Le marché de l’hexafluorure de soufre aura un impact important dans un avenir proche d’ici 2027

L’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz à effet de serre non toxique, électriquement et puissant qui possède des caractéristiques d’isolation électrique supérieures. Ce gaz incolore et inodore est cinq fois plus lourd que l’air et présente une résistance diélectrique et une stabilité thermique élevées. L’hexafluorure de soufre a une forte demande dans les industries de l’électricité, de l’énergie, de l’électronique, de la médecine, de l’aérospatiale et de la météorologie, entre autres.

Fujian ShaowuYongfei Chemical Co., Ltd ; SHOWA DENKO K.K. ; Chemix Gases ; Solvay S.A ; Kanto Denka Kogyo Co., Ltd ; Air Liquide ; Concorde Specialty Gases Inc ; Iwatani Corporation ; Linde plc ; et Matheson Tri-Gas, Inc. ; font partie des acteurs bien établis sur le marché mondial de l’hexafluorure de soufre.

Le marché de l’hexafluorure de soufre était évalué à 221,69 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 354,04 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 5,4 % de 2019 à 2027.

Impact du COVID-19 sur le marché Hexafluorure de soufre

L’épidémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays, dont les États-Unis, le Brésil, la Russie, l’Inde, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Iran et l’Espagne.La chimie et les matériaux sont l’une des principales industries mondiales souffrant de graves perturbations sous la forme La Chine est le centre mondial de fabrication et le plus grand fournisseur de matières premières pour diverses industries ; c’est également l’un des pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19. Le verrouillage de diverses usines et usines en Chine affecte les chaînes d’approvisionnement mondiales et avoir un impact négatif sur la fabrication et les ventes de divers produits chimiques et matériaux Ces facteurs sont susceptibles de freiner la croissance de divers marchés liés à l’industrie des produits chimiques et des matériaux au cours des prochains trimestres financiers.

Utilisation élevée de l’hexafluorure de soufre dans l’industrie électronique pour stimuler la croissance du marché de l’hexafluorure de soufre à un TCAC de 5,4 % au cours de la période 2019-2027

Son utilisation sous forme de milieu diélectrique dans les condensateurs, appareillages de commutation, disjoncteurs et autres appareils électriques est un facteur majeur de croissance du marché.La stabilité thermique et la rigidité diélectrique élevée de l’hexafluorure de soufre offrent des propriétés de refroidissement et d’isolation exceptionnelles. d’hexafluorure de soufre au lieu d’autres supports diélectriques conventionnels permet d’économiser de l’espace dans l’équipement, tout en réduisant son poids et en garantissant sa sécurité de fonctionnement. La capacité calorifique élevée des compteurs et le faible diélectrique permettent un transfert de chaleur efficace à travers le milieu d’hexafluorure de soufre. , ininflammable, non toxique et non corrosif, et il conserve sa forme gazeuse à basse température, ce qui soutient davantage sa demande croissante dans le segment électrique.

Marché de l’hexafluorure de soufre – Grade Insights

Le segment de qualité standard représentait la plus grande part du marché mondial en 2018, le marché de l’hexafluorure de soufre de qualité électronique devrait croître.Le gaz de qualité électronique est très pur et est considéré comme un agent de gravure électronique approprié qui est de plus en plus déployé dans le domaine de la microélectronique. L’hexafluorure de soufre de qualité électronique est utilisé dans la production d’accélérateurs de particules, d’électronique et de circuits intégrés. Le gaz crée une quantité optimale de radicaux F pour éliminer les couches à base de silicium des parois de la chambre à plasma. De plus, les gaz fluorés, tels que l’hexafluorure de soufre, sont connus pour leurs meilleures performances d’isolation et d’extinction d’arc.

