Le marché de l’herpès devrait croître de 1 627,74 millions USD avec un TCAC supérieur à 6,6% d’ici 2028

Analyse de Marché et perspectives: Marché mondial de l’Herpès

Le marché mondial de l’herpès devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 6,6% pour la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 627,74 millions USD d’ici 2028 contre 1 020,91 millions USD en 2020. La prévalence croissante des infections herpétiques et l’augmentation de la population gériatrique sont des moteurs majeurs, qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Un nombre croissant de personnes sont touchées par le virus de l’herpès simplex, qui nécessite un traitement anti-herpétique très efficace et avancé pour minimiser le risque pendant le traitement. Les systèmes de santé ont besoin de médicaments très avancés pour de nombreux types d’herpès différents pendant le traitement des patients. Par conséquent, les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur les lancements de produits et les approbations de produits. De plus, les gouvernements et les organismes de réglementation soutiennent les acteurs du marché en vertu des approbations de produits.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché mondiales de l’herpès

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Abbott, Apotex, Inc., Avet Pharmaceuticals, Inc., Bausch Health Companies, Inc. Cipla, Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., EPI Health, Fresenius Kabi AG, GlaxoSmithKline plc., Glenmark Pharmaceutical Inc., États-Unis d’Amérique, Maruho Co.,Ltd., Mylan N.V., Pfizer Inc., Sun Industries Pharmaceutiques Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Zydus Pharmaceuticals, Inc., RECORDATI S.p.A., Aurobindo Pharma, Amneal Pharmaceuticals LLC, Slavia Pharm S.R.L. et Blistex, Inc., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier, ce qui accélère encore la croissance du marché mondial de l’herpès.

Points forts du Marché:

Les dernières informations sur l’évolution du marché pour formuler leurs stratégies de vente et de marketing. Ce rapport sur le marché des carences en arginase a été créé pour fournir à ses lecteurs des informations et des analyses à jour afin de découvrir de nouvelles opportunités de croissance.

Le rapport sur le marché couvre les principaux défis, le paysage concurrentiel et l’analyse démographique qui peuvent aider les entreprises à mieux comprendre les variations propres à chaque pays.

Les analystes mettent également l’accent sur les tendances clés et les opportunités futures qui peuvent être explorées dans la région pour aider les entreprises à augmenter leurs revenus.

Pour obtenir des informations concurrentielles sur les entreprises leaders avec des informations sur leur part de marché et leurs taux de croissance.

Portée et Taille du Marché Mondial de l’Herpès

Le marché mondial de l’herpès est segmenté en fonction du type de virus, du produit, du type de médicament, de l’âge, de la voie d’administration, du canal de distribution et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser des poches de croissance et des stratégies de niche pour aborder le marché et déterminer vos domaines d’application principaux et la différence dans vos marchés cibles.

Sur la base du type de virus, le marché mondial de l’herpès est segmenté en herpès simplex et herpès zoster. En 2021, le segment de l’herpès simplex devrait dominer le marché en raison de l’augmentation de la prévalence des infections herpétiques dues à des rapports sexuels non protégés avec un partenaire infecté.

Sur la base du produit, le marché mondial de l’herpès est segmenté en acyclovir, docosanol, valacyclovir, famciclovir et autres. En 2021, le segment de l’acyclovir devrait dominer le marché car il atténue efficacement les symptômes de l’infection et augmente les dépenses de santé en raison de la sensibilisation croissante des personnes aux soins de santé.

Avantages de l’étude

