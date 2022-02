Le marché de l’horloge atomique devrait dépasser 668,58 millions de dollars américains d’ici 2027

L’étude du marché de l’horloge atomique par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché de l’horloge atomique jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (horloge atomique au rubidium et CSAC, horloge atomique au césium et horloge atomique à hydrogène Maser) et application (spatiale et militaire / aérospatiale , recherche scientifique et métrologique, télécommunications et radiodiffusion et autres applications), le marché était évalué à 418,73 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 668,58 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2020 à 2027.

Le marché des horloges atomiques est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). L’Amérique du Nord a dominé le marché des horloges atomiques en 2019, suivie de l’Europe et de l’APAC. La présence d’acteurs majeurs du marché, tels que Microsemi, Frequency Electronics, Stanford Research Systems et Excelitas Technologies, stimule la croissance du marché des horloges atomiques en Amérique du Nord. De plus, le marché de l’APAC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial des horloges atomiques avec une part de revenus de 34,58 % en 2019, suivie de l’Europe et de l’APAC. L’augmentation des développements stratégiques organiques et inorganiques – tels que les lancements de produits et les fusions et acquisitions – parmi les acteurs du marché soutient la croissance du marché de l’horloge atomique en Amérique du Nord. Par exemple, l’agence gouvernementale américaine a introduit une nouvelle horloge atomique en avril 2014 pour améliorer les normes civiles de chronométrage. Smart Grid Mexico, une organisation non gouvernementale, a été lancée en 2014 pour promouvoir le développement et l’exécution de solutions technologiques dans l’industrie de l’énergie au Mexique afin d’augmenter son efficacité. Ce programme intègre davantage la communauté de collaboration et d’échange qui encourage les réseaux intelligents dans le pays. De telles initiatives devraient propulser la demande d’horloges atomiques au cours de la période de prévision.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’horloge atomique en Amérique du Nord

Les États-Unis sont l’un des plus grands marchés de l’horloge atomique, en particulier dans les secteurs militaire et aérospatial. En raison de l’épidémie de COVID-19, l’effondrement du développement des infrastructures de télécommunications et du financement de nouveaux projets de recherche dans divers secteurs entrave le marché global de l’horloge atomique. L’impact de la pandémie est sévère dans les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, impliquées dans des activités de R&D spatiale, militaire et de défense. Cependant, on s’attend à ce que les secteurs de l’espace, de la défense et des télécommunications soient en mesure de faire face dans les mois à venir, et la demande d’horloges atomiques augmenterait à partir de 2021.

Depuis leur invention au milieu du XXe siècle, les horloges atomiques ont subi d’énormes développements et améliorations. Diverses applications des horloges atomiques en métrologie et en physique fondamentale ont été rendues possibles par l’amélioration constante de leur précision et de leur stabilité. Par conséquent, en raison des applications sensibles au temps, il existe une forte demande d’horloges atomiques de la part des stations météorologiques. Le positionnement par satellite GNSS dépend également de la propagation que le signal prend pour voyager du satellite au récepteur. Par conséquent, l’erreur de position est implicite ; ainsi, les systèmes de navigation reposent sur les performances de l’horloge. De plus, les horloges atomiques sont également utilisées dans les stations terrestres pour synchroniser les horloges en orbite et caractériser les systèmes horaires

Marché de l’horloge atomique – Profils des entreprises

• AccuBeat Ltd.

• Excelitas Technologies Corp.

• IQD Frequency Products Ltd.

• Léonard

• Microchip Technology Inc.

• Orolia

• Oscilloquartz

• Systèmes de recherche de Stanford

• Tekron

• VREMYA-CH JSC

