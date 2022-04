Le marché de l’héparine devrait atteindre 7,55 milliards USD en 2028

La taille du marché mondial héparine devrait atteindre 7,55 milliards USD en 2028 avec un TCAC de 1,4 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante d’héparine en raison de la forte prévalence de maladies chroniques telles que l’insuffisance rénale terminale, la fibrillation auriculaire et les maladies cardiovasculaires, le nombre croissant d’interventions chirurgicales réalisées dans le monde et les activités de R&D étendues pour explorer d’autres rôles cliniques et thérapeutiques de l’héparine sont facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, l’héparine est utilisée pour diverses indications hors AMM dans les hôpitaux et pour le traitement et la prévention des événements thromboemboliques veineux chez les patients post-chirurgicaux, et c’est un autre facteur qui devrait contribuer à la croissance des revenus du marché à l’avenir.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4154

L’héparine est un anticoagulant largement utilisé qui réduit considérablement les risques de coagulation et les événements thromboemboliques après des interventions chirurgicales majeures. L’héparine est un polysaccharide naturel appartenant à la famille des glycosaminoglycanes principalement présents dans les mastocytes. L’héparine exerce des propriétés anticoagulantes en se liant à l’antithrombine et en renforçant l’effet inhibiteur ultérieur de l’antithrombine sur la thrombine et le facteur X activé. L’héparine actuellement disponible est principalement obtenue à partir de tissus animaux. Cependant, en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité des animaux, plusieurs approches de bio-ingénierie de l’héparine telles que la production microbienne et la modification chimioenzymatique, entre autres, font de plus en plus l’objet de recherches. Les principaux acteurs se concentrent également sur la R&D pour ses applications cliniques et thérapeutiques potentielles telles que les activités anti-inflammatoires et antitumorales ainsi que le rôle dans la prévention des maladies infectieuses, en plus de son utilisation comme anticoagulant. L’héparine a des propriétés antinéoplasiques ainsi que des propriétés anticoagulantes, et cela devrait entraîner une augmentation des activités de recherche pour explorer le potentiel de l’héparine pour le traitement de diverses autres conditions. Ceci, à son tour, devrait contribuer de manière significative à la croissance des revenus du marché à l’avenir.

La prophylaxie de la thromboembolie veineuse avec traitement anticoagulant est souvent utilisée pour les patients cancéreux hospitalisés ou subissant une chimiothérapie. Cependant, les risques éventuels de saignement liés à l’utilisation de l’héparine et de ses dérivés ont limité son utilisation dans la prise en charge des patients cancéreux dans d’autres contextes thérapeutiques, ce qui pourrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Quelques faits saillants clés du rapport:

Le segment de l’héparine de bas poids moléculaire (HBPM) devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision, en raison de la préférence croissante pour l’HBPM par rapport à l’héparine non fractionnée dans les contextes cliniques, dans le traitement des événements thromboemboliques veineux, et en obstétrique en raison du faible risque de saignement et d’autres complications qui y sont associées.

La voie d’administration sous-cutanée devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision, en raison de la préférence croissante pour le traitement sous-cutané de l’héparine, d’une moindre incidence de douleur et d’un confort accru pour le patient, et d’un faible risque de thromboembolie récurrente lorsqu’il est traité par injection sous-cutanée d’héparine à faible poids moléculaire. héparine de poids.

La thromboembolie veineuse devrait dominer d’autres segments d’application entre 2021 et 2028 en raison de l’incidence croissante de TEV chez les patients postopératoires et du besoin croissant d’un traitement anticoagulant avec de l’héparine de bas poids moléculaire.

Le segment des pharmacies hospitalières devrait enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de l’admission à l’hôpital de patients nécessitant une chirurgie ou une dialyse, de la disponibilité de dérivés d’héparine de haute qualité, du nombre croissant de procédures ambulatoires et du recours croissant aux pharmaciens et aux médecins.

L’Amérique du Nord devrait représenter une part de revenus significativement importante au cours de la période de prévision, en raison de l’incidence croissante des maladies cardiovasculaires et des maladies chroniques, du nombre croissant d’interventions chirurgicales pratiquées, de la disponibilité d’installations médicales et de médicaments haut de gamme et de la présence robuste de acteurs du marché.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société et son portefeuille de produits et services. Le marché Héparine est extrêmement compétitif et se compose de plusieurs acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales sociétés opérant sur le marché sont :

Pfizer Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Sanofi SA, B. Braun Melsungen AG, GlaxoSmithKline PLC, LEO Pharma A/S, Aspen Holdings, Fresenius SE & Co KGaA, et Viatris Inc.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/heparin-market

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application

et

bifurcation

régionale

la

de

: Administration (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

cutanées

intraveineuses

Perspectives des applications

Maladie coronarienne Thromboembolie

veineuse

Fibrillation auriculaire

Insuffisance rénale

Autres

Perspectives des canaux de distribution (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Pharmacies hospitalières

détail Pharmacies

en ligne

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Europe Allemagne K. Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste de MEA



Demande de personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/4154

Merci d’avoir lu le rapport. Veuillez noter que nous offrons également des rapports personnalisés selon les exigences du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux personnalisé.

À propos de Reports and Data

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com