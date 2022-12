Le marché de l’huile d’arachide observera une croissance importante d’ici 2029, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

» Avec une compréhension claire des besoins des clients, une méthode ou une combinaison de plusieurs a été utilisée pour construire le plus excellent rapport d’étude de marché sur l’huile d’arachide . Le rapport contient une analyse et des prévisions complètes du marché, une définition du marché, des moteurs du marché et des contraintes du marché, une part de marché , segmentation du marché et analyse des principaux acteurs du marché.Lors de la préparation du rapport, les marchés aux niveaux local, régional et mondial ont été explorés.Parts de marché des principaux acteurs dans les principales régions du monde telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie Le Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiés dans le rapport d’analyse du marché de l’huile d’arachide

Ce document sur le marché de l’huile d’arachide fournit les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision pour le marché. Le rapport fournit une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Les éléments clés de ce rapport vont des perspectives de l’industrie aux facteurs de succès critiques, à la dynamique de l’industrie ou à la définition du marché en termes de moteurs et de contraintes, de segmentation du marché et d’analyse de la chaîne de valeur, aux opportunités ou développements clés, aux perspectives d’application et de technologie, à l’analyse au niveau régional ou national pour paysage concurrentiel. L’analyse de la part de marché des entreprises et les profils des entreprises clés sont les principaux aspects de l’analyse concurrentielle qui sont soulignés dans le rapport sur le marché de l’huile d’arachide.

Analyse et taille du marché de l’huile d’arachide

Les décès dus aux maladies cardiovasculaires ont récemment augmenté dans le monde, ce qui tend à stimuler le marché des produits à base d’huile d’arachide. L’huile d’arachide est connue pour ses bienfaits pour la santé, en particulier pour la santé cardiaque. Cependant, l’augmentation des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, l’arthrite , les accidents vasculaires cérébraux et le cancer devrait faire augmenter la demande d’huile d’arachide dans le monde.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’huile d’arachide était évalué à 2,40 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 3,28 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché de l’huile d’arachide

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (raffiné, non raffiné), application (produits de soins personnels, alimentaire, pharmaceutique, autres), emballage (récipients en verre, contenants en plastique, cartons, sachets en plastique, autres), produit (pressé à froid, pressé à chaud), utilisateur final (maison, restaurant, fabrication d’aliments, autre) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Georgia-Pacific Chemicals LLC (États-Unis), Kraton Corporation (Pays-Bas), Eagle Imports (États-Unis), PAG PEACE SAN. TIC. LTD. IST. (Turquie), GrantChem, Inc. Fujian Qina Trading Co. (États-Unis), LLC PK « XimProm » (Russie), AKAY TIC ST. Ltd. (Chine), IBRAHIM WALI MOHAMMED & CO. (Pakistan), GC RUTTEMAN & Co. BV (Pays-Bas), MALPLAST INDUSTRIES LIMITED (Kenya), Akan Ticaret & Industrial College.Sti. (Istanbul, Turquie), Matole Ltd (Hongrie), Finis Vegetable Oil BV (Pays-Bas), Bettcher Industries, Inc. (États-Unis), Anko Food Machine Co. Ltd. (Taïwan), Heat and Control, Inc. (États-Unis), BAADER (Allemagne), Dover Corporation (États-Unis) Des opportunités La demande croissante d’huile d’arachide dans les secteurs des cosmétiques et des soins personnels

Augmentation des niveaux de revenu disponible, augmentation des dépenses en aliments et boissons et sensibilisation accrue des consommateurs

L’application croissante de l’huile d’arachide dans les produits pharmaceutiques stimule le marché

Définition du marché

L’huile d’arachide est un type d’huile végétale dérivée des arachides. Elle est également connue sous le nom d’huile d’arachide ou d’huile d’arachide. L’huile a un fort arôme et une saveur d’arachide et est principalement utilisée pour la friture dans l’industrie alimentaire. L’huile d’arachide est idéale pour la friture car elle n’absorbe pas la saveur du produit alimentaire principal.

Dynamique du marché de l’huile d’arachide

Conducteurs

Sensibilisation croissante à la santé

L’huile d’arachide aide à réduire le risque de battements cardiaques anormaux ou d’arythmies, qui peuvent entraîner une mort subite. Il aide également à abaisser les niveaux de triglycérides, à ralentir le taux de croissance de la plaque d’athérosclérose et à abaisser la tension artérielle. Les consommateurs optent de plus en plus pour des alternatives plus saines et ils considèrent les soins préventifs comme un outil nécessaire pour les aider à mener une vie plus saine. En conséquence, les huiles d’arachide deviennent de plus en plus populaires car elles sont riches en vitamines, protéines et minéraux et peuvent aider au traitement de maladies telles que le cancer, l’asthme et la dépression.

Stratégies de marketing et recommandations pour stimuler la croissance du marché

Le nom de la marque, la valeur nutritionnelle et la sécurité du produit sont tous des facteurs qui influencent les décisions d’achat des consommateurs. Diverses fusions et acquisitions, partenariats, collaborations et investissements relativement élevés dans l’industrie alimentaire ont propulsé le marché de l’huile d’arachide à un rythme constant.

Opportunité

L’utilisation croissante de l’huile d’arachide dans les produits pharmaceutiques, ainsi que l’augmentation des initiatives publiques liées à la santé et à la forme physique, font avancer le marché. La sensibilisation des consommateurs aux bienfaits de l’huile d’arachide pour la santé accroît la pression sur les acteurs du marché pour qu’ils innovent afin de rester compétitifs. La sensibilisation accrue des consommateurs aux nombreux avantages de l’huile d’arachide en fait augmenter la demande dans les secteurs des cosmétiques et des soins personnels. Il est désormais plus facile de trouver des informations sur les remèdes maison pour les affections cutanées et les soins personnels. En conséquence, les consommateurs se tournent vers des huiles médicinales bénéfiques telles que l’huile d’arachide pour les produits de soins personnels faits maison.

Data Bridge Market Research présente une image détaillée du marché au moyen d’une étude, d’une synthèse et d’une sommation de données provenant de plusieurs sources. Les données ainsi présentées sont complètes, fiables et le résultat de recherches approfondies, tant primaires que secondaires. Les analystes ont présenté les différentes facettes du marché avec un accent particulier sur l’identification des principaux influenceurs de l’industrie.

Analyse des acteurs clés du marché de l’huile d’arachide du localisateur de services publics-:

L’étude présentée dans cette section fournit des détails sur les principaux acteurs du marché. Il clarifie également les stratégies marketing adoptées par ces acteurs et décrit leurs participations sur le marché mondial.

Pourquoi la triangulation des données est-elle importante dans la recherche qualitative ?

Cela implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une méthode utilisée lors de l’examen, de la synthèse et de l’interprétation des données de terrain. La triangulation des données a été préconisée en tant que technique méthodologique non seulement pour améliorer la validité des résultats de la recherche, mais également pour obtenir «l’exhaustivité» et la «confirmation» des données à l’aide de plusieurs méthodes.

