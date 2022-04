Le marché de l’hébergement d’applications devrait atteindre 130,12 milliards USD d’ici 2028

L’expansion continue du cloud computing ouvrant de nouvelles sphères d’activité pour le service, la disponibilité de services complémentaires variés pour des solutions d’hébergement complètes sont quelques-uns des facteurs qui stimulent le marché de l’hébergement d’applications.

Taille du marché de l’hébergement d’applications – 57,66 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 10,60 %, tendances du marché – La demande croissante d’hébergement cloud.

Le marché mondial de l’hébergement d’applications devrait atteindre 130,12 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les services d’hébergement d’applications peuvent être considérés comme des solutions basées sur le cloud qui permettent de virtualiser les applications métier. En mettant en œuvre le cloud, les entreprises peuvent résoudre les problèmes et mettre à jour leurs applications Web de manière simple. Les solutions hébergées dans le cloud permettent à plusieurs utilisateurs d’accéder au contenu du monde entier, offrant une solution sécurisée qui dépend peu du matériel qui sera bientôt obsolète. Il existe diverses utilisations de ce service, qui profitent soit directement à l’utilisateur, soit à l’entreprise elle-même. L’une de ces applications mentionnées est associée au développement Web. Le service est directement associé au développement de sites mobiles/de bureau et d’applications mobiles, où il aide à fournir une solution sécurisée ainsi qu’une expérience utilisateur améliorée. Ainsi, il existe un large éventail d’applications du service dans le fonctionnement de différents utilisateurs finaux, ce qui contribue à sa popularité croissante et à l’expansion du marché. En ce qui concerne la région, l’Europe peut être considérée comme occupant une position dominante sur le marché. La position de marché détenue par la région est attribuée au développement continu des appareils et systèmes IoT, à l’augmentation des investissements du gouvernement dans les infrastructures à large bande, à la disponibilité d’une vitesse de connexion de données mobiles plus rapide et à l’expansion du secteur de la santé.

Les principaux participants sont IBM, AWS, Google, Rackspace, Microsoft, Liquid Web, DXC, Sungard as, Apprenda et Navisite.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de l’hébergement d’applications détenait une part de marché de 57,66 milliards USD en 2020 et devrait croître à un taux de 10,60% pendant la période de prévision.

En ce qui concerne le type d’hébergement, le segment de l’hébergement géré a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 25,33 milliards USD en 2020, avec un taux de croissance de 11,2 % au cours de la période de prévision. L’efficacité de ce type d’hébergement pour améliorer le contrôle, la sécurité et les performances des applications tout en permettant aux entreprises de se concentrer sur leurs activités commerciales principales a entraîné sa forte préférence parmi les utilisateurs finaux, ce qui contribue aux revenus générés par ce segment. De plus, le fait que ce type d’hébergement soit bénéfique pour les entreprises en minimisant les coûts et en optimisant la disponibilité des applications contribue également à sa préférence élevée.

En ce qui concerne la taille de l’organisation, le segment des grandes entreprises a généré un chiffre d’affaires plus élevé de 31,78 milliards USD en 2020, avec un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision. Les revenus générés par le segment Grandes entreprises résultent de l’accent mis sur la sécurité des données et les conformités associées dans ces entreprises, ce qui a entraîné un investissement élevé dans la protection de la configuration de l’hébergement éternel et des services connexes, ainsi qu’une forte dépendance associée aux services d’hébergement d’applications.

En ce qui concerne l’application, le segment des applications Web peut occuper une part de marché plus importante de 62,0 % en 2020, avec un taux de croissance de 10,7 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de ce segment est attribuée à ses applications étendues et à la préférence des utilisateurs finaux en raison de ses avantages tels qu’une fiabilité et une disponibilité élevées, une sécurité de site Web améliorée, un meilleur support technique et des performances de site améliorées.

Dans le contexte de la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 12,2 % au cours de la période de prévision, qui devrait occuper 24,8 % du marché d’ici 2028. Le taux de croissance enregistré par la région est attribué à sa transformation numérique, une infrastructure cloud bien développée et des initiatives gouvernementales telles que Digital India.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté l’hébergement d’applications mondial, la taille de l’organisation, le type d’application, l’utilisateur final et la région :

hébergement

hébergement

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Type d’application Outlook (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Web

basé

Perspectives du type d’utilisateur final

Télécommunications et informatique

Banque, finance Services et assurance

Commerce de détail et commerce électronique

Médias et divertissement

Fabrication

Santé

Énergie et services publics

Autres

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé en fonction de la segmentation régionale et du paysage concurrentiel. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos besoins.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

