions de dollars américains en 2018 à 1 452,2 Millions de dollars américains d’ici 2027, à un Taux de Croissance Annuel Composé (TCAC) de 9,1% au cours de la période de prévision.

L’huile d’avocat est un produit comestible utilisé dans diverses recettes alimentaires, vinaigrettes, articles de boulangerie et collations sucrées et salées. Il est également utilisé dans les produits de soins personnels et cosmétiques en raison de ses propriétés hydratantes et régénérantes. L’huile a une teneur élevée en graisses monoinsaturées et une faible teneur en graisses saturées, et elle est exempte de cholestérol. L’huile d’avocat est hautement préférée par les personnes atteintes de diabète, car sa consommation régulière aide à réduire les taux de lipides de basse densité (LDL), c’est-à-dire le mauvais cholestérol. L’huile d’avocat est riche en vitamine E et en potassium, qui maintiennent les vaisseaux sanguins en bonne santé en éliminant les radicaux libres. La consommation d’aliments préparés à l’aide d’huile d’avocat modifie également les niveaux d’huiles grasses essentielles dans les reins.

Plusieurs stratégies sont couramment adoptées par les entreprises pour étendre leur empreinte mondiale. Bella Vado, Inc., Olivado États-Unis, Spectrum Organics Products, LLC., Aconcagua Oil & Extract S.A. et Crofts Ltd sont parmi les acteurs clés du marché mondial de l’huile d’avocat mettant en œuvre ces stratégies pour élargir la clientèle et gagner des parts importantes, ce qui, à son tour, leur permet de maintenir leur marque à l’échelle mondiale.

Aperçu du Marché

Demande croissante d’Huile d’Avocat Biologique

L’huile d’avocat biologique est dérivée d’avocats cultivés biologiquement. Les avocats biologiques sont cultivés sans l’incorporation d’engrais artificiels ou de produits chimiques nocifs. Les agriculteurs utilisent des stimulateurs de croissance biologiques dans la culture des avocats. Les avocats biologiques permettent la rétention des nutriments essentiels sans entraver l’aspect nutritionnel du produit. L’utilisation de produits chimiques et d’engrais dans l’agriculture conventionnelle affecte principalement l’aspect santé et le niveau de nutriments. L’inclination croissante des gens vers les produits biologiques a encouragé les fabricants d’aliments à investir massivement dans des produits fabriqués avec des constituants biologiques. Cela devrait en outre stimuler la croissance du marché de l’huile d’avocat biologique.

Les dépenses des consommateurs en produits alimentaires biologiques ont augmenté consécutivement ces dernières années. Les consommateurs des pays développés et en développement tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Chine, l’Inde, le Japon et l’Australie, entre autres, sont prêts à payer des prix plus élevés pour les produits biologiques, tels que l’huile d’avocat biologique. Cette demande est également attribuée à la volonté croissante de dépenser pour des aliments sains et nutritionnels et à la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages offerts par la consommation de produits alimentaires biologiques. La population croissante exigeant plus d’options alimentaires saines et l’augmentation du revenu disponible ont alimenté la demande d’huile d’avocat biologique. Par conséquent, la tendance émergente des aliments biologiques devrait offrir d’énormes opportunités de marché aux producteurs d’huile d’avocat au cours de la période projetée.

Le marché de l’huile d’avocat, par type, est segmenté en extra vierge, vierge, raffinée et mélanges. En 2018, le segment de l’extra vierge a dominé le marché. Ce type d’huile d’avocat est dérivé en pressant le Hass et le type Fuerte de fruits d’avocat. L’huile d’avocat extra vierge du cultivar Hass a un point de fumée à une température supérieure à 250°C, ce qui la rend adaptée à la friture. La consommation croissante d’huile de cuisson saine et nutritive par les consommateurs soucieux de leur santé stimule la croissance du marché de l’huile d’avocat extra vierge.

Sur la base de la géographie, le marché mondial de l’huile d’avocat est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud. L’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché en 2018, suivie de l’APAC.

Marché Mondial de l’Huile d’Avocat – par Type

Huile Extra Vierge

Vierge

Raffiné

Mélange

Autres

Marché Mondial de l’Huile d’Avocat – par Nature

Organique

Conventionnel

Marché Mondial de l’Huile d’Avocat – par Variété

Hass

Pinkerton

Fuerte

Gwen

Autres

Marché Mondial de l’Huile d’Avocat – par Application

Aliments et Boissons

Pharmaceutique

Cosmétique

Autres

Marché Mondial de l’Huile d’Avocat – par Canal de Distribution

Hypermarchés et Supermarchés

Magasins Spécialisés

Boutiques en Ligne

Autres

