Le marché de l’hématologie maligne devrait croître à un TCAC de 11,20% au cours de la période de prévision

Les cancers des cellules hématopoïétiques, tels que le lymphome, la leucémie et le myélome multiple, sont appelés hémopathies malignes. Les plaquettes, les globules rouges (RBC) et les globules blancs (WBC), sont dérivés des cellules souches et progénitrices hématopoïétiques de la moelle osseuse et sont responsables du transport de l’oxygène, de la coagulation des plaies et de la protection immunitaire. La microscopie, la cytogénétique, l’immunophénotypage, la cytométrie en flux, l’hybridation in situ par fluorescence (FISH), la réaction en chaîne par polymérase (PCR) et le profilage de l’expression génique peuvent être utilisés pour diagnostiquer certaines hémopathies malignes.

Data Bridge Market Research rapporte que le marché du cancer du sang était évalué à 59,45 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 138,99 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Les rapports de marché organisés par Data Market Research Team Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des hémopathies malignes comprennent:

F. Hoffmann-La Roche SA (société)

Mylan NV (EE. UU.)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Irlande)

Sanofi (France)

Pfizer (États-Unis)

GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)

Novartis (Suisse)

Bayer SA (Allemagne)

Eli Lilly (États-Unis)

Merck & Co. (EE.UU.)

Allergan (Irlande)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

AbbVie (UE)

Johnson & Johnson Pte Ltd (EE.UU.)

Cipla Inc. (EE.UU.)

Abbott (États-Unis)

Merck (Allemagne)

Leopharma A/S (Danemark)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Aurobindo Pharma (Inde)

Lupin (Inde)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Fresenius Kabi AG (Allemagne)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (nous)

Dynamique du marché du cancer du sang

chauffeur

Augmentation de la prévalence des cancers du sang

On estime que l’augmentation de la prévalence des cancers hématologiques améliore le taux de croissance du marché des cancers hématologiques. Les cancers du sang sont de plus en plus fréquents et les gens sont de plus en plus conscients de leur risque de contracter la maladie à ses débuts. Ce sont les principaux moteurs du marché. Selon la Leukemia & Lymphoma Society, environ 1 personne aux États-Unis reçoit un diagnostic de cancer du sang toutes les 3 minutes (LLS). De plus, le Centre international de recherche sur le cancer estime que 1,01 million de nouveaux cas seront diagnostiqués en 2020, avec 700 000 décès dus à des hémopathies malignes.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé.

Un autre facteur important affectant le taux de croissance du marché des hémopathies malignes est l’augmentation des dépenses de santé, qui contribue à l’amélioration des infrastructures. De plus, divers organismes gouvernementaux visent à améliorer les infrastructures de santé grâce à un financement accru, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Avancées en Immunohistochimie (IHC)

Aujourd’hui, grâce aux progrès de l’immunohistochimie (IHC), les hémopathies malignes peuvent être détectées avec précision en exposant des échantillons de tissus à divers anticorps dirigés contre des molécules cellulaires et des antigènes. Cela devrait à son tour soutenir l’expansion du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Par ailleurs, le dédoublement des actions de sensibilisation des organismes publics et privés permettra d’élargir le marché des hémopathies malignes. En outre, l’évolution des modes de vie des personnes et l’augmentation de la population gériatrique entraîneront l’expansion du marché du cancer du sang.

Chance

Augmentation du nombre d’activités de R&D

De plus, l’augmentation des activités de R&D stimule la croissance du marché. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des hémopathies malignes. Pendant ce temps, le nombre croissant d’approbations et de lancements de médicaments stimulera davantage la croissance du marché. On estime que l’introduction de nouveaux produits plus efficaces pour le traitement et la gestion du diabète stimulera la croissance du marché dans les années à venir. En outre, l’augmentation des investissements dans le développement de technologies de pointe et la montée en puissance des marchés émergents offriront des opportunités favorables à la croissance du marché des hémopathies malignes au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial des tumeurs malignes hématologiques

Le marché des hémopathies malignes est segmenté en fonction du type, de la thérapie, du diagnostic, de la formulation, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à l’analyse des segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications sur le marché.

cône

leucémie

Lymphome

Myélome

type de traitement

chimiothérapie

Immunothérapie

Thérapie ciblée Inhibiteurs de la tyrosine kinase inhibiteur du protéasome Inhibiteur de la protéine lymphome 2 à cellules B Inhibiteur de l’isocitrate déshydrogénase 1 inhibiteur de la voie hedgehog autre



diagnostic

test sanguin

biopsie

Examen de diplôme de cinéma scintigraphie osseuse Imagerie par résonance magnétique (IRM) Tomographie par émission de positrons (TEP)

autre

formule

raffinage

capsule

injection

autre

Voie d’administration

oral-

parentéral

autre

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

soins à domicile

autre

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

autre

Analyse régionale / aperçu du marché du cancer du sang

Le marché Hématologie maligne est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, thérapie, diagnostic, forme posologique, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution énumérés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché Hématologie maligne sont: États-Unis, Canada et Mexique, Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon et Inde .., Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël.

L’Amérique du Nord domine le marché des hémopathies malignes en raison de l’augmentation des activités de R&D et de l’augmentation des dépenses de santé, ce qui stimule davantage le taux de croissance du marché dans la région. De plus, la prévalence croissante des cancers hématologiques et l’augmentation de la population gériatrique auront un impact supplémentaire sur le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de fabricants de médicaments génériques et de la pénétration croissante de nouveaux médicaments anticancéreux dans la région. De plus, le développement des infrastructures de santé et l’augmentation du revenu disponible stimuleront davantage la croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport présente également les facteurs individuels influençant le marché et les changements dans les réglementations du marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour projeter les scénarios futurs. marchés de chaque pays. Il fournit également une analyse prédictive des données des pays, en tenant compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales, des défis d’une concurrence sévère ou peu fréquente avec les marques régionales et nationales, et de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales.

