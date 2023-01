Le marché de l’extrait de thé devrait atteindre un TCAC de 7,60% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Best Car extrait une liste de documents d’études de marché, étudie les principaux concurrents et fournit des informations grâce à une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant la dynamique du marché. L’analyse des études de marché et les estimations faites dans le rapport aident les entreprises à mieux comprendre ce qui existe déjà sur le marché, ce que le marché attend, le contexte concurrentiel et les mesures à prendre pour surpasser leurs concurrents. Le rapport Trusted Tea Extract Market contient des recherches spécialisées et approfondies sur la situation actuelle des principaux acteurs du marché, en mettant l’accent sur les principaux moteurs et contraintes.

Le marché de l’extrait de thé, qui était évalué à 4,1 milliards USD en 2021, devrait atteindre 7,37 milliards USD en 2029, avec un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’équipe de recherche sur les rapports de marché organisée par Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et de la consommation, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

Dynamique du marché des extraits de thé

chauffeur:

Forte croissance de l’extrait de thé dans l’industrie des compléments alimentaires

Les extraits de thé sont largement utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires. Les compléments alimentaires à base d’extrait de thé aident à contrôler la glycémie, à contrôler la pression artérielle, à contrôler le poids, à prévenir les maladies et à récupérer après l’exercice. Disponible sous forme de capsule, de liquide et de poudre. La consommation de compléments alimentaires augmente ces dernières années et le marché devrait croître à un rythme exponentiel dans un avenir proche.

Le marché mondial des compléments alimentaires est en pleine expansion en raison de la hausse des coûts des soins de santé et de l’accent mis par la suite sur la médecine préventive. La sensibilisation des consommateurs à la santé augmente dans le monde entier et influence les ventes de compléments alimentaires en tant qu’alternatives saines aux médicaments conventionnels.

Changements de style de vie et demande croissante dans l’industrie des soins personnels

Certains des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision comprennent une main-d’œuvre croissante, une demande croissante de produits de prêt-à-porter et un marché de détail en expansion. L’utilisation accrue du thé comme ingrédient naturel dans l’industrie des soins personnels devrait alimenter la croissance du marché mondial des capsules de thé. En outre, l’augmentation du niveau de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et boissons et la sensibilisation accrue des consommateurs à un mode de vie sain sont quelques-uns des autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’extrait de thé. .

chance

La demande mondiale croissante de produits biologiques devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs du marché dans les années à venir. En raison de la forte demande pour les propriétés fonctionnelles du thé, les fabricants du marché mondial du thé lancent continuellement de nouveaux produits innovants. Nous introduisons également des variantes prêtes à boire pour élargir notre portefeuille de produits et augmenter les ventes globales. De plus, ils investissent dans des stratégies de marketing innovantes et des recommandations de célébrités, qui devraient alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

Impact du COVID-19 sur le marché des extraits de thé

Le COVID 19 a contribué à la hausse du marché des extraits de thé. Les gens ont préféré utiliser le segment hors magasin pour obtenir des produits à la maison car les gens ne quittaient pas leur domicile en raison des directives de précaution COVID du gouvernement. A cette époque, le segment en magasin n’était pas très favorisé.

Les marchés et les acteurs clés continuent de bien performer pendant le confinement dû au COVID-19. De plus, lorsque la situation s’est stabilisée, le circuit de distribution en magasin a également retrouvé son rythme normal de vente. Cependant, début 2020, l’impact sur les unités de fabrication était significatif. Les taux d’approvisionnement n’ont pas pu être maintenus en raison de la forte demande.

Étendue du marché mondial des extraits de thé

former

Poussière

Liquide

Catégorie

thé vert

thé noir

thé oolong

Thé au citron

Etc

application

Nourriture et boisson

restriction

Produits cosmétiques

Etc

canal de distribution

base du magasin

pas basé sur le magasin

Analyse / aperçu du marché régional de l’extrait de thé

Les pays couverts par le rapport sur le marché Extrait de thé sont:

États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA)), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

