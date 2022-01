Le marché de l’hexafluorure de soufre (SF6) devrait connaître une croissance vertigineuse jusqu’en 2028 | Concorde Specialty Gases, Inc., Air Liquide, The Linde Group, Advanced Specialty Gases., Matheson Tri-Gas

L’enquête et les estimations de ce rapport de marché sur l’hexafluorure de soufre (SF6) permettent également de déterminer les types de consommateurs, leurs points de vue sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour améliorer un produit. Ce rapport fournit une analyse de fond absolue de l’industrie qui comprend une évaluation du marché parent. Ce rapport sur le marché met également en lumière les données historiques, les tendances actuelles du marché, les environnements de produits futurs, les stratégies de marketing, les innovations technologiques, les technologies à venir, les nouvelles opportunités et les progrès techniques dans l’industrie connexe

Hauptakteure : Solvay, Kanto Denka Kogyo Co., Ltd., SHOWA DENKO KK, Praxair Technology, Inc., Concorde Specialty Gases, Inc., Air Liquide, The Linde Group, Advanced Specialty Gases., Matheson Tri-Gas, Inc. , Air Products and Chemicals, Inc., Fujian Shaowu Yongfei Chemical Co., Ltd., AVANSCHEM, AGC Chemicals, BOC, A-Gas, Merck KGaA, GENERON, American Gas Products et Westair Aviation

Après avoir étudié les entreprises clés, le rapport se concentre sur les startups qui contribuent à la croissance du marché. Les fusions et acquisitions possibles entre les startups et les organisations clés sont identifiées par les auteurs du rapport dans l’étude. La plupart des entreprises du marché Hexafluorure de soufre (SF6) sont actuellement occupées à introduire de nouvelles technologies, stratégies, développements de produits, améliorations et contrats à long terme afin de maintenir leur domination sur le marché mondial.

Le marché de l’hexafluorure de soufre (SF6) augmentera à un taux de 6,02 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de l’utilisation de l’hexafluorure de soufre dans les transformateurs et disjoncteurs haute tension agit comme un facteur essentiel de la croissance de l’hexafluorure de soufre (SF6 ) marché.

L’hexafluorure de soufre est défini comme un agent de contraste incolore, inodore, non toxique et de nature ininflammable. Ils agissent comme un excellent isolant électrique et ils sont principalement insolubles dans l’eau mais sont solubles dans les solvants organiques non polaires. Ils ont généralement une densité élevée par rapport à l’air. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que le milieu médical, diélectrique, composé de traceur, la fabrication de métaux et autres.

