Le marché de l’extrait de thé noir devrait croître à un TCAC de 5,65 % jusqu’en 2028 Synthite Industries Ltd., Martin Bauer Group, Tata Consumer Products, Cymbio Pharma Pvt Ltd., Kemin Industries, Inc., AVT, Nestlé, Haldin, Phyto Life Sciences P. Ltd., Vidya Herbs Pvt plc, Finlays, BLUEBERRY AGRO, ADM , Apex Flavors, Harrisons Malayalam LTD., HÄLSSEN & LYON, Taiyo International, Indena SpA, Dupont.

La taille du marché des extraits de thé noir devrait croître à un TCAC de 5,65 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de l’acceptation et de l’utilisation des produits sont les facteurs responsables de la croissance du marché des extraits de thé noir au cours de la période de prévision. De 2021 à 2028.

Le thé noir est l’un des thés les plus populaires et les plus consommés sur le marché. C’est un extrait extrait des feuilles de camélia qui est également obtenu sous forme de poudre d’extrait de thé noir. Le thé noir est une source très riche de nutriments tels que la vitamine C, le zinc, le fer et le calcium.

Un facteur de croissance majeur pour le marché des extraits de thé noir est la prise de conscience croissante des effets secondaires des arômes synthétiques. En outre, la demande croissante de compléments alimentaires à base de plantes et la demande croissante de boissons enrichies et innovantes devraient stimuler la demande globale du marché pour l’extrait de thé noir au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Étendue du marché mondial des extraits de thé noir et taille du marché

Le marché des extraits de thé noir est segmenté en fonction de la forme, du type et de l’application. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Le segment des formes du marché des extraits de thé noir a été segmenté en poudre, liquide et encapsulé.

Sur la base du type, le marché des extraits de thé noir a été segmenté en soluble dans l’eau chaude (HWS) et soluble dans l’eau froide (CWS).

Analyse au niveau du pays du marché des extraits de thé noir

Analyse du marché Extrait de thé noir et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, forme, type et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des extraits de thé noir sont les suivants: États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe à l’Amérique du Nord. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, autres parties de l’Amérique du Sud, Amérique du Sud, États-Unis Émirats arabes unis États-Unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de l’extrait de thé noir en raison de la forte consommation de caféine et de produits connexes. Augmentation du revenu disponible par habitant.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Extrait de thé noir

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les extraits de thé noir sont :

Synthite Industries Ltd., Martin Bauer Group, Tata Consumer Products, Cymbio Pharma Pvt Ltd., Kemin Industries, Inc., AVT, Nestlé, Haldin, Phyto Life Sciences P. Ltd., Vidya Herbs Pvt plc, Finlays, BLUEBERRY AGRO, ADM , Apex Flavors, Harrisons Malayalam LTD., HÄLSSEN & LYON, Taiyo International, Indena SpA, Dupont.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

