Le marché de l’extrait de thé vert devrait atteindre 5,1 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,30 %.

Dynamique du marché mondial des extraits de thé vert

chauffeur:

Augmentation de la consommation d’aliments fonctionnels pour la santé selon la sensibilisation à la santé des consommateurs

L’extrait de thé vert est largement utilisé dans la fabrication de compléments alimentaires. Les compléments alimentaires à base d’extrait de thé aident à contrôler la glycémie, à contrôler la pression artérielle, à contrôler le poids, à prévenir les maladies et à récupérer après l’exercice. Disponible sous forme de capsule, de liquide et de poudre. La consommation de compléments alimentaires augmente ces dernières années et le marché devrait croître à un rythme exponentiel dans un avenir proche. La sensibilisation des consommateurs à la santé augmente dans le monde entier, ce qui influence les ventes de compléments alimentaires en tant qu’alternatives saines aux médicaments conventionnels.

Les consommateurs optent pour des options alimentaires plus saines et la demande croissante de l’industrie des soins personnels.

Certains des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision comprennent une main-d’œuvre croissante, une demande croissante de produits de prêt-à-porter et un marché de détail en expansion. L’utilisation croissante du thé vert comme ingrédient naturel dans l’industrie des soins personnels devrait alimenter la croissance du marché mondial des extraits de thé vert. En outre, la hausse du niveau de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et boissons et la sensibilisation croissante des consommateurs à un mode de vie sain sont quelques-uns des autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des extraits de thé vert.

chance

La demande mondiale croissante de produits biologiques devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs du marché dans les années à venir. En raison de la forte demande pour les propriétés fonctionnelles du thé, les fabricants du marché mondial des extraits de thé vert lancent continuellement de nouveaux produits innovants. Nous introduisons également des variantes prêtes à boire pour élargir notre portefeuille de produits et augmenter les ventes globales. De plus, ils investissent dans des stratégies de marketing innovantes et des recommandations de célébrités qui devraient alimenter la croissance du marché au cours de l’année à venir.

Impact du COVID-19 sur le marché des extraits de thé vert

Le COVID 19 a contribué à la hausse du marché des extraits de thé vert. Les gens ont préféré utiliser le segment hors magasin pour obtenir des produits à la maison car les gens ne quittaient pas leur domicile en raison des directives de précaution COVID du gouvernement. A cette époque, le segment en magasin n’était pas très favorisé. Les marchés et les acteurs clés continuent de bien performer pendant le confinement dû au COVID-19.

Étendue du marché mondial des extraits de thé vert

former

Poussière

Liquide

Catégorie

catéchines du thé

Gallate d’épigallocatéchine (EGCG)

Caféine

application

Nourriture et boisson

Thé RDT

nourriture fonctionnelle

boisson énergétique

Catégorie

traditionnel

basique

Analyse régionale / aperçu du marché mondial Extrait de thé vert

Le marché Extrait de thé vert est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type, application, forme et catégorie mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’extrait de thé vert sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe. . Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Moyen-Orient et Afrique (MEA) ) fait partie d’Israël, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, d’une partie de l’Amérique du Sud, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud.

