Le marché de l’huile d’avocat atteindra 1 452,2 millions d’ici 2027 en se concentrant sur les facteurs de croissance de l’industrie mondiale

The Insight Partners a ajouté le dernier rapport sur « Le marché mondial de l’huile d’avocat jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse des prévisions mondiales par type (extra vierge, vierge, raffinée et mélanges); Nature (Biologique, Conventionnel); Variété (Hass, Pinkerton, Fuerte, Gwen et autres); Application (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et autres) ; Canal de distribution (hypermarchés et supermarchés, magasins spécialisés, magasins en ligne et autres) et géographie »

L’étude de marché consiste à comprendre les facteurs soutenant la croissance du marché de l’huile d’avocat, à estimer et à prévoir l’analyse des revenus et des parts de marché, et à repérer les acteurs importants du marché et leurs développements clés. L’huile d’avocat est un ingrédient alimentaire translucide, incolore et sans saveur, généralement dérivé du collagène prélevé sur des parties du corps d’animaux. Il est cassant lorsqu’il est sec et gommeux lorsqu’il est humide. L’huile d’avocat est fabriquée à partir de collagène animal, une protéine qui constitue les tissus conjonctifs, tels que la peau, les tendons, les ligaments et les os.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00010900/

Le marché mondial de l’huile d’avocat représentait 669,48 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 9,1 % de 2019 à 2027 pour atteindre 1 452,25 millions de dollars américains d’ici 2027. L’huile d’avocat est un produit comestible utilisé dans diverses recettes alimentaires, vinaigrettes, produits de boulangerie, et des collations sucrées et salées. Il est également utilisé dans les produits de soins personnels et cosmétiques en raison de ses propriétés hydratantes et régénérantes. L’huile a une teneur élevée en graisses monoinsaturées et une faible teneur en graisses saturées, et elle est exempte de cholestérol. L’huile d’avocat est très appréciée des personnes atteintes de diabète, car la consommation régulière de cette huile aide à réduire les taux de lipides à basse densité (LDL), c’est-à-dire le mauvais cholestérol. L’huile d’avocat est riche en vitamine E et en potassium, qui maintiennent les vaisseaux sanguins en bonne santé en éliminant les radicaux libres.

Principaux acteurs du marché de l’huile d’avocat :

Ingrédients Darling Inc.

Gelita SA

Gelnex

Italhuile d’avocat

Huiles d’avocat Junca

Huile d’avocat Lapi

Huile d’avocat Nitta Inc.

Huile d’Avocat Sterling

Groupe Tessenderlo

Huile d’avocat Trobas

Le marché de l’huile d’avocat a connu une croissance significative en raison de la prise de conscience croissante des avantages pour la santé associés à l’huile d’avocat. De plus, la demande croissante d’huile d’avocat offre une énorme opportunité de marché pour les principaux acteurs opérant sur le marché de l’huile d’avocat. Cependant, les activités de recherche et développement devraient stimuler la croissance globale du marché de l’huile d’avocat au cours de la période de prévision.

Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché de l’huile d’avocat en comprenant les approches de croissance stratégique.

Planifiez une discussion de prévente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée du rapport, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie, l’assistance sur les technologies et les définitions du marché : https://www.theinsightpartners.com/inquiry /TIPRE00010900/

Le marché de l’huile d’avocat, par type, est segmenté en extra vierge, vierge, raffinée et mélanges. En 2018, le segment extra vierge dominait le marché. Ce type d’huile d’avocat est obtenu en pressant les fruits d’avocat de type Hass et Fuerte. L’huile d’avocat extra vierge du cultivar Hass a un point de fumée à une température supérieure à 250°C, ce qui la rend adaptée à la friture. La consommation croissante d’huile de cuisson saine et nutritive par les consommateurs soucieux de leur santé stimule la croissance du marché de l’huile d’avocat extra vierge.

Sur la base de la géographie, le marché mondial de l’huile d’avocat est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud. L’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché en 2018, suivie de l’APAC.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de l’huile d’avocat en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de l’huile d’avocat par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Raison d’acheter :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial de l’huile d’avocat.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché de l’huile d’avocat, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00010900/

Table des matières

Introduction Points clés à retenir Méthodologie de la recherche Paysage du marché de l’huile d’avocat Marché de l’huile d’avocat – Dynamique clé du marché Marché de l’huile d’avocat – Analyse du marché mondial Marché de l’huile d’avocat – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Source Marché de l’huile d’avocat – Revenus et prévisions jusqu’en 2028 – Application Chiffre d’affaires et prévisions du marché de l’huile d’avocat jusqu’en 2028 – Analyse géographique Paysage de l’industrie Marché de l’huile d’avocat, profils d’entreprises clés annexe

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez

Personne à contacter : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876