Le marché de l’extrait de safran devrait monter en flèche à un TCAC sain d’ici 2029, part, taille, principaux moteurs de croissance, défis, tendances et perspectives de segmentation

Analyse et dimensionnement du marché de l’extrait de safran

Le marché mondial du safran devrait croître à un rythme effrayant dans les années à venir. La popularité croissante des plantes à base de plantes et des épices d’origine végétale a alimenté la croissance du marché mondial du safran grâce à l’utilisation d’épices haut de gamme dans les industries haut de gamme telles que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et pharmaceutiques, ainsi qu’une nouvelle saison de croissance dans le monde. marché du safran.

L’étude de marché du pont de données s’attend à ce que le marché de l’extrait de safran, qui était évalué à 500 millions USD en 2021, atteigne 920 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,9 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe des Études de marché des ponts de données comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’import/export, des analyses de prix, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché. et scénarios de marché Production Consommation Analyse Brevet Brevet Analyse Analyse Import / Export Analyse, Analyse des prix, Production Consommation Analyse, Brevet Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse analyse, et le comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché de l’extrait de safran

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en 1 milliard USD, volume en unités, prix en USD segment couvert Naturel (biologique, générique), forme (fil, liquide, poudre), utilisateur final (additifs alimentaires, médicaux et pharmaceutiques, compléments alimentaires, parfums et aromathérapie, cosmétiques et soins de la peau, autres) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) ) dans le cadre du Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. acteurs du marché cible Gohar Saffron (Iran), SURFIRAN (Iran), Safrante Global Company (Espagne), Evolva (Suisse), Rowhani Saffron Co. (Iran), Hijos de Eustaquio Abad & Co. SL (Espagne), Tarvand Saffron Co. (Iran), Baby Brand Saffron (Inde), Royal Saffron Company (Inde), Saharkhiz International Group Inc. (Canada), Novin Saffron (Iran), Azafranes Macachegos SL. (Espagne) chance Demande mondiale croissante de produits biologiques

Les fabricants du marché mondial du safran lancent en permanence de nouveaux produits innovants.

Les fabricants investissent dans des stratégies de marketing innovantes et des recommandations de célébrités.

définition du marché

Le safran est une épice utilisée depuis des siècles dans la cuisine et la médecine traditionnelle. L’extrait de safran est une forme concentrée de safran dérivée de la plante de safran. Ces extraits sont ensuite standardisés pour contenir une quantité prédéterminée du composé actif. Des extraits de safran sous forme de poudre, de liquide et de capsule sont tous disponibles. Il est également parfois utilisé comme ingrédient dans les cosmétiques et les produits de soins de la peau.

Dynamique du marché de l’extrait de safran

chauffeur:

Industrie pharmaceutique et des compléments alimentaires en plein essor

L’extrait de safran est largement utilisé dans la fabrication de compléments alimentaires . Les compléments alimentaires contenant de l’extrait de safran peuvent aider à lutter contre l’inflammation, le contrôle de la pression artérielle, la gestion du poids, la prévention des maladies et la récupération de l’exercice. Disponible sous forme de capsule, de liquide et de poudre. La consommation de compléments alimentaires a augmenté ces dernières années et le marché devrait croître à un rythme exponentiel dans un avenir proche. La hausse des coûts des soins de santé et l’accent qui en résulte sur la médecine préventive stimulent la croissance du marché mondial des compléments alimentaires. La sensibilisation des consommateurs à la santé augmente dans le monde entier, ce qui influence les ventes de compléments alimentaires en tant qu’alternatives saines aux médicaments conventionnels.

Changements de style de vie et demande croissante dans l’industrie des soins personnels

La main-d’œuvre croissante, la demande croissante d’herbes et d’épices et l’expansion du marché de détail sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. La popularité croissante du safran en tant qu’ingrédient naturel dans les produits de soins personnels devrait stimuler la croissance du marché mondial des capsules de safran. L’augmentation du niveau de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et boissons et la sensibilisation croissante des consommateurs à un mode de vie sain devraient également stimuler la croissance du marché de l’extrait de safran.

chance

La demande mondiale croissante de produits biologiques devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs du marché à l’avenir. En raison de la forte demande pour les propriétés fonctionnelles du safran, les fabricants du marché mondial du safran lancent en permanence de nouveaux produits innovants. Nous introduisons également des variantes prêtes à l’emploi pour élargir notre portefeuille de produits et augmenter les ventes globales. De plus, ils investissent dans des stratégies de marketing innovantes et des recommandations de célébrités, ce qui devrait propulser la croissance du marché dans les années à venir.

Réponses aux questions clés dans le rapport

Quel est le taux de croissance du marché du marché extrait de safran?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Extrait de safran?

Qui sont les principaux fabricants de l’espace de marché Extrait de safran?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Extrait de safran?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché extrait de safran?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Extrait de safran auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale?

Que sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par type et application du marché ?

Ventes, ventes et analyse des prix par industrie ?

