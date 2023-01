Le marché de l’hôtellerie intelligente se développe pour afficher un TCAC remarquable de 26,3% d’ici 2029 avec une analyse des principaux moteurs, de la taille, de la part, de la croissance et des opportunités

Les acteurs du marché peuvent utiliser cette analyse pour obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. ce document de marché couvre toutes les principales régions et pays pour l’étude des paramètres du marché. L’analyse régionale aidera les acteurs du marché à exploiter des marchés régionaux inexplorés, à préparer des stratégies spécifiques pour les régions cibles et à comparer la croissance de tous les marchés régionaux. Le rapport mondial sur ce marché fournit les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, l’aperçu de l’industrie et l’analyse du marché international. Ce marché souligne les principaux fabricants mondiaux, pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché à l’aide de l’analyse SWOT.

Rapport de recherche sur la popularité croissante et l'analyse commerciale du marché mondial de l'hôtellerie intelligente (2022-2029).

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’hôtellerie intelligente devrait croître à un TCAC de 26,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, à 18,11 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 117,26 milliards USD d’ici 2029.

Définition du marché mondial de l’hôtellerie intelligente

Grâce à des systèmes de divertissement numériques dans les chambres, les hôtels peuvent améliorer l’expérience de leurs clients et augmenter leurs revenus grâce à une hospitalité intelligente. Plusieurs marques d’hôtellerie sont en mesure d’ajuster et de personnaliser leurs solutions back-end et front-end, permettant une expérience de voyage plus distinctive.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Smart Hospitality

Le paysage concurrentiel du marché de l’hôtellerie intelligente fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’hôtellerie intelligente.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont : –

NEC Corporation

Huawei Technologies Co., Ltd.

IBM

Cisco Systems, Inc.

Siemens

Schneider Electric

Contrôles Johnson

Honeywell International Inc.

Oracle



Winhotel Solution SL

BuildingIQ

WiSuite

Qualsoft Systems Pvt. Ltd.

SAMSUNG

HÔTELS BLAZON

Control4 Corporation

Ligne d’invité

Lits nuageux

Réception n’importe où

Période de prévision : 2022 à 2029

Année de référence : 2021

Années historiques : 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014)

Unités quantitatives : chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD

Faits saillants de l’étude

Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leur position sur le marché en termes de classement et de compétences de base, et détailler le paysage concurrentiel des leaders du marché

Décrire et prévoir le marché, en termes de valeur, pour divers segments, par région Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC) et Reste du monde (RoW)

Paramètres clés qui animent ce marché et freinent sa croissance

Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Dynamique du marché de l’hôtellerie intelligente

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’hôtellerie intelligente au cours de la période de prévision sont les suivants :

Augmentation de la demande de temps réel

Le marché est en pleine expansion en raison de la demande croissante de gestion optimisée de l’expérience client en temps réel.

Augmentation de l’adoption des systèmes de gestion des lots et de l’énergie

La croissance du marché est alimentée par une augmentation de l’utilisation des services et technologies d’accueil intelligents par diverses entreprises de l’industrie hôtelière.

Les avancées technologiques

De nombreuses organisations proposent une large gamme de solutions et de technologies d’accueil intelligentes pour répondre aux différents besoins des clients. Certaines de ces technologies sont assez intelligentes, comme celles qui permettent aux hôteliers de s’enregistrer rapidement, ce qui devrait en outre propulser la croissance du marché de l’hôtellerie intelligente.

Des opportunités

En outre, le développement de plates-formes Iot basées sur le cloud, qui devrait en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché de l’hôtellerie intelligente dans les années à venir.

Contraintes / Défis Marché mondial de l’hôtellerie intelligente

D’autre part, l’augmentation du coût initial de déploiement et les difficultés d’intégration des systèmes et réseaux existants devraient encore entraver la croissance du marché de l’hôtellerie intelligente au cours de la période ciblée. Cependant, l’intégration de capacités d’analyse de streaming en temps réel dans des solutions intelligentes pourrait encore remettre en question la croissance du marché de l’hôtellerie intelligente dans un avenir proche.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’hôtellerie intelligente

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché de l’hôtellerie intelligente. Les effets mondiaux de la maladie sont déjà visibles et l’hôtellerie intelligente devrait être fortement touchée. Les gouvernements du monde entier ont fermé les frontières internationales et interrompu les vols internationaux et intérieurs, ce qui a eu un impact négatif sur l’industrie hôtelière. L’épidémie de COVID-19 a semé la panique parmi les visiteurs. En conséquence, les gens ont annulé des voyages personnels et professionnels, mettant à rude épreuve l’industrie hôtelière. Cependant, dans le scénario post-COVID, le marché de l’hôtellerie intelligente devrait être considérablement impacté en raison de la levée des restrictions de voyage et le retour des vols, d’autre part, devrait relancer la croissance du marché.

Développement récent

En 2019, le groupe InterContinental Hotels a annoncé que sa marque hôtelière enthousiaste sera élargie. Ce serait un hôtel de 95 chambres doté de technologies de pointe pour le divertissement afin d’offrir aux clients une expérience unique en son genre. Cela offrirait aux visiteurs de nombreuses nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une expérience merveilleuse lors de leur séjour à l’hôtel.

Les réponses clés saisies dans l’étude sont

Quelle géographie aurait une meilleure demande de produits/services ?

Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché régional ?

Les pays qui peuvent voir la forte augmentation du TCAC et de la croissance d’une année sur l’autre (YOY) ?

Dans quelle mesure le marché est-il faisable pour les investissements à long terme ?

Quelle opportunité le pays offrirait-il aux acteurs existants et nouveaux sur le marché de l’hôtellerie intelligente ?

Analyse du côté des risques impliquant des fournisseurs dans une zone géographique spécifique ?

Quels facteurs influençant la demande de Smart Hospitality dans un avenir proche ?

Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs dans la croissance de Global Smart Hospitality ?

Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

Portée du marché mondial de l’hôtellerie intelligente

Le marché de l’hôtellerie intelligente est segmenté en fonction du type, du type d’hôtel, du mode de déploiement et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Logiciel

Prestations de service

Type d’hôtel

Hôtels d’affaires

Hôtels historiques et de charme

Centres de villégiature et spas

Autres

Sur la base du type d’hôtel, le marché de l’hôtellerie intelligente est segmenté en hôtels d’affaires, hôtels patrimoniaux et de charme, centres de villégiature et spas, etc.

Mode de déploiement

Sur le cloud

Sur demande

Sur la base du mode de déploiement, le marché de l’hôtellerie intelligente est segmenté en sur site et à la demande.

Application

Hôtels

Croisière

Yachts de luxe

Autres

Sur la base de l’application, le marché de l’hôtellerie intelligente est segmenté en hôtels, croisières, yachts de luxe et autres.

Analyse régionale du marché de l’hôtellerie intelligente

Le marché mondial de l’hôtellerie intelligente est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type d’hôtel, mode de déploiement et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’hôtellerie intelligente sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’ Europe domine le marché de l’hôtellerie intelligente en raison des développements technologiques. En outre, l’infrastructure Internet robuste et l’inclinaison vers l’IdO stimuleront davantage la croissance du marché de l’hôtellerie intelligente dans la région au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante sur le marché de l’hôtellerie intelligente en raison de la capacité de gestion des solutions d’externalisation. De plus, la mise en place massive de centres de contact devrait encore propulser la croissance du marché de l’hôtellerie intelligente dans la région dans les années à venir.

Qu’est-ce que le rapport vous réserve ?

– Taille et prévisions de l’industrie : les analystes de l’industrie ont proposé des projections historiques, actuelles et prévues de la taille de l’industrie du point de vue du coût et du volume

– Opportunités futures: dans ce segment du rapport, les concurrents de Smart Hospitality se voient proposer des données sur les aspects futurs que le secteur Smart Hospitality est susceptible de fournir

– Tendances et développements du secteur : Ici, les auteurs du rapport ont parlé des principaux développements et tendances en cours sur le marché de l’hôtellerie intelligente et de leur impact prévu sur la croissance globale

– Étude sur la segmentation de l’industrie: une ventilation détaillée des principaux segments de l’industrie de l’hôtellerie intelligente, ainsi que le type de produit, l’application et la verticale, a été effectuée dans cette partie du rapport

– Analyse régionale: les fournisseurs du marché de l’hôtellerie intelligente reçoivent des informations vitales sur les régions à forte croissance et leurs pays respectifs, les aidant ainsi à investir dans des régions rentables

– Paysage concurrentiel : Cette section du rapport met en lumière la situation concurrentielle du marché Smart Hospitality en se concentrant sur les stratégies cruciales adoptées par les acteurs pour consolider leur présence au sein de l’industrie Smart Hospitality.

Table des matières détaillée du rapport d’étude de marché mondial sur la reconnaissance des gestes et la détection sans contact:

1 Introduction de Smart Hospitality et aperçu du marché

2 Analyses de la chaîne industrielle

3 Marché mondial de l’hôtellerie intelligente, par type

4 Marché de l’hôtellerie intelligente, par application

5 productions mondiales d’hôtellerie intelligente, valeur par région

6 productions mondiales de Smart Hospitality, consommation, exportation, importation par régions

7 statuts du marché mondial de l’hôtellerie intelligente et analyse SWOT par régions

8 paysages concurrentiels

9 Analyses et prévisions du marché mondial de l’hôtellerie intelligente par type et application

10 analyses et prévisions du marché de l’hôtellerie intelligente par région

11 nouvelles analyses de faisabilité de projet

12 Constatation et conclusion de la recherche

13 Annexe

Vous cherchez à provoquer des relations d’affaires fructueuses avec vous !

Quels sont les points saillants de ce rapport ?

Une évaluation bien détaillée des données de tarification a été menée par d’éminents analystes, en fonction du produit, de l’application, ainsi que des terrains régionaux

Un examen détaillé du paysage des fournisseurs aux côtés des entreprises importantes qui peuvent aider à mieux évaluer le scénario concurrentiel du marché mondial

Des informations importantes et perspicaces concernant le spectre réglementaire qui régit le marché, associées aux investissements versés par de nombreux acteurs de l’industrie mondiale

Un examen approfondi des nombreux paramètres augmentant la part de marché globale ainsi que leur influence sur la projection ainsi que la dynamique de l’industrie mondiale

Une compréhension détaillée des nombreuses opportunités disponibles sur le marché mondial ainsi que l’identification des facteurs importants

Une évaluation intrinsèque des nombreuses tendances prévalant sur le marché mondial qui peuvent aider à scruter les développements dans l’espace commercial

